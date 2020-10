Hàng chục tỷ USD FDI đổ về, thị trường BĐS Bình Dương dậy sóng

Bình Dương đang trở thành điểm đến an toàn thu hút dòng vốn FDI số 1 Việt Nam. Sự dịch chuyển dòng vốn khiến thị trường bất động sản tại “thủ phủ công nghiệp” Việt Nam bùng nổ chưa từng có.

Bình Dương trở thành điểm đến số 1 cho các doanh nghiệp FDI

Sau tác động từ Covid-19, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh quốc gia là một đất nước an toàn, đáng sống hàng đầu thế giới. Tờ báo Politico (Mỹ) và nhiều hãng thông tấn trên thế giới đều có bài viết ca ngợi công tác chống dịch của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về hiệu quả kinh tế và sức khoẻ cộng đồng, điều mà nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã không làm được.

Hiệp định thương mại tự do EVFTA ký kết vào tháng 6/2020 đã trực tiếp đưa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành điểm đến sáng giá mà các cường quốc công nghiệp chọn để dịch chuyển nhà xưởng. Song song, hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA chắc chắn sẽ thu hút nguồn vốn FDI vào nước ta nhờ vào những cam kết đảm bảo an toàn cho vốn và tài sản của nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả những sự kiện lớn này cùng tác động, vẽ ra một tương lai phát triển vượt trội của Việt Nam với nguồn vốn đầu tư tích cực từ nước ngoài và hoạt động trao đổi lao động quốc tế diễn ra mạnh mẽ.

Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã chi 653 triệu USD để triển khai chương trình chuyển giao dây chuyền sản xuất, nhằm giảm sự phụ thuộc của Nhật Bản vào nước láng giềng lớn và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định vững chắc hơn.

Theo công bố của tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO), Việt Nam là điểm đến số 1 của 87 công ty có kế hoạch dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc với 15 doanh nghiệp. Trong đó, đa số các doanh nghiệp này chọn Bình Dương làm điểm dừng chân nhờ cơ sở hạ tầng công nghiệp tốt nhất khu vực cùng vị trí chiến lược, giá nhân công rẻ. Làn sóng dịch chuyển này khiến Bình Dương liên tục lập kỷ lục thu hút vốn FDI.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng 8 tháng đầu năm, Bình Dương đã thu hút được 1,38 tỷ USD (đạt 81,3% kế hoạch năm 2020), có 89 dự án mới, 64 dự án điều chỉnh vốn và 295 dự án góp vốn.

Tính lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước (sau TP.HCM, Hà Nội) về thu hút vốn FDI với 3.855 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 34,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,2% tổng vốn FDI cả nước.

Thị trường bất động sản Bình Dương bùng nổ chưa từng có

Khác với thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương phát triển dựa theo sự lớn mạnh của phân khúc bất động sản công nghiệp. Bình Dương càng thu hút nhiều doanh nghiệp, số lượng chuyên gia nước ngoài càng tăng đột biến. Đây là nguyên nhân chính khiến bất động sản Bình Dương bùng nổ chưa từng có trong năm 2020.

Thống kê sơ bộ, trong năm 2020, Bình Dương sẽ đón nhận nguồn cung lên tới 20.000 căn hộ đến từ hàng chục dự án. Trong đó Thuận An dẫn đầu với 15.000 căn hộ; Dĩ An theo sau với 5.000 căn hộ,… Đáng chú ý, nếu như trước năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương là địa bàn của các dự án quy mô nhỏ, thì sang năm 2020, “thủ phủ công nghiệp” lớn nhất Việt Nam là điểm đến yêu thích của các đại gia địa ốc với những siêu dự án có tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc mặt tiền QL13

Dẫn đầu về quy mô và sức nóng của Bình Dương là dự án Astral City của Tập Đoàn Phát Đạt. Theo ghi nhận, dự án gồm 8 toà tháp cao tầng, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường gần 5.000 căn hộ được trang bị nội thất quốc tế cao cấp, đáp ứng nhu cầu đầu tư và nhà ở cho chuyên gia nước ngoài. Dự án không những thừa hưởng hệ thống tiện ích hoàn thiện thành phố Thuận An mà còn sở hữu chuỗi tiện ích nội khu đầy ấn tượng với vốn đầu tư hàng trăm tỷ như: tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng; dòng suối nhiệt đới dài 300m; 2 công viên trung tâm quy mô được thiết kế theo phong cách resort; 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của các toà tháp,....

Astral City được đầu tư bởi Tập đoàn Phát Đạt, hợp tác đầu tư bởi Tập đoàn Danh Khôi. Giữ vai trò Tổng đại lý tiếp thị & phân phối là DKRA Vietnam - thương hiệu danh tiếng trên thị trường bất động sản với chuỗi giá trị dịch vụ đồng bộ và kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án lớn ở đa dạng các phân khúc. Đặc biệt, đây là dự án căn hộ đầu tiên tại Bình Dương được tư vấn & quản lý vận hành bởi CBRE - thương hiệu quản lý, vận hành bất động sản hàng đầu thế giới.

Ngoài Astral City, quý 4/2020, gần 10 dự án đã được công bố ra thị trường như: Opal Skyline, LDG Skyline, Anderson Park, Emerald Golf View, New Galaxy,… Đáng chú ý, 70 - 80% các dự án cao cấp đều tập trung tại Thuận An. Theo đánh giá của các chuyên gia, Thuận An là nơi có tiềm năng phát triển căn hộ cao cấp cho chuyên gia thuê tại Bình Dương khi sở hữu các khu công nghiệp lớn và là nơi sinh sống của gần 50.000 chuyên gia. Đồng thời, đây cũng nơi tập trung hệ thống tiện ích quốc tế hoàn chỉnh gồm Bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé, Aeon Mall, Lotte Mart,... không chỉ thu hút người dân Bình Dương mà còn cả TP.HCM và Đồng Nai.

Theo Dân trí.com, ngày 22/10