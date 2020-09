Công ty TNHH Exedy Việt Nam: Doanh nghiệp điển hình đảm bảo ATVSLĐ-PCCN

Ưu tiên kinh phí cho công tác phòng chống, cháy nổ (PCCN); tăng cường trang thiết bị bảo hộ lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống máy móc, kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố; cải thiện môi trường làm việc; nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)-PCCN cho người lao động, nhiều năm qua, Công ty TNHH Exedy Việt Nam, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên không để xảy ra vụ cháy nổ nào, góp phần đẩy mạnh phát triển SXKD của doanh nghiệp.



Công ty TNHH Exedy Việt Nam luôn thực hiện tốt công tác PCCC. Ảnh: Chu Kiều



Chúng tôi đến Công ty TNHH Exedy Việt Nam đúng dịp đơn vị đang chuẩn bị các điều kiện để tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC), diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại doanh nghiệp vào tháng 10/2020 tới.

Chủ tịch Công đoàn kiêm Đội trưởng đội PCCC và cứu hộ công ty Phùng Văn Chiến cho biết: "Định kỳ hằng năm, công ty đều phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh huấn luyện, thực hành các kỹ năng PCCC, CNCH cho người lao động.

Qua đó, người lao động của công ty được nâng cao những kiến thức, kỹ năng và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; chủ động, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra".

Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất các chi tiết động cơ, bộ li hợp, hộp số xe máy, những năm qua, cùng với đẩy mạnh SXKD để trở thành một trong những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ uy tín của các nhà sản xuất, lắp ráp xe máy như Yamaha Việt Nam, Honda Việt Nam, Suzuki; giải quyết việc làm cho gần 300 lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng, Công ty TNHH Exedy Việt Nam luôn quan tâm công tác đảm bảo an toàn cháy nổ trong sản xuất và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến sự phát triển của công ty.

Với đặc thù nhà xưởng nằm gọn trong khuôn viên xưởng 2 của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1, tiếp giáp với xưởng sơn và xưởng đúc của công ty bạn, xác định được nguy cơ cháy nổ cao, Công ty TNHH Exedy Việt Nam đã ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua PCCC tới toàn thể cán bộ, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động.

Xây dựng nội quy, quy trình sản xuất riêng, phù hợp với từng loại thiết bị, máy móc, vật tư; thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra máy móc định kỳ nhằm phát hiện và loại bỏ nguy cơ rủi ro; phân công trách nhiệm đối với từng cấp, từng chức danh quản lý.

Thành lập bộ phận an toàn, đội an toàn vệ sinh viên, hàng tuần tổ chức kiểm tra, đánh giá rủi ro, nhằm kịp thời ngăn chặn sớm nguy cơ gây mất ATVSLĐ có thể xảy ra trên từng dây chuyền sản xuất; hằng tháng tổ chức các khóa đào tạo về vệ sinh, an toàn lao động, trong đó chú trọng kỹ năng PCCC cho toàn bộ công nhân.

Hằng năm, Ban lãnh đạo công ty ưu tiên dành kinh phí cũng như tạo mọi điều kiện cho người lao động rèn luyện, thực hành các kỹ năng PCCC, CNCH; xây dựng, cập nhật các quy định, nội quy về an toàn PCCC để ngăn ngừa tình trạng cháy nổ xảy ra; thực hiện quy định trong quy hoạch, đầu tư xây dựng nguồn nước chữa cháy, dự trữ các điều kiện an toàn PCCC trong doanh nghiệp.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và cán bộ, người lao động công ty; tham gia các hội thi nghiệp vụ chữa cháy, CNCH.

Hiện, công ty đã đầu tư 2 hệ thống báo cháy tự động với hơn 150 đầu báo khói, đầu báo nhiệt, 20 đèn EXIT, 35 đèn chiếu sáng khẩn cấp luôn hoạt động tốt; bố trí 150 bình chữa cháy các loại dưới hiện trường và luôn dự phòng hơn 50 bình chữa cháy.

Lắp đồng hồ kiểm soát áp lực nước tại 18 họng nước chữa cháy vách tường bố trí đều khắp xưởng sản xuất; trang bị các thiết bị cơ bản phục vụ công tác CNCH như 1 thang dây chữa cháy, kìm cắt, búa, đèn pin, mặt nạ phòng độc, rìu …Vì vậy, người lao động trong công ty rất yên tâm về công tác vệ sinh an toàn lao động, tập trung lao động sản xuất.

Ông Toshikazu Bohmuki, Tổng Giám đốc công ty chia sẻ: “Công ty luôn đặt công tác ATVSLĐ lên hàng đầu trong hoạt động SXKD. Mong muốn của chúng tôi là người lao động đi làm về với diện mạo như lúc đến công ty.

Vì vậy, công ty đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN như nâng cao kỹ năng PCCN cho người lao động; tăng cường trang thiết bị bảo hộ lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống máy móc nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố mất ATVSLĐ; cải thiện môi trường làm việc.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác PCCC như lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn chỉ dẫn lối ra, thoát hiểm, đèn chiếu sáng khẩn cấp.

Tại các vị trí thiết bị chữa cháy, lối thoát hiểm, cảnh báo nguy hiểm... đều lắp các biển chỉ dẫn dạ quang giúp người lao động định hướng chính xác trong việc di tản khi có sự cố đột ngột phải cúp điện (do cháy, nổ...).

Tại các khu vực sản xuất, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa, hệ thống lọc không khí chống bụi, các thiết bị chống ồn trong dây chuyền sản xuất... đảm bảo an toàn cho người lao động".

Với những nỗ lực trên, hơn 10 năm qua, công ty luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATLĐ, không để xảy ra vụ cháy nổ nào.

Thời gian tới, công ty tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan PCCC-CNCH của tỉnh, các ban ngành của địa phương trong phong trào toàn dân PCCC; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho người lao động; tăng cường nguồn lực, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC đáp ứng các yêu cầu an toàn về PCCN.

Mai Liên