Bay quốc tế “lụt” chưa từng thấy, tăng trưởng nội địa đang “ấm” dần

Tháng 10/2020, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hành khách 2,49 triệu khách, giảm tới 43,9% so với tháng 10/2019, trong đó bay quốc tế chỉ đạt 17.000 khách, giảm 98,9% so với tháng 10/2019.

Hàng không Việt Nam đối mặt với một năm nhiều khó khăn, thách thức (ảnh: TTXVN)

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đến 15/10/2020, sản lượng điều hành bay đi/đến của cả nước đạt 263.000 chuyến, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019. Điều hành bay quá cảnh đạt 124.000 chuyển, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt 52,8 triệu khách, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 7,1 triệu khách, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm 2019; Khách nội địa đạt 45,7 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 25,6 triệu hành khách, giảm 44,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,7 triệu, giảm 81,2% so với cùng kỳ năm 2019; Khách nội địa đạt 22,9 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong tháng 10/2020, trong khi lượng khách quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt 4,98 triệu khách, giảm 46,8% so với tháng 10/2019. Trong đó, khách quốc tế giảm tới 98,8%, chỉ còn 41.000 khách. Khách nội địa đạt 4,94 triệu khách, giảm 16,6% so với tháng 10/2019.

Năm 2019, chỉ tính riêng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt trên 116 triệu hành khách, tăng 12% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 41,7 triệu hành khách, khách nội địa đạt 74,3 triệu hành khách.

Đối với hoạt động bay chở khách thương mại quốc tế, hiện mới chỉ được thiết lập trên đường hàng không Việt Nam - Hàn Quốc. Kể từ cuối tháng 9 tới nay, mới có 2 chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc vào Việt Nam, 1 chuyến do Vietnam Airlines khai thác chặng Hà Nội - Seoul - Hà Nội và 1 chuyến Vietjet khai thác chặng TPHCM - Seoul - TPHCM.

Việt Nam đã có văn bản gửi tới nhà chức trách hàng không một số quốc gia và vùng lãnh thổ để chính thức đề xuất lịch bay, phía bạn đồng ý, nhưng do Việt Nam chưa có quy trình hướng dẫn cách ly nên các nước vẫn còn băn khoăn. Trong khi đó, việc phòng chống dịch Covid-19 giữa Việt Nam và các nước rất khác nhau.

Hồi đầu tháng 10, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM lấy ý kiến đối với lịch khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Trên cơ sở góp ý của các địa phương, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét, cấp phép bay cho các hãng hàng không trong thời gian tới.

Trong một diễn biến có liên quan, ACV cho biết dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ACV. Dự báo, năm 2020 sản lượng vận chuyển hành khách qua các cảng hàng không giảm 51 triệu khách, giảm 44% so với dự kiến đầu năm trước khi có dịch.

Tổng doanh thu của ACV giảm 11.356 tỷ đồng tương ứng giảm 53%, trong đó doanh thu từ dịch vụ hàng không giảm đến 11.669 tỷ đồng tương ứng giảm 60%. Tổng lợi nhuận trước thuế cũng giảm gần 9.500 tỷ đồng, tương ứng giảm đến 80% so với dự kiến đầu năm trước khi có dịch.

Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cũng mới đưa ra dự báo đến năm 2024, hàng không thế giới mới có thể phục hồi như năm 2019, các hãng hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỷ USD trong năm nay.