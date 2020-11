Khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm

Trong khi dịch Covid – 19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng và còn có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, các hợp tác xã. Tùy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD), nhiều doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh vẫn đang loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm của mình, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Để ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, nhiều doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận gia công các đơn hàng dân dụng. (Ảnh chụp tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng Vĩnh Phúc, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên)

Thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách để doanh nghiệp vực dậy quá trình SXKD.

Trong đó có những giải pháp hữu hiệu như hỗ trợ tiếp thị, thông tin về thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu; tìm kiếm đối tác xuất khẩu mới…

Bên cạnh đó là việc giãn hoặc khoanh nợ, giảm thuế, tăng cường các gói kích cầu thị trường trong nước.

Tuy nhiên, thị trường biến đổi liên tục do Covid – 19 khiến nhiều doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược vận hành và kế hoạch sản xuất, nên nhiều đơn vị vẫn phải loay hoay tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Nhớ lại thời điểm đầu năm, khi dịch Covid – 19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh như cơn địa chấn làm chao đảo các doanh nghiệp, đường biên bị đóng cửa, nhiều doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất nhưng họ vẫn cầm cự do có “của để dành” từ những đơn hàng trước đó.

Cơ hội vừa nhen nhóm khi cả nước cơ bản đã kiểm soát tốt dịch bệnh thì chỉ hơn 3 tháng sau, dịch quay trở lại khiến không ít doanh nghiệp nhỏ “sức đề kháng” yếu đã phải giải thể, khó khăn chồng chất khó khăn.

Nhiều chủ doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực cơ khí trên địa bàn tỉnh chia sẻ: Bình thường để tìm được nguồn nguyên liệu giá rẻ từ Trung Quốc để phục vụ sản xuất đã rất vất vả; khi đóng biên, nguyên liệu không nhập được thì doanh nghiệp điêu đứng, trong khi các bạn hàng khác cũng khó khăn không kém vì cũng không bán được hàng.

Không nhập được hàng từ Trung Quốc, doanh nghiệp đành nhập hàng Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc để thay thế, chấp nhận đắt hơn mấy lần; nhưng vì uy tín, đơn hàng định kỳ đã ký nên vẫn phải nhập cho khách mà không được tăng giá sản phẩm, doanh nghiệp chấp nhận hòa vốn…

Đến khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đường biên đã thông, nguồn nguyên vật liệu được nhập về thì các đối tác lâu năm đã chuyển sang ký hợp đồng với đơn vị khác do không thể chờ được.

Nếu vẫn có đơn hàng của đối tác cũ thì doanh nghiệp lại khó khăn vì thiếu công nhân do bị cắt giảm trước đó, họ đã tìm công việc khác.

Để giải quyết khó khăn trước mắt, nhiều chủ doanh nghiệp trong hội nhóm ngành cơ khí điều đình để chia sẻ đội ngũ công nhân với nhau.

Đối với những đơn hàng không quá khó, hay không quá chuyên biệt thì “sang ngang”, tạo điều kiện cho nhau có thêm thu nhập để có thể tồn tại.

Mỗi một doanh nghiệp hoạt động ở từng lĩnh vực SXKD lại có những khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm một cách khác nhau. Đơn cử như Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tùng Mai, thị trấn Đạo Đức, (Bình Xuyên) chuyên gia công, sản xuất màn tuyn xuất khẩu.

Từ đầu năm đã thiếu nguyên liệu sản xuất, phải nỗ lực lắm mới đáp ứng được các đơn hàng đã ký với đối tác.

Nay tình hình dịch Covid – 19 trên thế giới vẫn đang bùng phát mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến lượng hàng hóa xuất khẩu của đơn vị.

Để ổn định sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 200 công nhân, trước mắt doanh nghiệp tập trung hướng tới thị trường trong nước và chấp nhận hạ giá thành sản phẩm.

Đồng thời, nỗ lực tìm kiếm những khách hàng mới ở những quốc gia ít bị ảnh hưởng bởi Covid – 19 để xuất khẩu sản phẩm.

Có phần may mắn hơn những doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, may mặc…, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều doanh nghiệp SXKD các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như lương thực, thực phẩm… vẫn “sống khỏe”.

Tuy nhiên, muốn có thị trường ổn định và thu nhập cao, các sản phẩm của những doanh nghiệp này cần tham gia vào chuỗi cung ứng, phân phối hàng hóa mang tính bền vững như siêu thị, các cửa hàng tiện ích…

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất nông sản muốn đưa sản phẩm của mình vào hệ thống siêu thị lớn rất khó khăn bởi các tiêu chí đặt ra rất khắt khe, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hoặc do các siêu thị yêu cầu phải chiết khấu giá bán cao, do vậy phải đẩy giá thành sản phẩm khiến hàng càng khó tiêu thụ.

Anh Lâm Văn Trung, Giám đốc HTX rau an toàn Đại Lải, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) cho biết: Sản phẩm rau củ quả của đơn vị được sản xuất theo quy trình VietGap, có độ an toàn cao, nhưng ở thời điểm vừa qua rất khó tiêu thụ trên thị trường do thói quen tiêu dùng của khách hàng.

Nhiều khách hàng có thói quen mua sắm ở các chợ truyền thống mà không quen vào các cửa hàng tiện ích hay cửa hàng rau sạch.

Dĩ nhiên, khi đã là rau an toàn thì giá cả có chênh lệch đôi chút là chuyện bình thường. Có thời điểm, hàng sản xuất ra không bán được, các thành viên của đơn vị phải chở rau củ quả đến các khu chung cư, chợ đầu mối để tiêu thụ, quảng bá.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do đơn vị chưa phát triển được mạng lưới tiêu thụ và thói quen mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm này...

Trước những khó khăn do Covid – 19 gây ra, để tự cứu lấy mình, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của cơ quan chức năng, trước tiên mỗi doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ nói riêng cần đề ra chiến lược SXKD có tính bền vững.

Đặc biệt là luôn tự làm mới mình, nhanh nhạy sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

