Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực vực dậy ngành dịch vụ

Hiện ngành dịch vụ đang chiếm 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực vực dậy ngành dịch vụ khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2020.

Hiện tại, công suất hoạt động của khu ăn uống Asiana Food Town (quận 1) mới chỉ đạt 40%.





Những tín hiệu tốt

Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10-2020, hầu hết các ngành hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh đều có tăng trưởng hơn tháng 9. Cụ thể, ngành bán lẻ của thành phố đang dần hồi phục tốt nhất, doanh thu bán lẻ trong tháng 10-2020 ước đạt 680.602 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 9,5%; lương thực, thực phẩm tăng 13,1%; may mặc tăng 9,2%. Bên cạnh việc đẩy mạnh các chương trình kích cầu, mua sắm, nhiều cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công nhân làm việc tại nhà đã khiến nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm, thiết bị gia đình thời gian qua tăng. Chị Bùi Khánh Hà, quận 12 chia sẻ: “Thời điểm hạn chế ra đường để phòng, chống dịch Covid-19, nhu cầu mua hàng hóa, thiết bị gia đình của gia đình tôi tăng hơn ngày thường”.

Lĩnh vực ăn uống, lưu trú tháng 10-2020 của thành phố Hồ Chí Minh doanh thu ước đạt 7.882 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước nhưng giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Nguyễn Trí Nhân, Quản lý khu ăn uống Asiana Food Town, đơn vị kinh doanh ẩm thực dưới lòng đất (quận 1) cho biết: “Khu ăn uống phục vụ du lịch, khách du lịch chiếm 70% gồm khách nước ngoài và nội địa. Hiện khu có 46 gian hàng, công suất hoạt động mới đạt 40%. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ các tiểu thương kinh doanh, đã phục hồi được 50% lượng khách nhờ vào các chương trình giảm giá, tiếp cận khách nội địa”.

Một tín hiệu khác nữa cũng cho thấy ngành dịch vụ đang có sự phục hồi tốt, đó là số lượng doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực dịch vụ đang chiếm ưu thế trong tổng số doanh nghiệp được thành lập. Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10-2020, có 9 ngành dịch vụ chủ yếu có nhiều doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với 23.141 doanh nghiệp, chiếm 70,7% trong tổng số giấy phép. Tuy lượng giấy phép ở lĩnh vực dịch vụ có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng số vốn đạt 618.254 tỷ đồng, tăng hơn 48%.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Thành phố đang nỗ lực trong việc vực dậy ngành dịch vụ, xây dựng môi trường đầu tư, mời gọi doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư lĩnh vực dịch vụ, trong đó có lĩnh vực dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh các chương trình kích cầu, mua sắm, du lịch, đẩy mạnh đầu tư công…”.

Đẩy mạnh phục hồi du lịch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, doanh thu ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tháng 10-2020 chỉ đạt 458 tỷ đồng, giảm 3,2% so với tháng trước và giảm 83,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do trước đó, hơn 1.300 doanh nghiệp lữ hành của thành phố bị sụt giảm số lượng hành khách lẫn doanh thu, nhiều doanh nghiệp phải chuyển loại hình kinh doanh khác hoặc đóng cửa. Nhằm đẩy mạnh phục hồi du lịch, thành phố tiếp tục giao cho Sở Du lịch tổ chức chương trình kích cầu du lịch đến hết năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chương trình kích cầu nội địa thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các sản phẩm du lịch tại chỗ với giá cả hợp lý, ưu đãi và nhiều dịch vụ hấp dẫn. Hiện có 60% doanh nghiệp du lịch trở lại hoạt động sau dịch Covid-19. Các doanh nghiệp lữ hành đã chuẩn bị sản phẩm phục vụ mùa du lịch cuối năm và kế hoạch khai thác du lịch năm tiếp theo”.

Ngay trong tháng 11-2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh, thành phố vùng Tây Bắc mở rộng (Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái và Phú Thọ) diễn ra từ ngày 14 và 15-11, tại tỉnh Phú Thọ. Tiếp đến, hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc (Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh) diễn ra từ ngày 19 và 20-11 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cuối cùng, hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế) sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-11 tại tỉnh Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho hay: "Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, nên hoạt động du lịch phát triển sẽ tạo ra động lực kéo theo chuỗi giá trị dịch vụ hàng không, vận chuyển, mua sắm, ăn uống... đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương”.

(Theo dantri.com.vn)