Áp Tết, trứng vịt và gia cầm lại rớt giá

Dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng giá trứng vịt và gia cầm ở nhiều địa phương lại đang ở mức thấp, khiến người chăn nuôi lo lắng. So với đầu năm, thời điểm này, giá trứng vịt và gia cầm có cao hơn, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn lỗ hoặc chỉ cầm hòa.



Một số chủ chăn nuôi rao bán vịt trên mạng xã hội.





100 nghìn đồng... 3 con vịt

Lồng vịt đàn thải loại của chị Nguyễn Thị Thúy, thôn 6, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường được bán hết rất nhanh. Phần lớn, khách hàng đều là người dân địa phương, họ đến mua nhiều bởi vịt bán giá rẻ, chỉ 40.000 đồng/con, trọng lượng từ 1,4 - 1,7kg/con. Thậm chí, một số khách hàng còn mua được vịt với giá 100.000 đồng/3 con.

Vừa bắt vịt cho khách, chị Nguyễn Thị Thúy vừa cho biết: “Năm nay, do dịch Covid-19, phía Trung Quốc đóng cửa không lấy hàng, nên chúng tôi phải mang vịt đàn đi bán lẻ. Những năm trước, thương lái đến tận nhà thu mua, nên không có vịt đàn để bán. Thời điểm này, giá trứng vịt rẻ, bán buôn từ 16.000 - 17.000 đồng/chục, giảm 5.000 - 6.000 đồng/chục so với trước. Do giá trứng giảm mạnh, nên gia đình tôi phải phá đàn vịt đẻ 500 con, chờ giá trứng tăng cao trở lại mới vào đàn, chứ nuôi nhiều thì lỗ nặng”.

Không chỉ bán lẻ, vịt đàn thải loại còn được một số chủ chăn nuôi rao bán trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, đặt hàng của nhiều người.

Anh Hoàng Văn Kiệt, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên cho biết: "Hiện nay, đàn vịt của gia đình tôi có 1.500 con và đang phải bán tháo do giá trứng giảm mạnh. Trước đây, trứng bán buôn có giá từ 22.000 - 24.000 đồng/chục, nay giảm còn 18.000 đồng/chục. Mỗi ngày, gia đình tôi phải chi phí 1,5 triệu đồng tiền cám, nhưng chỉ thu về 800 nghìn đồng tiền trứng, chưa kể các khoản lương công nhân, điện, nước… nên phải bán tháo đàn vịt dù chưa đến thời điểm thải loại".

Thấp thỏm mong giá trứng, gia cầm tăng từng ngày

Theo các hộ chăn nuôi, đối với vịt đàn, thời gian nuôi để khai thác trứng chỉ kéo dài 1 năm, sau đó phải thải loại để vào lứa mới. Việc kéo dài thời gian nuôi làm giảm tỷ lệ trứng, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Trường hợp giá trứng tăng cao có thể cố gắng duy trì đàn vật nuôi thêm vài tháng, nhưng khi rớt giá như thời điểm này, phần lớn người dân phải bán tháo đàn trước để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Trước đây, khi chưa xuất hiện dịch Covid-19, vịt đàn được Trung Quốc thu mua nhiều, nên giá cả ổn định, người chăn nuôi không phải vất vả mang vịt đi bán lẻ như hiện nay.

Tham khảo tại một số chợ đầu mối cho thấy, không chỉ vịt đàn, giá vịt bầu cánh trắng, vịt super... cũng giảm so với trước.

Anh Nguyễn Anh Văn, cán bộ thú y xã Yên Phương, huyện Yên Lạc cho biết: "Khoảng 1 tháng trở lại đây, giá vịt thương phẩm ở địa phương giảm từ 40.000 - 45.000 đồng/kg xuống còn 30.000 - 35.000 nghìn đồng/kg. Thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm đang bị lỗ do giá trứng, giá thịt thương phẩm giảm.

Nguyên nhân chính là do nguồn cung đang vượt cầu, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc tiêu thụ thực phẩm sang Trung Quốc bị chững lại. Dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, giá trứng và gia cầm nếu có tăng cũng không đáng kể bởi nguồn thực phẩm ở địa phương rất dồi dào".

Theo số liệu thống kê của ngành chăn nuôi, tháng 11/2020, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng gần 5% so với cùng kỳ, do nhiều hộ chuyển hướng từ chăn nuôi lợn sang gia cầm; một số cơ sở chăn nuôi chủ động tăng đàn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mặt khác, tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm được kiểm soát tốt, giúp người chăn nuôi có điều kiện duy trì, phát triển đàn vật nuôi.

Có thể thấy, bài toán cung - cầu luôn là bài toán khó đối với người chăn nuôi, địa phương và cơ quan quản lý. Đây chính là cán cân quyết định giá sản phẩm trên thị trường nếu chưa thực hiện được sự kết nối, liên kết giữa nhà sản xuất (người chăn nuôi) với các cơ sở, doanh nghiệp có trách nhiệm bao tiêu sản phẩm.

Trong khi chờ đợi những giải pháp hữu hiệu, các hộ gia đình vẫn phải cố gắng duy trì chăn nuôi, mong chờ từng ngày sự tăng giá trở lại, nhất là vào những ngày cận Tết Nguyên đán.

Để giảm thiểu chi phí phát sinh, nhiều hộ buộc phải cắt giảm số lượng đàn, nhân công lao động và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp cho đàn gia cầm… nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế trong chăn nuôi.

