Đổi mới, sáng tạo trong xúc tiến đầu tư ở Vĩnh Phúc

Nhờ cách tiếp cận mới về xúc tiến, thu hút đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đã khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp (DN) đầu tư vào tỉnh. Ðồng thời tạo điều kiện cho các DN duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Công ty cổ phần Ống Thép Việt Đức - nhà đầu tư thành công tại Vĩnh Phúc, liên tục mở rộng sản xuất.





Ða dạng hóa các kênh vận động, xúc tiến đầu tư

Trước sự chuyển biến nhanh của kinh tế trong nước và thế giới và ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận, đổi mới, sáng tạo công tác xúc tiến đầu tư (XTÐT), tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo ra sức hấp dẫn mới. Các sở, ngành, cơ quan trong tỉnh chủ động hướng dẫn, tư vấn cho nhà đầu tư, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, cung cấp thông tin liên quan đến dự án nhà đầu tư quan tâm. Do sớm triển khai quy hoạch các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, khu đô thị, tỉnh đã chuẩn bị được quỹ đất lớn chờ đón đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh thông qua hàng loạt chính sách mới đầu năm 2021 nhằm thúc đẩy XTÐT. Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Văn Ðộ cho biết, tỉnh ban hành chế độ thưởng giải phóng mặt bằng nhanh cho người sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng với số tiền thưởng cao nhất lên đến một tỷ đồng/dự án. Khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bằng cách sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho khoản chênh lệch lãi suất vay mà DN được hỗ trợ, mức hỗ trợ cao nhất một tỷ đồng/ dự án. Các hoạt động xúc tiến thương mại cũng được hỗ trợ kinh phí tổ chức.

Toàn bộ công tác đối ngoại của tỉnh đều phục vụ hoạt động XTÐT nước ngoài, góp phần thu hút kiều bào Việt Nam đầu tư vào KCN Khai Quang, Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Ðảo 2 và các dự án khác. Theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Khuất Văn Khanh, trước đây, mỗi năm tỉnh tổ chức 4 đến 6 đoàn XTÐT ra nước ngoài. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh chuyển mạnh sang quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư qua kênh ngoại giao, như thông qua các diễn đàn, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức XTÐT của nước ngoài tại Việt Nam. Quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh có thỏa thuận hợp tác đi vào chiều sâu. Ðơn cử, tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc), sau nhiều năm gắn kết các hoạt động XTÐT chung, đã có bốn DN của tỉnh Chungcheongbuk đầu tư vào Vĩnh Phúc và thu được thành công, như các công ty Jahwa Vina, Sewoon Vina chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Chungcheongbuk vẫn thường xuyên trao đổi thông tin thương mại, tổ chức hội nghị XTÐT, thương mại và du lịch vừa trực tuyến vừa trực tiếp tại hai điểm cầu để kết nối cộng đồng DN của hai địa phương.

Theo Phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Vũ Kim Thành, XTÐT tại chỗ được tỉnh coi là giải pháp then chốt và bền vững để DN yên tâm sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư. Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư nằm ở chính các DN đầu tư thành công tại tỉnh, tạo nên động lực thu hút các DN khác. KCN Thăng Long III do Công ty Sumitomo của Nhật Bản đầu tư xây dựng hạ tầng là một điển hình về hiệu ứng lan tỏa sự thành công. Rất nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường của Nhật Bản đã tìm đến KCN kiểu mẫu này. Tại KCN Ðồng Sóc, các nhà đầu tư thứ cấp của Hàn Quốc như Interflex, Young Poong Electronics Vina và Korea Circuit đã thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp khác.

Theo thống kê, có đến 73,3% DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Vĩnh Phúc chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. Ðể đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn trước mắt, tỉnh tăng cường hỗ trợ DN về chính sách, thủ tục hành chính, thu hút lao động, xuất nhập khẩu và tạo điều kiện đưa hơn 1.800 quản lý cấp cao, chuyên gia, kỹ sư của các doanh nghiệp FDI vào tỉnh làm việc. Nhiều DN như Honda, Toyota, Piaggio bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của các ban, ngành trong tỉnh vì đã giúp họ tháo gỡ khó khăn trong lúc "nước sôi lửa bỏng". Các hội nghị đối thoại với DN, nhà đầu tư, trao đổi thư từ, tư vấn qua đường dây nóng và chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ doanh nhân hằng tuần được duy trì thường xuyên. Năm 2020 và bốn tháng đầu năm vừa qua, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã giải quyết nhiều phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đất đai, xử lý rác thải, hạ tầng giao thông, hệ thống giao thông công cộng. Sở Xây dựng đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định, giảm 10 ngày thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A; giảm năm ngày đối với dự án nhóm B và dự án nhóm C,… Toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã vào cuộc giải phóng mặt bằng, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ống thép Việt Ðức Nguyễn Hữu Thể, một trong những DN đầu tư thành công tại tỉnh khẳng định: Nhiều nhà đầu tư đã tìm hiểu về tỉnh Vĩnh Phúc qua công ty chúng tôi trước khi quyết định đầu tư vào KCN Bình Xuyên. Môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc hiện nay được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất tốt.

