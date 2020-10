Chủ động, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, những năm qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tập trung nguồn lực, hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo cung cấp an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.



Nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc kiểm tra lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: Chu kiều





Nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh những năm gần đây liên tục tăng cao. Nếu như năm 2016, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt gần 2,2 tỷ kWh, thì đến hết năm 2019, lượng điện thương phẩm đạt hơn 3 tỷ kWh; trong đó, điện phục vụ công nghiệp-xây dựng tăng mạnh, chiếm khoảng 65% sản lượng điện.

Đảm bảo đủ nguồn, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã bám sát quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025 để chủ động đề xuất, đầu tư phát triển, hiện đại hóa lưới điện.

Giai đoạn 2016-2020, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đầu tư nâng cấp, xây mới gần 250 công trình, dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng (chưa tính các dự án vay vốn ODA do các ban quản lý dự án triển khai).

Trong đó, nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đưa vào vận hành như đường dây và trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường; đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Yên 2; xây dựng đường dây mạch kép 110kV cấp điện cho KCN Thăng Long III…

Đặc biệt, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng nghiệm thu đóng điện nhiều dự án như: Đường dây và trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang san tải cho trạm 110kV Vĩnh Yên, Vĩnh Yên 2, Thiện Kế; Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên, đảm bảo nguồn cấp cho các KCN trọng điểm của tỉnh tại huyện Bình Xuyên; Chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV giai đoạn 2 - Khu vực 1, Phần D: Trạm biến áp 110kV Lập Thạch và nhánh rẽ tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo nguồn cấp điện cho các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Sông Lô, Tam Đảo; Nâng công suất máy biến áp T2 TBA 110kV Vĩnh Tường…

Bên cạnh tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiện theo dõi và giám sát trong việc cấp điện, từ năm 2017, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thực hiện đăng ký cấp điện trực tuyến; liên kết hợp tác với nhiều đối tác ngân hàng, bưu điện, Ecpay… đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, tra cứu thông tin.

Đồng thời, nỗ lực cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, rút ngắn thời gian cấp điện, giảm thiểu thời gian mất điện; vận hành tốt hệ thống lưới điện thông minh, góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện…

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khẳng định, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh khá hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ lưới điện, nhất là nhu cầu điện phục vụ sản xuất công nghiệp, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã và đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; khảo sát lắp đặt, xây dựng thêm các trạm biến áp phân phối tại các khu vực trọng yếu; đầu tư các thiết bị đóng cắt có điều khiển xa để hiện đại hóa lưới điện…

Cùng với đó, nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; các vi phạm khác về an toàn điện; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách để nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định giá bán điện, phòng, chống cháy nổ, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Trần Tỉnh