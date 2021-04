Vietinbank Vĩnh Phúc tăng tốc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 31/3/2021 các tổ chức phát hành thẻ sẽ dừng phát hành thẻ từ mới. Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện xong việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. Cùng với các ngân hàng trên địa bàn, Vietinbank Vĩnh Phúc đang tích cực tăng tốc quá trình chuyển đổi, phấn đấu hoàn thành theo quy định đề ra.



Khách hàng được hướng dẫn, tạo thuận lợi khi chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip tại Vietinbank Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh





Vietinbank Vĩnh Phúc là một trong những ngân hàng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh với khoảng 220 nghìn khách hàng hiện hữu.

Tổng nguồn vốn huy động đến hết tháng 3/2021 đạt trên 9.300 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đạt trên 8.200 tỷ đồng.

Hiện, Vietinbank Vĩnh Phúc có gần 30 máy ATM, hàng trăm máy POS và các điểm chấp nhận thẻ, với tổng số thẻ đang hoạt động trên 130 nghìn thẻ. Trung bình mỗi ngày có hàng chục nghìn giao dịch được thực hiện qua tài khoản thẻ.

Xác định việc chuyển đổi thẻ là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng với quá trình phát triển của ngân hàng, cũng như đa dạng dịch vụ và tăng tính bảo mật cho khách hàng, Vietinbank Vĩnh Phúc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của thẻ chip, lộ trình, kế hoạch của đơn vị về chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip.

Ngân hàng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cấp mới và chuyển đổi thẻ. Chỉ đạo, quán triệt các chi nhánh, phòng giao dịch hướng dẫn, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi thực hiện việc chuyển đổi thẻ.

Triển khai các chương trình khuyến mại để thúc đẩy khách hàng thực hiện việc chuyển đổi thẻ. Theo đó, các khách hàng cá nhân phát hành thẻ ghi nợ nội địa Vietinbank sẽ được miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa chip.

Khách hàng được hoàn tiền 20% cho giao dịch chi tiêu đầu tiên của thẻ sau khi kích hoạt, đồng thời đạt giá trị tối thiểu 300 nghìn đồng áp dụng cho thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Giá trị hoàn tiền tối đa là 100 nghìn đồng/khách hàng.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại, Vietinbank Vĩnh Phúc hỗ trợ khách hàng đã sử dụng thẻ ghi nợ nội địa bao gồm việc phát hành mới và thay thế thẻ đang hoạt động.

Thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, mỗi khách hàng được miễn phí một lần chuyển đổi tương đương với 50 nghìn đồng/thẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, Phó trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính, Vietinbank Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hạnh cho biết: “Thẻ chip hiện đại và có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ từ do thông tin đã được mã hóa, việc giao dịch được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, an toàn hơn, do đó giảm tối đa bị đánh cắp thông tin bằng đầu đọc thẻ giả mạo.

Bên cạnh đó, thẻ chip còn có một ưu điểm vượt trội là giao dịch không tiếp xúc. Cụ thể, với các giao dịch giá trị nhỏ, người dùng không cần nhập mã pin, chữ ký mà vẫn có thể giao dịch, tạo thuận lợi rất nhiều cho khách hàng khi giao dịch.

Thẻ chip của Vietinbank giống như các thẻ từ khác được liên kết với các tài khoản thanh toán DDA và sử dụng số dư trên tài khoản để thực hiện thanh toán và giao dịch.

Tuy nhiên, với công nghệ chip có khả năng mã hóa và bảo mật cùng với thông số của bảo mật thay đổi linh hoạt theo mỗi giao dịch, do đó sử dụng thẻ chip an toàn, bảo mật cao, cực kỳ khó sao chép hoặc giả mạo thẻ.

Ngoài tính an toàn, bảo mật cao, thẻ chip còn cung cấp hoàn hảo, đa dang các dịch vụ, tiện ích hơn so với thẻ từ, như: Thanh toán trực tuyến nhanh chóng với mã bảo mật OTP; quản lý tài chính thông qua dịch vụ SMS Banking; gửi tiết kiệm tại máy ATM với lãi suất hấp dẫn và trả tiền qua tài khoản thẻ; rút tiền không cần thẻ tại ATM…”.

Với đồng bộ các giải pháp trên, việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip của Vietinbank Vĩnh Phúc đang được thực hiện có hiệu quả, hiện Vietinbank Vĩnh Phúc đã có tổng số trên 16 nghìn thẻ chip.

Khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Vietinbank trên cả nước để được hướng dẫn và thực hiện việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh