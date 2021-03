Tundra tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam, tập trung FPT và REE

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund hiện có 4 cái tên Việt Nam, bao gồm FPT (8,1%), LPB (4%), REE (4%) và MSN (3,5%). Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam đều được tăng tỷ trọng trong tháng 2, nổi bật là FPT và REE.



Theo báo cáo mới được công bố, Tundra Sustainable Frontier Fund cho biết trong tháng 2, hiệu suất hoạt động quỹ đạt mức tăng trưởng 0,5% (tính theo USD), đây là con số tích cực hơn so với chỉ số cơ sở MSCI FM (+0,1%) nhưng thấp hơn đôi chút so với mức tăng 0,8% của MSCI EM.

Tundra cho biết hiệu suất tốt từ các cổ phiếu Việt Nam đã giúp danh mục quỹ tăng trưởng dù thị trường SriLanka và Bangladesh điều chỉnh trong tháng.

Tại thời điểm cuối tháng 2, quy mô danh mục quỹ đạt 214,3 triệu USD, trong đó Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường lớn nhất danh mục với tỷ trọng 25%, trong khi thị trường Pakistan lui xuống vị trí số 2 với tỷ trọng 23%. Tỷ trọng tiền trong danh mục Tundra hiện còn khoảng 2% (~4,3 triệu USD).

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục Tundra Sustainable Frontier Fund hiện có 4 cái tên Việt Nam, bao gồm FPT (8,1%), LPB (4%), REE (4%) và MSN (3,5%). Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam đều được tăng tỷ trọng trong tháng 2, nổi bật là FPT và REE.

Nói về các khoản đầu tư tại Việt Nam, Tundra cho biết FPT (lớn thứ 2 danh mục) có sự bứt phá mạnh với mức tăng 22% trong tháng 2 (tính theo USD) nhờ KQKD ấn tượng. Trong năm 2020, doanh thu FPT tăng 8%, trong khi EPS tăng 12%. Tundra cho rằng đây là kết quả cao hơn đôi chút so với dự báo và điều này mang đến kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Lĩnh vực kinh doanh lớn nhất của FPT hiện là gia công phần mềm, dự kiến tăng trưởng 20-25% trong năm 2021 với tỷ suất lợi nhuận cao. Gần đây, FPT đã giành được hợp đồng lớn trong khu vực ASEAN với giá trị 100 triệu USD và đang thành lập văn phòng ở Ấn Độ, Costa Rica để phục vụ khách hàng Mỹ tốt hơn. Các lĩnh vực viễn thông/băng thông rộng có doanh thu xấp xỉ gia công phần mềm, dự kiến tăng khoảng 15%, trong khi hoạt động giáo dục dự kiến tăng trưởng 30-40%. FPT dự kiến sẽ tăng 25% nhân lực trong lĩnh vực gia công phần mềm năm 2021 và trường đại học FPT sẽ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu này.

Sau khi tăng mạnh trong tháng 2, cổ phiếu FPT hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2021 ở mức 15 lần. Tundra đánh giá đây là mức định giá tương đối thận trọng với một công ty IT đang phát triển nhanh và có lợi nhuận tốt ở một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục Tundra hiện là Pakistan IT company Systems Ltd., công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm của Pakistan. Năm 2020, doanh thu công ty này tăng trưởng 31% và EPS tăng 37%, cao hơn kỳ vọng của quỹ. Pakistani IT company Systems hiện đang giao dịch với P/E 22-25 lần.

Tundra cho biết trong tháng 2, quỹ đã thoái 2 cổ phiếu tại Ai Cập, Pakistan và sử dụng phần vốn này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu REE của Việt Nam.

Theo Tundra, 2020 là năm đáng ngạc nhiên với thị trường chứng khoán. Giờ đây, sự phục hồi kinh tế trên toàn cầu đang trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn tích cực vì nó đồng nghĩa với giá cả hàng hóa tăng cao, kéo theo áp lực lạm phát. Lạm phát tăng có thể dẫn đến kỳ vọng lãi suất tăng. Tuy nhiên, cách các NHTW lựa chọn hành động có thể bị ảnh hưởng bởi bối cảnh nền kinh tế.

Cụ thể, khả năng tiếp cận với tiêm chủng Vaccine thấp hơn ở hầu hết các quốc gia trong danh mục Tundra có thể ảnh hưởng đến đà hồi phục kinh tế vào năm 2021 và do đó cũng khiến các NHTW cân nhắc về tình hình lãi suất và không vội tăng quá sớm.

Sự quan tâm của khối ngoại đối với các thị trường mới nổi nhỏ vẫn ở mức thấp. Dòng vốn mà chúng ta chứng kiến kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến nay hầu như chỉ đổ vào các thị trường mới nổi lớn nhất, trong khi các thị trường nhỏ hơn và cận biên vẫn chưa thu hút được vốn. Khi so sánh định giá, Tundra kết luận rằng các thị trường trong danh mục quỹ đang giao dịch với mức định giá P/BV thấp hơn trung bình 5 năm của chính các thị trường này. Trong khi Mỹ và các thị trường mới nổi lớn có định giá cao hơn đáng kể so với trung bình 5 năm của chính họ.

(Theo dantri.com.vn, ngày 10/3/2021)