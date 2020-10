141 sản phẩm đạt danh hiệu ''Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích'' năm 2020

Sáng 30-10, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông qua kết quả chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020 của thành phố cho biết, Ban tổ chức đã phát hành 600 hồ sơ mời doanh nghiệp đăng ký. Kết quả, đã tiếp nhận hồ sơ của 200 doanh nghiệp, trong đó, có 103 doanh nghiệp với 189 sản phẩm, dịch vụ thuộc 12 ngành hàng đạt đủ tiêu chí tham gia; 141/189 sản phẩm, dịch vụ của 103 doanh nghiệp thuộc 4 tốp sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn đáp ứng quy định theo quy chế bình chọn.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình năm nay tăng 9,4% so với năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí đạt 103 doanh nghiệp, giảm 1,9% so với năm 2019 (105 doanh nghiệp) và số lượng sản phẩm, dịch vụ của 103 doanh nghiệp là 189, giảm 7,8% so với năm 2019 (205 sản phẩm, dịch vụ) do theo quy định, mỗi doanh nghiệp chỉ đăng ký tối đa 3 sản phẩm, dịch vụ và sản phẩm dịch vụ phải là sản phẩm mới.

Qua thời gian tiến hành bình chọn từ ngày 1-8 đến 10-10 trên website binhchonhangviet.com.vn, đã có 50.923 lượt bình chọn cho sản phẩm dịch vụ tham gia chương trình, tăng 204,6% so với năm 2019.

Đánh giá việc triển khai chương trình năm nay, bà Trần Thị Phương Lan cho biết, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt hơn nên đã thu hút được nhiều hơn các sản phẩm, doanh nghiệp tham gia; các tiêu chí của biểu điểm xét bình chọn cho các sản phẩm, dịch vụ tham gia năm 2020 cũng rõ ràng hơn so với năm trước. Công tác bình chọn được tổ chức có hiệu quả hơn tại các địa điểm theo kế hoạch của Ban tổ chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, việc triển khai chương trình là một trong những giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng các doanh nghiệp vẫn tham gia tích cực, thể hiện ở số doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn tăng hơn so với năm 2019.

Về những nội dung cần rút kinh nghiệm cho năm tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị suy xét thấu đáo để các kỳ bình chọn năm sau khoa học và hợp lý hơn. Đồng thời, cần nhấn mạnh đến nội hàm của cuộc vận động, doanh nghiệp cần chủ động đầu tư, đổi mới để sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt thuyết phục được người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng cảm thấy tự hào khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt.

Dự kiến, lễ công bố kết quả, trao chứng nhận chương trình bình chọn kết hợp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) sẽ diễn ra vào tối 7-11 tới, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong khuôn khổ chương trình sẽ có khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm với quy mô 70-90 gian hàng, diễn ra từ ngày 6 đến 8-11.

Thùy Linh (Theo hanoimoi.com.vn)