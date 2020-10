Nhiều thủ tục hành chính thuộc ngành Xây dựng được cắt giảm thời gian giải quyết

Hiện nay, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong công tác thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng đang thực hiện đã cắt giảm tối thiểu 20% theo quy định; riêng thủ tục cấp giấy phép xây dựng giảm đến 73,3% thời gian giải quyết.

Thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định dự án/thiết kế cơ sở/thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công/cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ còn 56 ngày (so với yêu cầu tối đa là 63 ngày).

Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở công trình vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện 24 ngày đối với dự án nhóm B (giảm 6 ngày so với quy định là 30 ngày) và 16 ngày đối với dự án nhóm C trở xuống (giảm 4 ngày so với quy định là 20 ngày).

Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở công trình vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn khác, thời gian thực hiện 16 ngày đối với dự án nhóm B (giảm 4 ngày so với quy định là 20 ngày) và 12 ngày đối với dự án nhóm C trở xuống (giảm 3 ngày so với quy định là 15 ngày).

Thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công, thời gian thực hiện 24 ngày đối công trình cấp II, cấp III (giảm 6 ngày so với quy định là 30 ngày) và 16 ngày đối với công trình còn lại (giảm 4 ngày so với quy định là 20 ngày); cấp giấy phép xây dựng, thời gian thực hiện 8 ngày làm việc (giảm 22 ngày so với quy định là 30 ngày).

Việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Xây dựng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Thúy Hường