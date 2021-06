Vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 7.600 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ, tuy nhiên số vốn đăng ký tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể số doanh nghiệp đăng ký ước đạt 620 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 7.600 tỷ đồng, tăng 1,6% về số doanh nghiệp và tăng 85% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.



Công nhân Công ty Toyota Việt Nam vận hành dây chuyền lắp ráp ô tô





Số doanh nghiệp giải thể là 36 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với cùng kỳ; số doanh tạm ngừng hoạt động là 258 doanh nghiệp giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 rất phức tạp nhưng có 219 doanh nghiệp sau thời gian đăng ký tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020 (6 tháng 2020 có 161 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động).

Lũy kế đến 30/6/2021, toàn tỉnh ước có 12.465 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký trên 145 nghìn tỷ đồng, trong đó có 8.730 doanh nghiệp thực tế hoạt động (tương đương 70,0% doanh nghiệp đăng ký) và 3.735 doanh tạm dừng hoạt động kinh doanh có thời hạn hoặc chờ giải thể.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Sáu tháng đầu năm 2021, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết; các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đất đai… đã và đang được đơn giản hóa, công khai minh bạch, rút giảm thời gian.

Tin, ảnh: Khánh Linh