Đàn gia cầm tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2019

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tháng 11/2020 ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Đàn trâu, bò ước tính tiếp tục giảm so với cùng thời điểm năm 2019 do hiệu quả kinh tế không cao và môi trường chăn thả bị thu hẹp; đàn bò sữa tăng khá do sản phẩm sữa tươi có thị trường tiêu thụ ổn định, người chăn nuôi có lãi đã tập trung mở rộng quy mô đàn.

Riêng đàn gia cầm tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt hơn 11,5 triệu con), do trong thời gian qua nhiều hộ chuyển hướng từ chăn nuôi lợn sang gia cầm và các cơ sở chăn nuôi cũng chủ động tăng đàn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh việc tái đàn phục vụ thị trường, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thường xuyên được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo; công tác giám sát tình hình dịch bệnh tiếp tục được thực hiện chặt chẽ đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Dương Minh