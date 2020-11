Khó xử phạt hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ?

Nhằm tăng cường sự răn đe đối với nạn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, từ ngày 15/10/2020 hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị xử phạt hành chính mức cao nhất lên tới 100 triệu đồng. Quy định đã rõ, nhưng việc áp dụng chế tài còn bộc lộ bất cập, khó khăn nhất định.

Sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán ở cửa hàng tạp hoá T.D, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có mặt nhiều trên thị trường

Tham gia phối hợp với một số Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thời gian qua cho thấy, nhìn chung, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm. Nhưng vẫn còn một số cơ sở do thiếu hiểu biết, hoặc chưa chú trọng thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm nên tồn tại vi phạm về niêm yết giá, bảo quản hàng hoá; hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Qua kiểm tra cho thấy, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán ở nhiều cơ sở, hộ kinh doanh nhưng số lượng không lớn. Điển hình, tại thời điểm kiểm tra (tháng 9/2020), ở cửa hàng tạp hoá T.D, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương có nhiều chai nhựa đựng dung dịch trong suốt được bày bán trên kệ hàng. Ngoài bao bì có ghi chú “Dầu chuối Mỹ Hạnh” nhưng sản phẩm không có địa chỉ, số điện thoại của nhà sản xuất.

Làm việc với đoàn công tác, bà N.T. D cho biết: “Ban đầu, tôi cũng không muốn lấy sản phẩm dầu chuối này về bán, nhưng nể người đưa hàng nài nỉ, họ còn chủ động bày hàng lên giá bảo “để nhờ”, bao giờ bán hết mới đến lấy tiền nên tôi đồng ý lấy mấy chai bán thử”.

Cũng tại cửa hàng tạp hoá này, nhiều loại bỏng ngô, mỳ (bún) gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng được bày bán vô tư. Những túi bỏng ngô được chia thành từng gói nhỏ, không có địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng. Ngay bà T. D cũng không biết sản phẩm này làm ở đâu, chỉ biết nhiều người thích ăn nên lấy của các “mối” giao hàng qua đường.

Không chỉ ở khu vực nông thôn, các cửa hàng tạp hoá, thực phẩm sạch khu vực đô thị cũng có sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn bán cho người dân. Tại cửa hàng tự chọn “Mini Mart” ở phường Liên Bảo (thành phố Vĩnh Yên), ngoài các sản phẩm trái cây, bánh kẹo, thực phẩm tươi, khô nhập khẩu còn bày bán những hộp muối vừng không địa chỉ sản xuất, không thời hạn sử dụng. Chị N.T.C, chủ cửa hàng “Mini Mart cho biết: “Sản phẩm này tôi làm để phục vụ gia đình, nhưng thấy có khách hàng ăn khen ngon, hợp khẩu vị và hỏi mua nên tôi làm nhiều để bán.”

Mức xử phạt lớn khó áp dụng đối với số lượng hàng hoá vi phạm nhỏ

Thực trạng trên cho thấy, mặc dù vi phạm đã rõ, nhưng do số lượng hàng hoá vi phạm đều ở các hộ gia đình, tính chất vụ việc nhỏ lẻ, manh mún nên việc áp dụng hình phạt với mức tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng đối với lực lượng chức năng là rất khó khăn.

Do đó, các đoàn kiểm tra chủ yếu nhắc nhở, yêu cầu chủ hộ khắc phục bằng cách niêm yết, thu hồi các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, trong đợt kiểm tra ATTP dịp tết Trung thu, đoàn Kiểm tra liên ngành số 3 (Sở Công thương chủ trì) chỉ thực hiện đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm đối với 2/13 cơ sở, hộ kinh doanh do số lượng hàng hoá vi phạm ít.

Còn đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn lại mang tính thời vụ nên việc kiểm soát, cải thiện các điều kiện bảo đảm ATTP gặp nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã được triển khai nhưng chưa sâu rộng khiến nhận thức của chủ cơ sở kinh doanh, người dân về việc thực hiện các quy định của pháp luật, điều kiện về ATVSTP còn hạn chế dẫn đến vi phạm.

Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, những mặt hàng hoá ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, môi trường bị xử phạt gấp đôi so với hàng hóa thông thường (đang ở mức phạt cao nhất). Đối tượng vi phạm còn chịu mức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện, buộc phải nộp lại số thu lợi bất hợp pháp từ sản xuất, kinh doanh sai phạm.

Thiết nghĩ, mặc dù đã có chế tài và mức xử phạt cụ thể, song để linh hoạt áp dụng được quy định vào thực tế thực sự không đơn giản. Do đó, để bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình, mỗi khách hàng nên là những người tiêu dùng thông thái, kiên quyết nói không với các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm góp phần loại trừ các loại thực phẩm kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường.

Bài, ảnh: Hà Trần