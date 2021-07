Vĩnh Phúc ưu tiên mục tiêu đảm bảo sức khỏe nhân dân và đẩy mạnh phát triển KT-XH

6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vượt lên những khó khăn đó, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chống dịch nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, tỉnh đã thu được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt KT-XH. Báo Vĩnh Phúc có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề này.



PV: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, dịch Covid-19 gây ra những hệ lụy nặng nề cho mọi người dân và các nền kinh tế. Đồng chí có thể điểm qua những tác động chính của nó đến Vĩnh Phúc thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm đến nay?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Đầu tháng 5, dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội đã phần nào ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, cung ứng sản phẩm từ các chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số chùm ca bệnh với biến chủng nguy hiểm, có tốc độ lây nhiễm nhanh, thời gian ủ bệnh lâu. Đặc biệt, có một số chùm ca bệnh tại các địa điểm có nguy cơ bùng phát dịch cao ra cộng đồng.

Dịch Covid-19 đã làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân và làm ảnh hưởng đáng kể đến nhịp độ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều ngành nghề như vận tải, du lịch, dịch vụ... bị thiệt hại nặng nề.

Một số ngành nghề khác có nguy cơ thiếu vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất. Hầu hết các doanh nghiệp thay vì chỉ tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải chuyển sang thực hiện song song nhiệm vụ phòng, chống dịch dẫn đến giảm nhịp độ sản xuất.

Đặc biệt, do dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập từ ngoài tỉnh vào địa bàn khiến tỉnh phải kiểm soát chặt hoạt động lưu thông đi lại, dẫn đến nhiều doanh nghiệp không đủ người lao động phục vụ các hoạt động sản xuất...

PV: Vĩnh Phúc đã làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhằm thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã thống nhất quan điểm: Tập trung cao độ, quyết liệt, bài bản cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.

Rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển KT-XH. Quyết liệt, chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH, với trọng tâm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, lấy nhân dân là trung tâm của thành quả phát triển KT-XH. Đặc biệt chú trọng đến an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu xây dựng xã hội ổn định, an toàn với môi trường sống, điều kiện sống tốt nhất...

Trên cơ sở thống nhất về quan điểm chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo: Xây dựng và ban hành Chương trình hành động với 6 nhóm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thực hiện 18 chỉ tiêu KT-XH và 182 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá triển khai, rà soát lại toàn bộ các ngành, các lĩnh vực để khắc phục tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH. Đã phê duyệt 31 đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của 22 sở, ngành và 9 huyện, thành phố.

Đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, từ 1/5 đến nay, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã ban hành hơn 1.000 văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân; kịp thời có các giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh; tham mưu ban hành 3 nghị quyết hỗ trợ phòng, chống dịch.

Giảm tối đa các cuộc họp bằng việc triển khai phân cấp, ủy quyền, giao nguồn lực, gắn trách nhiệm tổ chức và cá nhân; tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời khen thưởng và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Tăng cường chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho chuyên gia, cán bộ quản lý và người lao động được ở lại tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đặc biệt các doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả KT-XH nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng trưởng cao nhất so với vùng Đồng bằng Sông Hồng và cao thứ 3 toàn quốc. Đồng thời là mức tăng cao nhất của tỉnh trong 10 năm trở lại đây.

Ngành nông-lâm-thủy sản ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu cây trồng hàng năm chuyển dịch tích cực sang các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, giá trị cao hơn như rau, lúa chất lượng... Các đàn vật nuôi phục hồi tốt, đặc biệt là đàn lợn, năng suất các sản phẩm chính đều gia tăng đã tạo động lực tích cực tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Ngành dịch vụ mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 trong tháng 5, tuy nhiên, đã duy trì được mức tăng khá so với cùng kỳ do 4 tháng đầu năm, các lĩnh vực dịch vụ đều có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 28,31%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 39,46%; vận chuyển tăng 95,53%, luân chuyển tăng 83,67%...

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 21/6/2021 đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục phục hồi và có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 11.009 triệu USD, đạt 47,6% kế hoạch, tăng 26,32% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 5.553 triệu USD, tăng 26,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 5.456 triệu USD, tăng 25,4%.

6 tháng đầu năm 2021, tỉnh thu hút được 177,66 triệu USD vốn FDI (bằng 97,3% so cùng kỳ năm 2020 và đạt 44,4% kế hoạch) với 15 dự án đầu tư mới và 13 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn.

Về thu hút vốn đầu tư DDI, tỉnh đã thu hút đạt 7.509,2 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 136,5% kế hoạch năm 2021. Lũy kế hết tháng 6/2021, tổng số dự án trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực là 1.227 dự án, trong đó có 416 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD và 811 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 100,9 nghìn tỷ đồng.

PV: Từ nay đến cuối năm, Vĩnh Phúc tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục đảm bảo có hiệu quả mục tiêu kép, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành: Trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trong nước cũng như tại các tỉnh lân cận vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với Vĩnh Phúc là rất cao.

Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ rất khó khăn; đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân nhằm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2021 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua, trong đó, cần triển khai quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân. Các cấp, ngành phải ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; theo dõi, đánh giá đúng tình hình để chủ động có giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên cả 2 mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế.

Vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Các sở, ban, ngành, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khuyến nghị của cơ quan y tế về việc phòng, chống dịch Covid-19, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc triển khai tiêm vắc xin, góp phần sớm hoàn thành miễn dịch Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm… để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch phát sinh.

Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành tổ chức, thực hiện Đề án Điểm nghẽn đã được ban hành. Kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn (đặc biệt các điểm nghẽn về đất đai, môi trường đầu tư, đầu tư công...), xử lý các tồn tại vướng mắc trong từng lĩnh vực, khơi thông các nguồn lực phát triển KT-XH.

Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư đón đầu thời cơ mới mở ra sau đại dịch. Đa dạng hóa các hình thức kết nối nhà đầu tư, tổ chức hiệu quả các cuộc họp và làm việc trực tuyến trong thời gian dịch bệnh...

