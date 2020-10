Hiệu quả tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi

Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng và chuyển dần sang chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp quy mô lớn; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi; nhiều giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm… đó là những kết quả nổi bật trong thực hiện tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian qua.



Mô hình chăn nuôi gia cầm bán công nghiệp của gia đình anh Ngô Văn Hùng, xóm Giữa, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.





So với các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Hồng, Vĩnh Phúc là một trong số ít các tỉnh trong quá trình phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ đã chuyển đổi cơ cấu nông-lâm-thủy sản, đưa chăn nuôi trở thành ngành quan trọng nhất cả về tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng giá trị sản xuất trong nông nghiệp.

Mặc dù vậy, qua đánh giá thực tế trên địa bàn tỉnh, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn và nằm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, khó kiểm soát dịch bệnh, khó mở rộng quy mô chăn nuôi; năng lực quản lý và xây dựng kế hoạch của các chủ trang trại, hộ chăn nuôi quy mô lớn còn hạn chế.

Còn thiếu sự liên kết giữa các cơ sở chăn nuôi, thiếu liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định; đa phần các hộ chăn nuôi gặp khó khăn trong tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất; nhiều cơ sở chăn nuôi chưa áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt và chưa có chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Các dự án quy hoạch chăn nuôi đã được xây dựng nhưng còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện… do vậy, giá trị và hiệu quả kinh tế mang lại từ chăn nuôi chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

Tập trung triển khai các giải pháp tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp gắn với an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm; cải tạo giống theo hướng tăng tỷ lệ giống tiến bộ, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với thị trường; rà soát từng đối tượng nuôi cụ thể để điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất chăn nuôi; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tổ chức lại hệ thống giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường…

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, phương thức chăn nuôi công nghiệp, tiên tiến, hiện đại ngày càng phát triển mạnh. Nhiều trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Toàn tỉnh hiện có hơn 140 trang trại chăn nuôi lợn và 70 trang trại chăn nuôi gà áp dụng công nghệ nuôi chuồng kín; các trang trại chăn nuôi đều sử dụng thức ăn công nghiệp; hệ thống máng ăn, máng uống tự động...

Chăn nuôi của tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn như chăn nuôi bò sữa tại các xã vùng ven sông Hồng như các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, An Tường, huyện Vĩnh Tường; các xã vùng ven sông Phó Đáy như xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch; xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.

Chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn tại các xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Hợp Lý, huyện Lập Thạch; các xã Nguyệt Đức, Liên Châu, huyện Yên Lạc. Chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã Thanh Vân, Hướng Đạo, Kim Long, huyện Tam Dương; các xã Tam Quan, Đại Đình, huyện Tam Đảo.

Chính sách hỗ trợ giống vật nuôi đã góp phần đưa các giống mới, giống nhập ngoại có chất lượng cao vào sản xuất, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm. Ước năm 2020, trọng lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt gần 94kg/con, tăng hơn 7kg so với năm 2017. Trọng lượng bò thịt xuất chuồng đạt gần 190 kg/con, tăng gần 16 kg so với năm 2013. Sản lượng sữa tươi đạt 32 nghìn tấn, tăng hơn 15 nghìn tấn; sản lượng trứng gia cầm đạt 525 triệu quả, tăng gần 67 triệu quả so với năm 2017.

Công tác bảo vệ môi trường chăn nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất; phòng, chống dịch và giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực.

Giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2020 ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng, chiếm gần 55% giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp và chiếm hơn 50% giá trị sản xuất toàn ngành nông-lâm-thủy sản, là lĩnh vực sản xuất chính, góp phần quan trọng trong duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành.

Tin rằng, với những kết quả đạt được, thời gian tới, với sự quan tâm của tỉnh cùng những định hướng, giải pháp phù hợp của ngành Nông nghiệp, sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những bước chuyển mới theo hướng công nghiệp, tập trung, chuyên môn hóa trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến và sản xuất gắn bảo quản, chế biến với tiêu thụ; nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh