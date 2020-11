Doanh nghiệp gấp rút tuyển dụng lao động dịp cuối năm

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhiều hoạt động kinh tế đang dần sôi động trở lại, tác động tích cực tới thị trường lao động. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh liên tục thông báo tuyển lao động, tăng tốc để bù đắp thời gian chậm trễ trước đây, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh (SXKD).



Người lao động tham gia phỏng vấn tại Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam, KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên.





Dịch Covid-19 được kiểm soát, thời điểm cuối năm cũng là lúc cung và cầu thị trường việc làm khởi động mạnh mẽ trở lại. Theo nhiều chủ DN, nhiều ngành nghề sẽ có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh sau dịch nhằm phục hồi sản xuất, như may mặc, điện tử, cơ khí chế tạo… Đặc biệt, nhiều DN cũng bớt khắt khe hơn đối với các yêu cầu tuyển dụng lao động về tuổi, kinh nghiệm, bằng cấp, giới tính…

Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn TAL) tại KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên đang vào giai đoạn “nước rút” của cuộc đua bổ sung nhân sự theo kế hoạch năm.

6 tháng đầu năm 2020, công ty chỉ tuyển 20% nhân sự theo kế hoạch, nên khi công việc khởi sắc, trong quý III và IV năm nay, DN gấp rút tuyển dụng bổ sung nhiều vị trí, như may, cắt, ép, là…. với số lượng không giới hạn.

Theo đó, DN tổ chức tuyển dụng, phỏng vấn từ thứ 2 - 6 hằng tuần và người trúng tuyển sẽ được đi làm ngay, không phân biệt nam, nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp. Có thể chọn chuyền làm nguyên ngày hoặc chuyền làm cả ca đêm, ca ngày… Khi được tuyển dụng, công nhân mới sẽ được hưởng mức lương cơ bản cùng các loại phụ cấp chuyên cần, đi lại, thưởng hiệu suất… tổng thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Đối với lao động được tuyển dụng chưa có kinh nghiệm, Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam sẽ tổ chức đào tạo nghề trước khi vào làm việc chính thức.





Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ban, Quản lý cấp cao Khối Hành chính - Nhân sự, Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam cho biết: "Nhân sự là vấn đề chưa bao giờ hết "nóng" tại DN những tháng cuối năm, đặc biệt là khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ngay khi kết thúc giãn cách xã hội, Chính phủ có nhiều hoạt động nới lỏng và các giải pháp nhằm hỗ trợ DN tái khởi động lại kinh tế, công ty đã lập tức khởi động lại SXKD, đặc biệt là tuyển dụng lao động.

Ngoài việc tổ chức tuyển dụng tại văn phòng trụ sở của DN, thông qua Website, Facebook... công ty còn mở các đợt phỏng vấn lưu động tại tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, vừa qua, công tyhợp tác với Trường đại học Công nghiệp Hà Nội để song hành trong việc đào tạo sinh viên, đảm bảo "đầu ra" cho những ứng cử viên đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng".

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thúy ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, lao động vừa trúng tuyển vào Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam cho biết: “Trước kia, tôi làm việc cho một công ty may trong KCN, tuy nhiên, thời điểm xuất hiện dịch Covid-19, tôi phải nghỉ việc. Đến nay, khi các hoạt động SXKD, dịch vụ được khôi phục, với kinh nghiệm 5 năm trong nghề may, tôi đã trúng tuyển vào công ty với mức lương và phụ cấp tốt, vị trí làm việc phù hợp với năng lực chuyên môn”.

Để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, Công ty TNHH Jahwa Vina, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên hiện đang tuyển số lượng lớn công nhân ở các vị trí như lắp ráp mạch điện tử, nhân viên kỹ thuật sản phẩm, nhân viên xuất, nhập khẩu, nhân viên thiết bị điện với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, DN cũng không yêu cầu quá khắt khe với công nhân mới trong việc nộp hồ sơ xin việc mà có thể phỏng vấn đi làm ngay, sau đó mới bổ sung hồ sơ.

Ngoài ra, công ty còn nhận lại công nhân cũ và áp dụng bậc lương thấp hơn bậc lương khi nghỉ việc một bậc (áp dụng đến 30/11) cùng các chế độ phúc lợi, đóng BHXH ngay từ tháng đầu tiên đi làm. Việc phỏng vấn diễn ra vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm của người lao động, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã triển khai nhiều hình thức kết nối DN với người lao động, đối tượng tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành cơ khí, điện tử, may mặc…

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức được 35 phiên giao dịch việc làm (GDVL), trong đó có 6 phiên lưu động với 323 DN đăng ký tham gia sàn GDVL. Có hơn 2.070 lượt người đăng ký tìm việc tại sàn GDVL và sau khi xem xét hồ sơ dự tuyển, có hơn 1.500 người đạt sơ tuyển tại sàn GDVL.

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động cho DN, trong năm 2020, trung tâm đã ký hợp đồng giới thiệu việc làm cho 4 DN, gồm Công ty TNHH Optrontec Vina, Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam, Công ty TNHH Nanos Vina tại KCN Bá Thiện II, Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Văn Cường cho biết: "Nhu cầu tìm việc của lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động của DN trên địa bàn tỉnh thời điểm cuối năm tương đối “nóng”. Bởi, hậu dịch Covid-19, các DN đều mong muốn hoàn thành mục tiêu SXKD của năm nên chỉ tiêu tuyển dụng lớn và yêu cầu về tuyển dụng lao động ở các vị trí không quá khắt khe.

Để tuyển được lao động, nhiều DN chủ động mở rộng độ tuổi tuyển dụng từ 35- 38; những công nhân chưa có chuyên môn sau khi được nhận vào làm sẽ được đào tạo để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Ngoài ra, lực lượng lao động từ các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Thái Nguyên… cũng tới Vĩnh Phúc để tìm kiếm việc làm. Đây được xem là cơ hội cho những sinh viên mới ra trường tìm kiếm việc làm, người lao động bị mất việc do tác động của dịch Covid -19 và cả nhóm người dịch chuyển lao động trong giai đoạn hiện nay.

Bài, ảnh: Ngọc Lan