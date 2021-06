Hướng đi nào cho chăn nuôi giữa đại dịch

Kỳ II: Để chăn nuôi phát triển bền vững.

Trong khi nhiều hộ chăn nuôi rơi vào tình cảnh “điêu đứng” do tác động của của dịch bệnh thì vẫn có không ít trang trại vững vàng giữa “bão dịch”, thậm chí thu lợi hàng tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

Liên kết sản xuất chăn nuôi lợn theo chuỗi khép kín, doanh thu của gia đình anh Trần Văn Hùng, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường luôn ổn định, đạt mức bình quân 2,5 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồng Liên





Với tổng diện tích 2ha, trong đó diện tích chuồng nuôi 3.500 m2, trang trại của anh Trần Văn Hùng, thôn Phủ Yên I, xã Yên Lập (Vĩnh Tường) hiện có 80 lợn nái, 2.000 lợn thịt, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hùng cho biết: “Từng làm nông nghiệp, nuôi chim, nuôi lợn nhỏ lẻ nhưng cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám.

Sau khi nghiên cứu qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết hiệu quả của hình thức chăn nuôi lợn khép kín và lợi ích của liên kết trong sản xuất, năm 2015, tôi đã đầu tư, xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình chăn nuôi gia công liên kết với Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty CP)”.

Với mô hình chăn nuôi này, trang trại của anh Hùng được Công ty CP cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc, cách phòng chống dịch bệnh và đầu ra.

Người chăn nuôi chỉ phải bỏ vốn xây dựng chuồng trại, công lao động, chi phí điện, nước và được hưởng lợi theo số cân khi lợn xuất chuồng với giá hiện nay 4.400 đồng/kg.

Nhờ hỗ trợ kịp thời từ phía công ty về mặt kỹ thuật, trong hơn 5 năm, trang trại của anh Hùng chưa một lần để dịch bệnh bùng phát; đặc biệt gần như không chịu ảnh hưởng của bão giá, doanh thu của trang trại luôn ổn định, đạt mức bình quân 2,5 tỷ đồng/năm.

Lựa chọn hướng đi khác với anh Hùng, tự chăn nuôi, tự lo đầu ra cho sản phẩm, song nhờ chủ động nguồn thức ăn, áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hiện nay, gia đình anh Khổng Văn Dũng, xã Quang Sơn (Lập Thạch) cũng “phất” lên từ chăn nuôi lợn.

Anh Dũng chia sẻ: "Từ năm 2018, gia đình tôi đầu tư máy móc, mua nguyên liệu tự sản xuất cám; nhờ đó, chi phí cho TĂCN giảm đáng kể so với việc sử dụng thức ăn công nghiệp bán sẵn.

Do vậy, cơn bão giá thức ăn chăn nuôi trong thời gian qua không tác động quá nhiều đến hoạt động của trang trại. Với việc áp dụng phương pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đàn lợn còn có sức đề kháng tốt, hạn chế dịch bệnh. Chỉ với 50 lợn nái và 300 lợn thịt mỗi lứa, năm 2020, gia đình tôi thu về gần 2 tỷ đồng".

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thành công nhờ liên kết trong sản xuất, áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Với sự hỗ trợ của tỉnh, Vĩnh Phúc đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn; nhiều trang trại áp dụng công nghê ̣cao trong chăn nuôi và liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm gồm các chuỗi liên kết chăn nuôi – giết mổ - tiêu thụ thịt lợn, thịt gà an toàn và trứng gà sạch; từng bước gắn với an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tổ chức thực hiện thường xuyên; quản lý, giám sát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ từ cơ sở; việc xử lý chất thải chăn nuôi được quan tâm, chú trọng.

Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt 3,63%/năm. Năm 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013 và tăng 2% so với năm 2017.

Tiếp nối những kết quả đạt được, trong Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung, chuyên môn hóa trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, năng suất chất lượng cao, gắn bảo quản, chế biến với tiêu thụ; tổ chức, cơ cấu lại sản xuất ngành chăn nuôi gắn với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh; quản lý chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm, ngành hàng, truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo ATVSTP.

Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, phù hợp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tăng dần quy mô, chuyển sang phương thức nuôi quy mô lớn, công nghiệp, bán công nghiệp; chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh…

Với những định hướng rõ ràng cùng các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, trong tương lai gần, ngành chăn nuôi Vĩnh Phúc sẽ có những bước chuyển tích cực, hạn chế tình trạng khó chồng khó.

Hồng Liên, Hải Yến