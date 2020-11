Sống ở căn hộ cao cấp - xu hướng mới của người trẻ tại Hạ Long

Căn hộ có vị trí thuận lợi kết nối, diện tích vừa phải, suất đầu tư hợp lý, tiến độ thanh toán ưu việt là những tiêu chí hiện nay của người trẻ tại Hạ Long khi chọn mua căn hộ để an cư.

Trước những biến đổi xấu của môi trường và khí hậu, thế hệ trẻ nhanh chóng tiếp cận với tư duy mới về lối sống xanh, giữa cuộc sống hiện đại và tiện nghi. Căn hộ thông minh, tiện ích nội khu hiện đại đầy đủ, diện tích nhỏ gọn cùng chi phí hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng này.

Dự án có tiện ích hiện đại, đồng bộ

Theo khảo sát, nhóm đối tượng dưới 40 tuổi là những người có nhu cầu nhà ở cao nhất, họ muốn có một không gian riêng tư để thư giãn và yên tĩnh sau những áp lực của công việc. Hơn nữa, nhịp sống gấp gáp của người trẻ khiến họ mong muốn lựa chọn được không gian sống có vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối, nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm trung tâm - nơi có hoạt động làm ăn, kinh doanh sôi động. Đồng thời mọi thành viên trong gia đình có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ công cộng chất lượng cao cùng dịch vụ văn hóa, giải trí phong phú.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm mới của Tp.Hạ Long, trên trục đường Trần Thái Tông, The Ruby Hạ Long do MBLand phát triển sớm "được lòng" đông đảo khách hàng trẻ khi sở hữu vị trí kết nối thuận tiện đến các điểm quan trọng trong nội đô của thành phố như khu hành chính, chợ Hạ Long, cầu Bãi Cháy… hay nhanh chóng đi đến các tỉnh lân cận thông qua cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, sân bay Cát Bi, sân bay Vân Đồn; hoặc qua trục giao thông cầu Bãi Cháy với quốc lộ 18 đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng.

Phối cảnh dự án The Ruby Hạ Long

Dự án đáp ứng được yêu cầu của người trẻ về cuộc sống "một bước chân, ngàn tiện ích". Bước chân ra khỏi cửa, cư dân tại The Ruby Hạ Long tiếp cận với một loạt tiện ích đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ giáo dục, mua sắm, vui chơi và hưởng trọn bầu không khí thoáng đãng với những mảng xanh được phân bổ xen kẽ, nhằm hưởng thụ một cuộc sống trong lành, sinh thái.

Với nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại, người trẻ mong muốn được tận hưởng một đời sống tinh thần phong phú ngay xung quanh khu vực mình sống, thay vì di chuyển giữa các địa điểm ở cách xa nhau, vừa mất nhiều thời gian, lại phải đối mặt với vấn đề giao thông, khói bụi ô nhiễm.

Đó là lý do, tại nội khu The Ruby Hạ Long, đơn vị phát triển dự án MBLand đã đầu tư hơn 45 tiện ích hiện đại, đồng bộ. Tại đây, cộng đồng được hưởng các tiện ích thiết thực, đa dạng và rất đẳng cấp như: bể bơi vô cực tràn bờ tầm nhìn chân mây, bể bơi bốn mùa trong nhà, sky garden, đài thiên văn đầu tiên tại Hạ Long và đặc quyền cho cư dân, bãi đỗ xe thông minh hay khu vui chơi dành cho trẻ em giúp các bé được thỏa sức vui chơi an toàn.



Mỗi căn hộ là một dấu ấn riêng khó sao chép

Thế hệ trẻ thời đại công nghệ 4.0 luôn mong muốn thể hiện cá tính riêng, điều này cũng được gửi gắm trong từng không gian sống của họ. Thấu hiểu tâm lý đó, tại The Ruby Hạ Long, chủ đầu tư đã thiết kế dự án theo hướng mở, sống rộng, sống xanh, thư thái bên vịnh biển.

Lối kiến trúc khác biệt không chỉ được chủ đầu tư phát huy trong thiết kế tổng thể bên ngoài dự án mà còn đi đến từng căn hộ. Gần 100% các căn hộ tại The Ruby Hạ Long có tầm nhìn hướng vịnh, cùng cửa sổ tấm kính lớn giúp đưa thiên nhiên đến gần tổ ấm.

Bên trong căn hộ 2PN +1

Thiết kế căn hộ +1 với layout hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, mang lại sự tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn sống của người dân đô thị. Không gian +1 tại dự án được chủ nhân căn hộ tùy biến thành phòng làm việc riêng tư, hoặc các gia đình trẻ tận dụng làm giường ngủ cho trẻ giúp hạn chế tối đa "góc chết" trong căn hộ.

Nhu cầu sở hữu không gian sống riêng của người trẻ không nhỏ, song khả năng tài chính của người trẻ hiện nay vẫn còn hạn chế, thời gian tích lũy tài sản chưa lâu. Chính vì vậy, họ thường lựa chọn dự án có chính sách tốt, và sự hỗ trợ của Ngân hàng sau đó trả góp dần.

Tại The Ruby Hạ Long, nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng trẻ, MBLand đưa ra chính sách thanh toán dự kiến linh hoạt. Theo đó, khách hàng mua dự án sẽ được hỗ trợ lên tới 70% giá trị căn hộ, chính sách lãi suất 0% lên tới 24 tháng. Tài chính nhẹ nhàng là một trong những yếu tố giúp dự án ghi điểm với người trẻ. Bởi vậy, tại văn phòng bán hàng và nhà mẫu dự án kể từ ngày khai trương, mỗi ngày đón hàng chục lượt khách đa số là cư dân trẻ đến tham quan, tìm hiểu và đưa ra ra quyết định lựa chọn nơi đây làm tổ ấm tương lai.

Tập trung cân bằng hai mục tiêu sống xanh - sống tiện nghi của cư dân trẻ, cùng tâm huyết phát triển một không gian sống bền vững của MBLand, The Ruby Hạ Long kiến tạo một chốn an cư hiện đại, khi vừa chú trọng đầu tư cơ sở vật chất tiện nghi, vừa đặc biệt quan tâm vun đắp những giá trị tinh thần quý giá dành cho cộng đồng.

(Dương Chung nguồn theo dantri.com.vn Ngày 26/11/2020 )