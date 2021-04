Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số năm 2021

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH - UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021.

Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, trong đó: 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% lãnh đạo các cơ quan nhà nước được cấp, sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ; 100% UBND cấp huyện, xã giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin "Một cửa" của tỉnh; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Triển khai xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) kết nối và chia sẻ thông tin với trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).

UBND tỉnh giao Sở thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh về nội dung đầu tư các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tham mưu về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh...

