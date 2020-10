Sôi nổi khí thế thi đua lao động sản xuất tại các nhà máy

Sau một thời gian dài gặp khó do tác động của Covid-19, thời điểm này, tại các nhà máy, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng khí thế thi đua, hăng say lao động, vừa tập trung khôi phục, đẩy mạnh SXKD, vừa thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Đây là tín hiệu khởi sắc của sản xuất công nghiệp, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Khí thế lao động khẩn trương tại Nhà máy may chi nhánh Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment (Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, huyện Sông Lô). Ảnh: Trường Khanh





Ghi nhận tại Công ty TNHH Partron Vina (KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên), công nhân ở các phân xưởng sản xuất của đơn vị hiện đang tất bật, hăng hái làm việc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng cho đối tác.

Là DN 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận chính cho điện thoại, như: Modul cảm biến hình ảnh (ISM), chế độ rung (motor ), ăngten điện thoại (Intenna)..., sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, đến nay, Partron Vina đang khẳng định vị thế, thương hiệu của mình, là một trong 5 công ty sản xuất linh kiện điện tử uy tín nhất trên địa bàn tỉnh.

Với công nghệ tiên tiến, hiện đại, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, các linh kiện được sản xuất tại công ty Partron Vina được nhiều hãng điện tử hàng đầu thế giới (Samsung, Amazon...) đặt hàng và đã có mặt tại thị trường của nhiều quốc gia khác, như: Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, các nước EU...

Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh; sự linh hoạt của đơn vị trong công tác điều hành, quản lý nhân sự cũng như đẩy mạnh xúc tiến thị trường, chủ động tìm kiếm đối tác và ký kết các đơn hàng mới, kể từ khi dịch bệnh được kiểm soát, tình hình hoạt động SXKD của công ty Partron Vina dần ổn định và lấy lại đà tăng trưởng.

Công ty liên tục tuyển dụng lao động mới để có thể đáp ứng được các đơn hàng đã có và mới ký kết từ đầu tháng 7/2020 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Bộ phận sản xuất của công ty cho biết: Nỗ lực vượt qua khó khăn, mặc dù dịch Covid-19 thời gian qua tác động mạnh đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu nguồn hàng cho đối tác, nhưng công ty vẫn đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

Cán bộ, công nhân viên đang tập trung cao độ, tăng ca, làm thêm giờ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 90% khối lượng đơn hàng trong năm 2020.

Nếu như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, cán bộ, công nhân viên của công ty chỉ làm việc 8 tiếng/ngày, thì thời điểm này, thời gian lao động tăng lên 12 tiếng/ngày.

Với hơn 4.350 lao động chính và gần 300 lao động thời vụ, hiện tại, 5/6 phân xưởng của công ty đang hoạt động hết công suất, đảm bảo thời gian giao hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, công ty cũng không ngừng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu đơn hàng ngày một tăng của đối tác.

Hiện công ty đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu máy móc, dây chuyền thiết bị từ Hàn Quốc để đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thiết bị camera hành trình dành cho ô tô, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 3/2021, góp phần thu hút và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh với thu nhập ổn định từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Sau một thời gian hoạt động khó khăn do dịch bệnh xảy ra từ đầu năm, một bộ phận lao động tạm nghỉ việc vì DN không ký được đơn hàng mới, các đơn hàng xuất khẩu không thể giải quyết, đến nay, Nhà máy may chi nhánh Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment (thuộc Tập đoàn Vit Corporation) có trụ sở tại Cụm công nghiệp Đồng Thịnh (Sông Lô) đang triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất.

Là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài, với hệ thống dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị tự động hóa được đầu tư đồng bộ, các sản phẩm chủ lực của công ty (quần jeans, áo jacket...) đáp ứng được yêu cầu cao từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng, DN đang trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn dệt may hàng đầu của Nhật Bản.

Do dịch bệnh, đơn hàng xuất đi Nhật chưa thể kích hoạt, nên vào thời điểm này, công ty đang phải chuyển hướng sang sản xuất gia công cho một số công ty trong nước, ký kết hợp đồng với những thương hiệu nội địa như Ivy Moda, Yody...

Để có thể đáp ứng được các đơn hàng đã ký và cung ứng đủ nguồn hàng phục vụ thị trường trong nước vào dịp cuối năm, công ty đang thực hiện giải pháp đẩy cao tần suất lao động, tăng giờ làm từ 8 tiếng lên 9,5 tiếng/ngày.

Với hơn 350 máy may các loại, hiện tại, 5/8 tổ may của đơn vị đang duy trì sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 340 lao động với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phụ trách Kỹ thuật của công ty chia sẻ: “Người lao động tại đơn vị đang rất phấn khởi vì có nhiều việc làm, thu nhập ổn định và mong muốn góp sức, đưa DN vượt qua khó khăn. Vì thế tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất đang được phát huy cao độ, tạo động lực để DN đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2020”.

Thời điểm này, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, là điều kiện thuận lợi để DN yên tâm phục hồi SXKD, tiếp tục tìm kiếm những thị trường mới, tăng cường tiêu thụ sản phẩm.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với các phong trào thi đua trong toàn tỉnh, việc đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất khẳng định sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của người lao động và quyết tâm tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của DN, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh.

Việt Sơn