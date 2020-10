Kiểm soát việc quản lý và sử dụng hóa chất, ngăn ngừa cháy nổ

Nhờ tập trung khai thác tốt các lợi thế trong phát triển kinh tế, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp và khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) phát triển, những năm gần đây, Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm dừng chân hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhằm phục vụ hoạt động SXKD, nhiều DN phải sử dụng nhiều loại hóa chất; do đó, công tác quản lý, thực hiện nghiêm biện pháp phòng ngừa, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; kiểm tra các vi phạm trong lĩnh vực này ở các DN sẽ góp phần ngăn ngừa, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người lao động, bảo vệ môi trường.



Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng hóa chất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.





Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ cháy nổ nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người như vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) và cháy nhà xưởng sản xuất sơn tại KCN Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh).

Ở tỉnh ta, vào cuối năm 2018, tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC 1) – KCN Khai Quang đã xảy ra một vụ cháy kho sơn nghiêm trọng.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, song đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị. Bởi vậy, tăng cường quản lý việc sử dụng hóa chất của các doanh nghiệp có vai trò quan trọng để giảm thiểu các vụ cháy, nổ xảy ra.

Theo thống kê của Sở Công thương, tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở/DN sản xuất hóa chất quy mô nhỏ, 5 cơ sở kinh doanh và 58 cơ sở/DN sử dụng hóa chất.

Phần lớn các DN đã chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sự cố mất an toàn và ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố hóa chất.

Tuy nhiên, đại diện Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trưởng (Sở Công thương) cho biết, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện các quy định về quản lý an toàn hóa chất hay bố trí chưa đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc; kho chứa hóa chất chưa bố trí rãnh thu gom hóa chất hoặc gờ chặn chất lỏng.... Vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất an toàn cho người lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm cho việc sản xuất, lưu thông của nhiều DN bị đình trệ, dẫn đến các loại hóa chất nguy hiểm có thể phải tồn trữ với số lượng lớn tại các kho chứa, kho ngoại quan, bãi cảng, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra các sự cố, thảm họa.

Trước thực trạng này, để đảm bảo an toàn trong tồn trữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm, ngày 13/8/2020, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp có tính hệ thống, hiệu quả, đồng thời rà soát, phát hiện, chấn chỉnh đối với các DN, đơn vị còn để xảy ra sai phạm, Sở Công thương đã yêu cầu các DN, cơ sở hoạt động hóa chất thống kê chi tiết các kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở SXKD và sử dụng hóa chất, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

Các kho chứa phải đáp ứng đủ điều kiện, yêu cầu về an toàn theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp kho chứa vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Các đơn vị trực tiếp SXKD, sử dụng và tồn trữ bảo quản hóa chất phải xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp theo quy định; đảm bảo tốt khả năng phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng tiếp xúc với hóa chất, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp.

8 tháng năm 2020, Sở Công thương đã tiếp nhận 20 bản biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của các đơn vị; hướng dẫn các DN đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, những năm qua, Công ty TNHH Sekonix Vina (KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên) - doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hóa chất và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, quản lý hóa chất.

Công ty đã được Cảnh sát PCCC tỉnh cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và ban hành biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất từ năm 2018. Công ty hiện không sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm; có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, khăn lau thấm dầu, rãnh thu và hố thu hóa chất, mặt nạ phòng độc, quần áo chuyên dụng...

Kho chứa hóa chất nằm tách biệt với xưởng sản xuất; nội quy an toàn được dán ngay cổng ra vào; có cán bộ phụ trách chuyên môn thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống PCCC và kho lưu trữ hóa chất để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Từ đầu năm 2020 đến nay, để phục vụ hoạt động SXKD, công ty có sử dụng 8 loại hóa chất. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã có 20 cán bộ, công nhân viên được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Toàn bộ hóa chất của công ty sau khi sử dụng hết phẩm chất hoặc quá hạn đều được Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Có thể thấy rằng, sự chủ động của các DN đảm bảo tốt khả năng phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất, thực hiện tốt các quy định pháp luật về sử dụng hóa chất... là giải pháp "then chốt" góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, ổn định SXKD trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Lưu Nhung