Xung quanh việc người dân thôn Tảo Phú bức xúc vì hóa đơn tiền điện tăng đột biến

Mới đây, một số người dân ở thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc bức xúc trước tình trạng tiền điện sinh hoạt tháng 6 tăng cao và họ cho rằng nguyên nhân là do HTX Dịch vụ điện (HTXDVĐ) Tam Hồng sử dụng công tơ hết hạn đăng kiểm khiến người dân mất tiền “oan”. Để làm sáng tỏ vấn đề trên, người dân kiến nghị ngành Công thương về thanh kiểm tra và làm rõ. Đồng thời, đề nghị xem xét cho người dân được mua điện trực tiếp từ Điện Lực Yên Lạc (Công ty Điện lực Vĩnh Phúc), không qua đơn vị trung gian.



Công nhân HTX Dịch vụ điện Tam Hồng khắc phục sự cố điện





Tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng gấp 2-3 lần

Bức xúc vì tiền điện của gia đình tăng cao, tài khoản facebook Ngô Thị Bích Ngọc đã đăng bài “tố” HTXDVĐ Tam Hồng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo chị Ngọc, thời gian qua, tiền điện sinh hoạt của gia đình chị tăng cao, dao động ở mức 1,7-1,8 triệu đồng/tháng. Không riêng nhà chị, các gia đình lân cận cũng phát sinh tiền điện, dù trong ngày, nhiều người phải đi làm, chỉ có người già và trẻ em ở nhà. Phần lớn mỗi gia đình chỉ sử dụng nồi cơm điện, quạt, ti vi, ấm siêu tốc, buổi tối các gia đình mới sử dụng bóng đèn, điều hòa.

Theo chị Ngọc và một số người dân thôn Tảo Phú, nguyên nhân khiến tiền điện tăng cao là do HTXDVĐ Tam Hồng sử dụng công tơ điện hết hạn đăng kiểm; phải mua điện từ đơn vị trung gian.

Để có cơ sở giải quyết đơn kiến nghị của người dân thôn Tảo Phú, ngày 11/8, cán bộ thanh tra Sở Công thương đã trực tiếp xuống địa phương kiểm tra các nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh của HTXDVĐ Tam Hồng; chất lượng công tơ và tình hình sử dụng điện thực tế ở một số hộ gia đình.

Ngày 12/8, thông tin sơ bộ với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, Chánh Thanh tra Sở Công thương Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Thời điểm này, chúng tôi chưa ban hành văn bản kết luận chính thức, bởi còn phải xác minh, tổ chức đối thoại với người dân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hồ sơ pháp lý của HTXDVĐ Tam Hồng đầy đủ, đảm bảo điều kiện hoạt động, kinh doanh điện lực.

Đơn vị thực hiện bán điện theo giá Bộ Công thương quy định; sản lượng điện mua vào, bán ra phù hợp với lượng điện năng tiêu thụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác suất, cơ quan chuyên môn phát hiện 1 chiếc công tơ điện đã hết hạn kiểm định nên Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với vi phạm này”.

Theo nguyên tắc, đằng sau công tơ, khách hàng phải chịu trách nhiệm rà soát đường dây, thiết bị điện để tránh tổn thất và nguy cơ gây mất an toàn về điện. Trên cơ sở đó, cán bộ thanh tra Sở Công thương đã giải thích cho người dân hiểu, đồng thời, tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng điện thực tế của 5 hộ dân tại thôn Tảo Phú.

Ghi nhận của đoàn kiểm tra cho thấy, trong số các gia đình trên, phần lớn các hộ đều có đầy đủ thiết bị điện như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, ấm siêu tốc, lò vi sóng… Thậm chí, có nhà 3 tầng có 4 điều hòa; nhiều hộ sử dụng thiết bị Lioa để kích điện.

Ông Dũng cho biết thêm: “Lioa là thiết bị kích điện để ổn định điện áp của dòng điện, nhưng khi sử dụng sẽ làm tiêu tốn điện năng. Tại gia đình ông Nguyễn Văn Quang, chúng tôi đã kiểm tra bằng cách tắt hết các thiết bị điện thì đồng hồ không quay (dòng điện bằng 0 A), nhưng khi bật Lioa thì đồng hồ quay (dòng điện tăng lên 0,1 A). Theo tính toán, nếu sử dụng Lioa một ngày, người dân sẽ bị tiêu hao khoảng hơn 3 kWh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến phát sinh chi phí tiền điện hàng tháng”.

Qua hóa đơn điện của hộ ông Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Tiến, thôn Tảo Phú cho thấy, mức tiêu thụ điện năng của các gia đình này tăng cao gấp 2-2,5 lần trong tháng 6.

Cụ thể, đối với hộ ông Nguyễn Văn Quang trong tháng 3/2021 sử dụng hết 453 kWh và tăng lên 1.018 kWh trong tháng 6/2021. Tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Tiến (bố chồng bà Ngọc) tháng 3/2021 tiêu thụ hết 319 kWh, nhưng sang tháng 6/2021 tăng lên 547 kWh. Theo cách tính giá điện bậc thang, các hộ trên đang ở bậc 6, mức giá cao nhất là 2.927 đồng/kWh, tăng gần 50% so với bậc 1 (1.678 đồng/kWh).

