Dân vận khéo- chìa khóa thành công

Trở lại thôn Đan Thượng, xã Tân Phú (Vĩnh Tường) những ngày này, thật bất ngờ trước sự đổi thay của vùng quê cách mạng. Cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng đồng bộ; cuộc sống người dân được nâng lên cả về vật chất, tinh thần. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, thôn Đan Thượng vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen là tập thể tiêu biểu điển hình tiên tiến trong công tác dân vận khéo.



Nhân dân thôn Đan Thượng, xã Tân Phú (Vĩnh Tường) tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Ảnh: Thế Hùng





Theo lịch sử Đảng bộ, thôn Đan Thượng là 1 trong 4 thôn của xã Phú Thịnh (cũ); xưa kia,được Nhã Lang Vương chọn làm nơi lập hành cung khi ngài tuần du. Hiện nay, thôn Đan Thượng có 851 nhân khẩu, 190 hộ, 1 chi bộ Đảng, 7 tổ chức chính trị và 6 tổ liên gia. Thu nhập của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm là chủ yếu.

Phía trước thôn có nhiều đầm nước lớn như Cỏ Giang, Đầm Am; phía sau có Đầm Bỏi tạo thành thế trường thủy; phía Đông có chùa cổ nằm trên khu đất rộng có cây cối um tùm quanh năm; con đường liên xã đi qua Đình làng; ven đường có cây Bồ Đề cổ thụ xum xuê cành lá, tạo cho Đan Thượng một vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và hữu tình.

Trước cách mạng tháng Tám, người dân thôn Đan Thượng nói riêng, nhân dân xã Tân Phú nói chung có truyền thống yêu nước, cần cù, đoàn kết, luôn làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến, chở che, bao bọc biết bao chiến sỹ cách mạng, tổ chức, cơ quan trong những ngày kháng chiến.

Tiếp nối truyền thống cách mạng, hiện nay, người dân thôn Đan Thượng vẫn một lòng đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ công tác dân vận khéo, người dân thôn Đan Thượng đã hiến trên 3.142 m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn; đóng góp trên 1.772 triệu đồng tiền mặt, hàng trăm ngày công xây dựng Đình Đan Thượng, nhà văn hóa thôn.

Đồng thời, mở rộng diện tích khu nghĩa trang nhân dân, bãi rác thải chung. Đến nay, đường trục chính của thôn được r-ải Asphalt, 100% đường ngõ xóm, trục chính nội đồng được bê tông hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; trong thôn, không có nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn trên 94%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 96%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Nhằm tạo ra những cánh đồng mẫu lớn, liền mương, liền bờ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích canh tác, năm 2017, thôn Đan Thượng thực hiện dồn thửa đổi ruộng. Tuy nhiên, thời gian đầu triển khai, do người dân chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa của chủ trương nên gặp không ít khó khăn.

Thế nhưng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí từ người dân. Theo đó, nhân dân trong thôn đã hiến trên 3.600 m2 đất nông nghiệp để xây mới 6 tuyến đường nội đồng với chiều dài 576 m, 8 tuyến mương tưới tiêu với tổng chiều dài trên 2.300 m.

Thôn đã thực hiện thành công dồn thửa đổi ruộng, với tổng diện tích gần 20 ha, chấm dứt tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trước kia, góp phần thuận lợi trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề, sức lan tỏa đối với các thôn còn lại.

Năm 2019, HĐND tỉnh ra Nghị quyết 38, hỗ trợ 100% chi phí nguyên vật liệu trong chương trình xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, thế nhưng, từ những năm 2016, khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, thôn Đan Thượng đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước. Đến nay, 100% hệ thống cống, rãnh thoát nước của thôn Đan Thượng đã cơ bản đạt chuẩn theo quy định.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, ông Phạm Hồng Nghiệp, Bí thư chi bộ thôn Đan Thượng cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, câu chuyện đi từng ngõ, gõ từng nhà trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên thôn Đan Thượng, nhằm tuyên truyền, chia sẻ cho người dân hiểu được các chủ trương, ý nghĩa của Đảng, nhà nước, tạo niềm tin, sự đồng thuận.

Đồng thời, công khai, minh bạch và có kế hoạch cụ thể từng phần việc trước nhân dân. Thành công từ mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng và xây dựng cống rãnh thoát nước thải không chỉ góp phần nâng cao đời sống, phát triển KT-XH tại địa phương mà còn là tiền đề để Đan Thượng tiếp tục làm điểm xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Hồng Tính