Doanh thu lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm tăng 150% so với cùng kỳ

Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở in lớn (gồm 8 cơ sở in xuất bản phẩm, 7 cơ sở in bao bì); 247 cơ sở in, photocopy nhỏ lẻ và 47 cơ sở phát hành xuất bản phẩm.



Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Công ty TNHH TM&SX An Toàn, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường vẫn sản xuất, kinh doanh ổn định.





Từ đầu năm đến nay, Sở TT&TT đã cấp 41 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; thẩm định 3.000 tài liệu, đĩa CD.

Năm 2020, tổng doanh thu lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm tăng trưởng cao, ước đạt 600 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2019, đạt 140% so với kế hoạch năm.

Thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 7/2/2020 của Bộ TT&TT; giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh...

Tin, ảnh: Ngọc Mai