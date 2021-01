Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Với tỉnh công nghiệp như Vĩnh Phúc, khó khăn càng chồng chất. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư tưởng như phải “án binh bất động” vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến các doanh nghiệp không dám mạo hiểm vì sự an toàn của đơn vị. Tuy nhiên, Vĩnh Phúc vẫn vượt qua một cách ngoạn mục, đạt nhiều thành quả đáng khích lệ nhờ phương pháp chống dịch hiệu quả kết hợp với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp vào địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (tháng 11/2020).

Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về triển khai xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2020 và xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2021; xây dựng và thiết kế mới bộ tài liệu XTĐT của tỉnh (sử dụng 5 ngôn ngữ tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn, Trung) phục vụ cho các hoạt động XTĐT và đối ngoại.

Trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các cơ quan chuyên môn về công tác XTĐT đã linh hoạt trong việc tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư Vĩnh Phúc qua các buổi tiếp đón, làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường của tỉnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Bun-ga- ri... Tiếp nhận thông tin và chủ động phối hợp với các sở, ngành trả lời câu hỏi và hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư như quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Trong năm 2020, tỉnh đã tiếp đón và làm việc với 21 đoàn các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đầu tư nước ngoài với 76 lượt tổ chức, cá nhân đến thăm, làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh.

Triển khai các nội dung thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 phòng thương mại công nghiệp của châu Âu, Hoa Kỳ và Đức để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư và đón đầu làn sóng đầu tư từ các thị trường giàu tiềm năng vốn và công nghệ cao; chủ động lập kế hoạch liên hệ làm việc, thường xuyên kết nối để xây dựng các đầu mối nhằm phục vụ các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh.

Năm 2020, các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đặc biệt chú trọng với mục tiêu vượt qua dịch bệnh, khắc phục khó khăn, đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu KT-XH của tỉnh. Cụ thể là ngành Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ giải pháp năm 2020.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động xúc tiến đầu tư vẫn được triển khai thông qua hình thức mạng xã hội, điện thoại hoặc bằng văn bản… đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chủ động tham mưu UBND tỉnh đồng ý chủ trương đón tiếp các chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly tự nguyện tại Vĩnh Phúc. Cung cấp 1.500 bộ tài liệu xúc tiến đầu tư, video, tờ rơi qua đó góp phần giới thiệu về môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tổ chức và tham gia 7 hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao chủ trì với hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận. Cấp phát tài liệu cho hơn 3.000 tổ chức và chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài, đơn vị tư vấn theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Do vậy, kết quả thu hút vốn đầu tư năm 2020 vượt kế hoạch đề ra, trong đó vốn FDI ước đạt 666 triệu USD, vượt hơn 21% so với kế hoạch với 31 dự án cấp mới và 44 dự án tăng vốn. Vốn DDI đạt gần 7.500 tỷ đồng, vượt 35,8% so với kế hoạch với 44 dự án cấp mới và 10 dự án tăng vốn. Số doanh nghiệp dân doanh thành lập mới tăng so với năm 2019, đạt 1.170 doanh nghiệp, số vốn đăng ký gần 8.200 tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,3% về số vốn đăng ký so với năm 2019.

Trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 235 lượt hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký đầu tư ngoài khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư, cụ thể, tiếp nhận và thẩm định 175 lượt hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, 50 lượt hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, 15 lượt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 114 lượt hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 68 lượt hồ sơ đề nghị giãn tiến độ đầu tư, 18 lượt hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, 3 lượt hồ sơ đề nghị chấm dứt dự án. 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ chậm hạn.

Năm 2020 toàn tỉnh thu hút được 44 dự án mới và làm thủ tục điều chỉnh tăng vốn cho 13 lượt dự án ngoài khu công nghiệp. Trong đó, có 9 dự án FDI và 35 dự án DDI.

Toàn tỉnh cũng đang triển khai 4 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Các dự án đều đang trong quá trình thực hiện thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu xây lắp, hoàn thất thủ tục ký hợp đồng.

Riêng dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc (WB8) có khối lượng hoàn thành đạt 85%.

Bài, ảnh: Quang Nam