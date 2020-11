Khẳng định vai trò HTX nông nghiệp trong liên kết sản xuất

Trước yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập, nhiều HTX nông nghiệp chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tiếp nhận chuyển giao tiến bộ KHKT, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, nhằm giải quyết đầu ra cho nông sản. Từ đó, khẳng định vai trò kinh tế hợp tác, góp phần định hướng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, thực hiện tiêu chí đổi mới hình thức tổ chức sản xuất ở địa phương.



Việc tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm của HTX Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa mà còn giúp người chăn nuôi chủ động về đầu ra, yên tâm sản xuất. Ảnh: Nguyễn Lượng





Gia đình ông Chu Tiến Dũng, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo bắt đầu chăn nuôi bò sữa từ năm 2010.

Khi đó, đầu ra không chỉ phụ thuộc vào các công ty sữa mà gia đình ông còn thường xuyên bị các thương lái ép giá.

Đối với những người chăn nuôi như ông Dũng, việc có được một đơn vị đứng ra thu mua sữa lâu dài với giá cả ổn định là điều rất quan trọng.

Để yên tâm duy trì, phát triển đàn bò sữa, năm 2019, ông quyết định tham gia HTX Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo (huyện Tam Đảo).

Nhờ chủ động được đầu ra với giá cả ổn định, trung bình mỗi con bò sữa cho thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng từ việc bán sữa.

HTX Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo hiện có 9 thành viên với tổng đàn 60 con bò sữa. Khi mới thành lập, HTX tổ chức thu mua sữa và cung cấp nguyên liệu cho một số công ty sữa.

Nhận thấy đầu ra không ổn định, HTX đã mạnh dạn chuyển sang tự sản xuất, chế biến sữa bò thành các sản phẩm sữa chua, sữa chua nếp cẩm, sữa chua uống, sữa thanh trùng, bánh sữa…

Tuy mới có mặt trên thị trường, nhưng các sản phẩm mang thương hiệu bò sữa Tam Đảo đã dần khẳng định được chất lượng, tiêu thụ rộng khắp ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Phòng… đem lại doanh thu bình quân 300 triệu đồng/tháng cho HTX.

Vấn đề đầu ra cho toàn bộ sản lượng sữa của các hộ thành viên với sản lượng 300 lít sữa/ngàyđã được giải quyết nhanh chóng.

Chị Kim Thị Tân, Phó Giám đốc HTX Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo cho biết: “Việc tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa mà còn giúp người chăn nuôi chủ động về đầu ra, yên tâm sản xuất.

Cùng với đó, HTX cũng chủ động được nguồn nguyên liệu sạch. Bởi, tham gia vào HTX đồng nghĩa với việc bà con phải cam kết chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ nguồn nguyên liệu, quy trình chăn nuôi của các thành viên luôn được HTX giám sát chặt chẽ”.

Xu hướng phát triển nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập khiến nhu cầu sản phẩm an toàn, chất lượng theo các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, ASEAN GAP, tiêu chuẩn Organic... ngày càng gia tăng.

Vì vậy, tỉnh luôn xác định, phát triển KTTT, HTX và liên kết sản xuất là mô hình tất yếu, là xu hướng lựa chọn, phương thức để nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Những năm qua, tỉnh đã hỗ trợ hình thành 26 chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn cho các HTX nông nghiệp đã có chứng nhận VietGAP.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý (Bình Xuyên)…

Việc hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết đảm bảo ATTP; mô hình sản xuất rau an toàn; xây dựng, ban hành và cấp Giấy chứng nhận VietGAP đã góp phần xây dựng niềm tin giữa đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm và đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm, từ đó, thúc đẩy thực hiện quá trình hợp tác liên kết bền vững, lâu dài.

Toàn tỉnh hiện có 218 HTX nông nghiệp đang hoạt động với doanh thu bình quân khoảng 980 triệu đồng/HTX/năm.

Thời gian gần đây, hoạt động của HTX nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá các ngành nghề, dịch vụ; sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, hữu cơ và tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Một số HTX nông nghiệp đã tích cực tham gia chương trình OCOP, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, nhiều HTX còn chủ động thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, chú trọng thiết lập mối liên kết SXKD với các doanh nghiệp theo quy trình tiêu chuẩn tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ bền vững, góp phần tích cực vào việc sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Trong đó, có thể kể đến HTX rau an toàn Vân Hội Xanh (Tam Dương); Rau an toàn Vĩnh Phúc (Tam Dương); Rau an toàn Visa (Yên Lạc), HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa (Tam Dương), HTX sản xuất, kinh doanh gạo Long Trì (Tam Dương)…

Đây chính là những nhân tố góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng quan hệ sản xuất mới, giúp nông dân hưởng lợi.

