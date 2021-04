Trước những diễn biến phức tạp, cực đoan của thời tiết những năm gần đây, công tác quản lý kỹ thuật - vận hành, đầu tư xây dựng và an toàn vệ sinh lao động được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển KT - XH và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.



Trung tâm điều khiển từ xa thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phân công cán bộ trực 24/24h đảm bảo xử lý kịp thời sự cố lưới điện trong mọi tình huống. Ảnh: Thế Hùng





Thực hiện chủ đề: “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”, trong năm 2020, PC Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trong công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, đầu tư cải tạo lưới điện.

Công ty đã thực hiện xây dựng mới 18 xuất tuyến trung áp 22 kV, 35 kV sau các Trạm biến áp (TBA) 110kV Vĩnh Yên 2, Hội Hợp, Vĩnh Tường 2, Lập Thạch, Phúc Yên, Thiện Kế, Khai Quang và 2 dự án mạch vòng trung áp theo phương án đa chia – đa nối.

Tổng khối lượng đường dây trung thế xây dựng mới là gần 66 km; 201 TBA phân phối với tổng công suất tăng thêm là hơn 59 MVA; nâng công suất 66 trạm với tổng công suất tăng thêm 14.690 kVA; xây dựng mới và cải tạo hơn 212 km đường dây hạ áp.

Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với các Ban quản lý dự án của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành nhiều dự án 110 kV quan trọng như: TBA 110kV KCN Khai Quang; nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên,...

Với đặc thù ngành nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại, việc đảm bảo an toàn lao động luôn là nhiệm vụ hàng đầu được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo.

Ông Lê Văn Đông, Trưởng Phòng An toàn (PC Vĩnh Phúc) cho biết: Trong năm 2020, công ty đã triển khai công tác huấn luyện cho người lao động theo từng nhóm nghề, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt hơn trong công tác an toàn lao động, giảm thiểu yếu tố xảy ra nguy cơ rủi ro, mất an toàn.

Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác an toàn, bảo hộ lao động của các đơn vị; tăng cường kiểm tra các cấp việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và kiểm tra tại hiện trường; nâng cao chất lượng các dụng cụ, trang thiết bị an toàn, dụng cụ phục vụ sản xuất, mua sắm trang bị dụng cụ tiến tiến, hiện đại, nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật an toàn.

Thực hiện nghiêm quy chế xử lý các vi phạm quy định, quy trình an toàn điện đối với người lao động, người quản lý và người đứng đầu các đơn vị cơ sở.

Nhờ vậy, trong năm qua, công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ trong sản xuất kinh doanh.

Các lỗi vi phạm quy trình, quy định về an toàn đã được hạn chế nhiều; môi trường làm việc đã được cải thiện; hành lang an toàn lưới điện cơ bản đã được xử lý.

Các giải pháp thiết thực đó đã góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện; giảm tổn thất điện năng; đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng đối phó với các sự cố có thể xảy ra cũng như giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Tổn thất điện năng năm 2020 của PC Vĩnh Phúc đạt 2,71%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,03% và thấp hơn so với kế hoạch là 0,01%.

Dự báo nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới do nhu cầu điện cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân trong mùa nắng, nóng sẽ tăng cao.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi với việc nhiều nhà đầu tư nước ngoài đưa phụ tải mới vào hoạt động tại các KCN ngay cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm nay như: Công ty TNHH Compal Việt Nam (21.300 kVA), Công ty Cổ phần công nghiệp Chính xác Việt Nam (8.000 kVA), Công ty TNHH DST Vina (7.000 kVA), Công ty TNHH AEON Motor Việt Nam (7.000 kVA),…, từ nay đến cuối năm, công ty và các ban quản lý dự án lưới điện (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành và đóng điện các dự án: TBA 110kV Tam Đảo và các xuất tuyến; TBA 110kV Bá Thiện và nhánh rẽ; đường dây và TBA 110kV Đồng Sóc... đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sự phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Lưu Nhung