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở Công thương Nguyễn Văn Dũng, bước đầu kiểm tra chưa đủ cơ sở khẳng định HTXDVĐ Tam Hồng vi phạm như thông tin người dân phản ánh. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục xác minh, làm việc với các bên để có cơ sở ban hành kết luận chính xác, khách quan nhất.

Về đề nghị được mua điện của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ông Dũng khẳng định, người dân có quyền được lựa chọn đơn vị cung cấp điện. Nhưng hiện nay ngành Điện không có cơ sở hạ tầng lưới điện hạ áp, muốn bán điện trực tiếp phải có sự bàn giao hệ thống điện giữa các bên. Tuy nhiên, vấn đề này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc phân định tài sản vốn đầu tư.

Người dân hãy tin tưởng sự vào cuộc của cơ quan chức năng

HTXDVĐ Tam Hồng được thành lập từ năm 2003, là đơn vị kinh doanh bán lẻ điện cho các hộ dân trên địa bàn xã. Ban đầu, HTX có 3 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 1.050 KVA, hơn 8km đường dây hạ áp.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành Công thương, những năm qua, HTXDVĐ Tam Hồng đã đầu tư, nâng công suất bằng việc lắp đặt thêm các TBA mới; thay thế hệ thống đường dây hạ áp bằng dây cáp điện chất lượng cao. Đến nay, đơn vị đã có 14 TBA với tổng công suất trên 6.000kVA, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho hơn 5.000 hộ gia đình tại 9 tổ dân phố.

Hết năm 2020, HTXDVĐ Tam Hồng đã trả nợ dự án REE II được hơn 2 tỷ đồng, đạt gần 30% tổng tiền nợ. Đồng thời, tái đầu tư, nâng tổng nguồn vốn hoạt động của HTX lên hơn 14,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng.

Là đơn vị quản lý trực tiếp, Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương) Đỗ Như Hoàn cho biết: “HTXDVĐ Tam Hồng là một trong số các doanh nghiệp bán lẻ điện có năng lực, kinh nghiệm và hoạt động chuyên môn tốt. Đây cũng là đơn vị điển hình về việc mạnh dạn đầu tư kinh phí để thay thế toàn bộ công tơ điện tử thông minh đo, ghi từ xa cho khách hàng.

Đến nay, 8/9 tổ dân phố đã được lắp công tơ điện tử mới, chỉ còn thôn Tảo Phú chưa được thay do nguồn kinh phí của HTX hạn hẹp, không thể thay thế đồng bộ cùng một lúc. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã có kế hoạch toàn tất việc thay mới vào đầu năm 2022. Hiện nay, rất ít đơn vị bán lẻ điện nông thôn có điều kiện thay thế công tơ điện tử cho khách hàng như HTXDVĐ Tam Hồng”.

Về việc HTXDVĐ Tam Hồng còn sử dụng công tơ hết hạn đăng kiểm, ông Hoàn nhận định: “Có lẽ, để tiết kiệm chi phí, hoặc do chủ quan trong khi chờ đợi việc thay mới công tơ điện tử ở thôn Tảo Phú nên HTX không tiến hành kiểm định thường xuyên. Về việc này, các cơ quan chức năng sẽ chấn chỉnh, yêu cầu HTX khắc phục trong thời gian sớm nhất”.

Ông Hoàn cũng nhấn mạnh, hiện nay không có chủ trương hoặc quy định nào bắt buộc HTX phải bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành Điện quản lý nếu như đơn vị đó vẫn đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 30 HTX dịch vụ điện hoạt động do đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Mặt khác, thời điểm này, ngành Điện cũng không mặn mà tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn do những mâu thuẫn, tồn tại xung quanh chưa được giải quyết liên quan đến việc bàn giao tài sản giữa các bên”.

Cần phải nói thêm rằng, chi phí tiền điện gia tăng trong những tháng hè nắng nóng xảy ra ở hầu hết các địa phương chứ không riêng gì thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng. Ngay tại thành phố Vĩnh Yên, thời gian qua, nhiều người dân phản ánh tiền điện của gia đình mình tăng từ 2-3 lần.

Giải thích vấn đề này, ngành Điện lực cho rằng đó là do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện ở mỗi gia đình tăng cao và một số nguyên nhân khác liên quan. Do đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc liên tục khuyến nghị người dân thực hiện các giải pháp điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Thiết nghĩ, gia tăng chi phí điện trong những tháng hè là câu chuyện không mới của nhiều người dân ở các địa phương trong tỉnh. Dù là lý do gì thì người dân hãy tin tưởng sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chuyên môn. Trong khi chờ đợi kết luận chính thức, người dân thôn Tảo Phú cần thực hiện tốt các giải pháp điện tiết kiệm theo hướng dẫn để tránh tổn thất và nguy cơ mất gây an toàn về điện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này ngay sau khi cơ quan chức năng kết thúc xác minh, có kết luận chính thức về HTXDVĐ Tam Hồng với các nội dung mà người dân thôn Tảo Phú phản ánh.

