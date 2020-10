Ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động kinh doanh, bán lẻ điện

Điện là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Nhằm ngăn ngừa những vi phạm pháp luật trong hoạt động điện lực, Sở Công thương chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện.



Hiện nay, các công tơ sau trạm biến áp của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đều được kiểm định theo đúng quy định. Ảnh: Thế Hùng





Điện có vai trò quan trọng đối với sản xuất, sinh hoạt của người dân. Kinh tế - xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng điện lại càng lớn. Để đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho sản xuất và sinh hoạt, toàn tỉnh hiện có 60 đơn vị kinh doanh bán lẻ điện cho khu vực nông thôn và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện khai thác khá hiệu quả các công trình, hệ thống lưới điện trên địa bàn quản lý; trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

Các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, vận hành, kiểm định theo quy trình và xử lý sự cố lưới điện; thực hiện ký kết hợp đồng mua - bán điện với khách hàng theo đúng quy định; có đủ sổ sách theo dõi hoạt động kinh doanh điện năng; lưu giữ hồ sơ đầy đủ; bán điện theo đúng giá quy định của Nhà nước; thực hiện cung cấp điện tương đối ổn định, an toàn và đáp ứng đủ điện năng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện chưa thực hiện đúngquy định của pháp luật về thời hạn kiểm định công tơ, về an toàn điện, còn sử dụng thiết bị đo, đếm điện năng chưa được kiểm định để lắp đặt cho khách hàng... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện, gây thiệt hại kinh tế cho người sử dụng và bức xúc trong dư luận.

Để phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các vi phạm, Sở Công thương chỉ đạo phòng chuyên môn, lực lượng thanh tra chuyên ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra 15 đơn vị hoạt động kinh doanh bán lẻ điện nông thôn và 2 đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào quy trình quản lý hệ thống lưới điện, giá bán điện, an toàn điện và công tác ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện nông thôn.

Đối với các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện tại các KCN, tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch; trang thiết bị kỹ thuật an toàn điện; quy trình xử lý sự cố, an toàn điện; việc thực hiện các quy định về an toàn lưới điện; công tác kiểm định, thí nghiệm lắp đặt công tơ điện; việc thực hiện các quy định về ngừng, giảm cung cấp điện, mức thu phí ngừng và cung cấp điện trở lại; về chất lượng điện năng; công tác cấp công suất điểm đấu và tổ chức nghiệm thu đóng điện...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 HTX kinh doanh bán lẻ điện nông thôn chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời hạn kiểm định công tơ; 1 HTX kinh doanh bán lẻ điện nông thôn chưa thực hiện lập biên bản treo, tháo dỡ công tơ đo đếm điện năng và nghiệm thu sau lắp đặt thiết bị đo đếm điện; 2 HTX chưa thực hiện đúng quy định về an toàn điện, chưa mở sổ sách kế toán theo quy định.

Kiểm tra 2 doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ điện tại KCN phát hiện một số vi phạm như: Thời hạn của hợp đồng bán điện cho khách hàng kéo dài hơn thời hạn hiệu lực của hợp đồng mua điện với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; một số công trình đóng điện chưa có biên bản nghiệm thu kỹ thuật; chưa có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường…

Căn cứ mức độ vi phạm theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 3 HTX kinh doanh, bán lẻ điện nông thôn, với tổng số tiền xử phạt hơn 25 triệu đồng.

Trong đó, HTX dịch vụ điện Hoàng Lâu, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương bị xử phạt hơn 11 triệu đồng với các vi phạm: Chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời hạn kiểm định công tơ, không có biên bản treo tháo khi lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm điện và không nghiệm thu đúng thời hạn quy định sau khi lắp đặt thiết bị đo đếm điện.

Đoàn yêu cầu 2 doanh nghiệp bán lẻ điện tại các KCN gồm Công ty cổ phần Điện lực miền Bắc, xã Định Trung và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện lực miền Bắc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tiến hành rà soát các hợp đồng bán điện cho khách hàng có thời hạn kéo dài hơn thời hạn của hợp đồng mua điện với Tổng Công ty điện lực miền Bắc để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp; thực hiện đầy đủ các quy định trong việc cấp công suất điểm đầu và tổ chức nghiệm thu đóng điện.

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Sở Công thương tiến hành kiểm tra đột xuất đối với những đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện có dấu hiệu vi phạm; tăng cường rà soát, cập nhật và cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện.

Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực cho các đơn vị kinh doanh, bán lẻ điện trên địa bàn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ an toàn điện cho nhân viên, người lao động thuộc các doanh nghiệp, HTX kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn...

Thanh Huyền