Kinh doanh ế ẩm, tiểu thương chật vật mưu sinh

Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, khu vực tầng 2 chợ Vĩnh Yên vắng tanh không một bóng khách hàng vào mua sắm. Theo lời các tiểu thương, ngoài khu chợ ướt (tầng 1), nhiều ngành hàng ở chợ Vĩnh Yên gần như “tê liệt” từ ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Kinh doanh ế ẩm khiến tiểu thương như ngồi trên đống lửa với nỗi lo tồn đọng vốn, không có nguồn thu nhập duy trì cuộc sống hàng ngày.



Khu vực tầng 2 Chợ Vĩnh Yên vắng bóng khách hàng vào mua sắm

Cả ngày không khách “mở hàng”

Dịch bệnh phức tạp khiến việc đi lại bị hạn chế, thu nhập giảm sút buộc mỗi người dân phải thắt chặt chi tiêu. Ngoài những mặt hàng thiết yếu, nhiều ngành hàng ở chợ Vĩnh Yên hiện nay tiêu thụ rất chậm nên hoạt động buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Cúc, một tiểu thương bán hàng quần áo ở chợ Vĩnh Yên cho biết: “Cả ngày đi chợ, ngồi đau hết cả lưng nhưng có hôm không có một khách nào vào mua hàng. Ngày nghỉ mà chợ vắng tanh, các tiểu thương ngồi chơi chán, hết giờ lại đóng cửa ra về”.

Thông thường, vào hè, mặt hàng quần áo bán rất chạy bởi nhiều người có nhu cầu mua sắm thêm hoặc đi du lịch. Nhưng năm nay, dịch bệnh phức tạp, một bộ phận người dân chuyển hướng mua sắm online khiến việc tiêu thụ hàng hóa chững hẳn lại. Quần áo tồn đọng, ẩm mốc, hư lỗi phải bán thanh lý khiến các tiểu thương lo lắng trước nguy cơ lỗ vốn nặng.

Các gian hàng sành sứ, thủy tinh, mỹ phẩm, giày dép, hàng khô… ở chợ Vĩnh Yên cũng trong tình trạng ế ẩm. Nhiều tiểu thương cho biết, dù ra chợ không bán được hàng nhưng ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên mở cửa hàng ngồi cho vui. Hết ngồi tán gẫu với nhau, các chị em lại chăm chú vào chiếc điện thoại, Ipad để giết thời gian rỗi rãi.

Chị Cao Thị Thanh, một tiểu thương bán hàng khô ở chợ Vĩnh Yên cho biết: “Khu vực tầng 2 ít khi có khách hàng vào mua sắm. Chúng tôi không nhập hàng về thì cửa hàng lèo tèo, chả có gì bày bán; còn lấy về lại không bán được, đồ khô để lâu chuyển mốc xanh phải đổ đi hết”.

Bà Vũ Thị Loan, Phó BQL chợ Vĩnh Yên cho biết: “Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc kinh doanh của các tiểu thương hiện nay rất khó khăn. Nhất là khu vực tầng 2, thuộc các ngành hàng quần áo, vải, tạp hóa, may đo, giày dép…

Trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2021, BQL chợ Vĩnh Yên đã miễn tiền thuê địa điểm kinh doanh, phí môi trường cho các tiểu thương với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng (trung bình, mỗi tiểu thương được giảm gần 400 nghìn đồng). Ngoài ra, hàng trăm tiểu thương trong chợ đang được ngành thuế xem xét miễn, giảm thuế theo quy định.

Thời điểm này, chúng tôi đang phối hợp với UBND phường Ngô Quyền rà soát, hoàn thiện thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chi trả hỗ trợ cho hơn 500 tiểu thương theo chủ trương Nghị quyết số 68 (về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19). Các chính sách trên không áp dụng đối với khu vực chợ ướt bởi các tiểu thương ở đây vẫn hoạt động, kinh doanh bình thường”.

Xoay xỏa đủ nghề mưu sinh

Mặc dù kinh doanh ế ẩm, nhưng các tiểu thương ở chợ truyền thống hoặc chợ đầu mối vẫn còn may mắn vì được mở cửa bán hàng. Còn những người buôn bán ở chợ tạm thời gian này rất khó khăn do quy định cấm họp chợ.

Không ít người phải ở nhà nhiều tháng nay, đời sống rất vất vả; phần còn lại bỏ chợ đi làm thuê, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để có thu nhập nuôi gia đình. Hễ có người thuê việc gì thì làm việc đó, từ rửa bát, ship hàng... miễn là có thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Chiên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường cho biết: “Trước đây, tôi thường mang hoa quả vào chợ tạm ở xã Định Trung bán, nhưng do chợ bị cấm hoạt động nên tôi nghỉ chợ, xin vào làm công nhân may của một doanh nghiệp ở địa phương".

Để phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay, nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ không được hoạt động nên các tiểu thương phải chuyển đổi hướng làm ăn. Điển hình như chị Nguyễn Thị Nga, phường Ngô Quyền, từ chủ cửa hàng tóc xoay sang bán các loại nước ép hoa quả, sinh tố và kinh doanh online nhiều mặt hàng thiết yếu.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, người dân cần xác định “cuộc chiến” chống "giặc Covid-19" sẽ còn kéo dài nên phải chủ động tìm tòi hướng kinh doanh phù hợp để có công việc, thu nhập ổn định.

Điều này thực sự cần thiết, bởi nó không những đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, địa phương để dành nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực tế, năm 2020, trên địa bàn tỉnh chỉ có các đối tượng chính sách được chi trả chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Còn các lao động tự do, tiểu thương mặc dù không được hỗ trợ, nhưng do có sự chủ động, linh hoạt trong chuyển đổi kinh doanh, hướng làm ăn nên đời sống của nhân dân cơ bản vẫn duy trì được sự ổn định.

Địa phương không phải cứu đói cho người dân, ngay cả trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Điều này rất đáng khích lệ bởi ý chí, nghị lực và đức tính tiết kiệm của người dân.

Chính vì vậy, mặc dù dịch bệnh kéo dài gần 2 năm, nhưng nhân dân vẫn vững vàng cùng chính quyền địa phương chung tay phòng, chống dịch Covid-19; tập trung nguồn lực trợ giúp các tỉnh bạn và lao động địa phương đang ở trong tâm dịch.

Mong rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, tỉnh ta sẽ giữ vững thành quả phòng, chống dịch gắn với duy trì tốc độ tăng trưởng triển kinh tế- xã hội để thực hiện thành công mục tiêu kép đề ra.

Bài, ảnh: Hà Trần