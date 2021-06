Ngành Thuế tỉnh: Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá

Tính đến hết tháng 5/2021, số thu nội địa do Cục Thuế tỉnh quản lý toàn tỉnh đạt 14.340 tỷ đồng, đạt 53% dự toán pháp lệnh và bằng 128% so cùng kỳ. Số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 tháng đầu năm tăng khá, chủ yếu do một số nguồn thu được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ trong năm 2020, một số ngành trên địa bàn tỉnh tăng trưởng nóng như bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô, sắt thép...



Trong những tháng đầu năm 2021, sau đợt ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2020, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, hoạt động chuyển nhượng vốn tăng làm tăng thu đột biến thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 348 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, dẫn đến lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ mạnh. Riêng trong tháng 12/2020, số lượng ô tô tiêu thụ tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, làm tăng thu đột biến khoảng 560 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Khối ngoài quốc doanh cũng tăng trưởng khá so với cùng kỳ nhờ các doanh nghiệp sản xuất tăng sản lượng bán hàng và có dự án mới đi vào hoạt động làm tăng số thuế phải nộp khoảng 218 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản tăng trưởng nóng trong những tháng đầu năm cũng góp phần tăng thu từ lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời ứng phó, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh hiện nay như tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai gia hạn tiền nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội về phòng, chống dịch bệnh và các chính sách kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện Nghị định số 52 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng. Từ đó có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 52 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc kê khai đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp theo đúng chủ trương gia hạn của Chính phủ.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, cần tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao, trong đó, bổ sung giải pháp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong điều kiện dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, xóa nợ thuế, hoàn thuế... theo quy định.

Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế theo đúng chỉ đạo của Tổng Cục Thuế. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng.

Phối hợp với các sở ngành như kế hoạch và đầu tư, tài chính, hải quan, kho bạc nhà nước, quản lý thị trường, ngân hàng thương mại... trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế...

Thu Hạnh

(Cục Thuế tỉnh)