Quan điểm mới, động lực mới

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà đầu tư trong nước chưa thật sự hài lòng với môi trường đầu tư của tỉnh. Theo Chủ tịch Hiệp hội DN Vĩnh Phúc Phạm Thị Hồng Thủy, vấn đề các nhà đầu tư và DN quan tâm nhất hiện nay là sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, khó khăn trong tiếp cận đất đai. Hầu hết các dự án tại TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên chậm tiến độ do nguyên nhân này. Một số kiến nghị của cộng đồng DN tỉnh với Trung ương và tỉnh chưa được giải quyết kịp thời, vẫn còn khoảng cách giữa quan điểm lãnh đạo với việc tổ chức thực hiện trong thực tế. Bà Thủy đề xuất tỉnh cần sớm triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành và địa phương trên địa bàn.

Ðáp ứng những vấn đề DN quan tâm, tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực triển khai 11 giải pháp thực hiện chương trình XTÐT năm 2021, trong đó ưu tiên số một là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư vào KCN. Lãnh đạo tỉnh đang hiện thực hóa những cam kết với các nhà đầu tư, DN trong việc cung cấp điện, các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào các khu, cụm công nghiệp, dự án, tạo điều kiện tối đa cho những DN có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất, kinh doanh.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới công tác XTÐT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho rằng, trước hết là đổi mới về quan điểm, coi việc chăm sóc DN tại chỗ, cải thiện thủ tục hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh là phương pháp XTÐT tốt nhất. Bên cạnh đó, tỉnh chuẩn bị chu đáo các quy hoạch, cơ sở hạ tầng, đất đai và thông tin để cung cấp cho nhà đầu tư. Tỉnh sẽ đổi mới tổ chức bộ máy XTÐT theo hướng tập trung một đầu mối, thu hút cán bộ có năng lực và tính chuyên nghiệp làm công tác XTÐT. Ðối tượng cần thu hút đầu tư thời gian tới sẽ là những nhà đầu tư lớn, sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị thương hiệu cao, thân thiện với môi trường. Trong điều kiện dịch bệnh, tỉnh đổi mới cách thức vận hành bộ máy XTÐT qua việc đa dạng hóa các kênh XTÐT, như qua in-tơ-nét, qua kênh ngoại giao, giảm trao đổi trực tiếp, tăng trao đổi trực tuyến. Do đó, mặc dù không thể tổ chức các đoàn, các hội nghị XTÐT, nhưng dòng vốn đầu tư chảy vào tỉnh vẫn tăng mạnh so với những năm trước. Quý I - 2021, tỉnh đã thu hút, cấp mới tám dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 114 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho năm lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 32 triệu USD. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh có 20 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực. Ðáng chú ý, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh trong quý I - 2021 đạt gần 6 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu ngân sách đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ, tín hiệu tốt cho tăng trưởng kinh tế. Ðầu năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư sáu KCN, nâng tổng số lên 15 KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó có dự án KCN Sông Lô II với quy mô hơn 165 ha, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa gần 150 ha và Tam Dương I - khu vực 2 quy mô 162 ha,… Rất nhiều DN đang xem Vĩnh Phúc là "mảnh đất lành" để đầu tư hiệu quả. Chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp có điều kiện lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, hạn chế các DN sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kỳ vọng về xây dựng hệ sinh thái đầu tư toàn diện, bên cạnh các KCN sẽ là các khu đô thị, các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp phục vụ các nhà đầu tư và người có thu nhập cao làm việc trong các KCN.

Những ngày này, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang căng mình chiến đấu với dịch Covid-19, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh khẩn trương triển khai nhiều biện pháp duy trì sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với cách tiếp cận sáng tạo, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến những bước chắc chắn trong việc xây dựng môi trường đầu tư tối ưu, hiện đại, tạo ra lợi thế đầu tư mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

(Theo nhandan.com.vn)