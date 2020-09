Tăng cường công tác ATVSLĐ-PCCN trong các doanh nghiệp

Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực, góp phần giảm đáng kể số vụ tai nạn lao động xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp, người lao động thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ-PCCN. Đảm bảo an toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn, ngoài việc các cấp, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các doanh nghiệp và người lao động cần thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ-PCCN, vừa đảm bảo tính mạng của chính mình cũng như tài sản của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Công nhân lao động của Công ty cổ phần Giày Phúc Yên chấp hành tốt các quy định về bảo hộ lao động khi làm việc. Ảnh: Thúy Hường

Với trách nhiệm cơ quan thường trực Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, hằng năm, Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ (gọi tắt là tháng hành động - tháng 5 hằng năm).

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị triển khai các hoạt động trước, trong và sau tháng hành động như treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền trong khu vực sản xuất, cổng trụ sở doanh nghiệp...

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh hướng dẫn cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Prime Group cách sử dụng bình bột chữa cháy. Ảnh: Hải Nam

Nội dung tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ- PCCN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ-PCCN; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn trong doanh nghiệp.

Sau tháng hành động tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động trong việc thực hiện các quy định, chính sách, nội quy, quy trình về ATVSLĐ-PCCN theo chủ đề, nội dung đề ra.

Riêng tháng hành động năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với quy mô, đặc điểm của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tế như bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy trình, biển báo, biển cấm, sơ đồ về phòng cháy, chữa cháy hoặc biển chỉ dẫn thoát nạn.

Khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn và yêu cầu cán bộ, người lao động đeo khẩu trang theo quy định trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ thông qua treo băng rôn, khẩu hiệu; qua website, mạng nội bộ, mạng xã hội của đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với việc tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH, huấn luyện ATVSLĐ cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên của các doanh nghiệp; hướng dẫn người lao động sử dụng bình cứu hỏa xách tay dạng bột, bình cứu hỏa dạng khí; diễn tập phương án chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp; hằng năm, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt tại một số doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ-PCCN.

Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp khi lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều gắn với các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trang bị các nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, nhất là đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ...

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ, đội PCCC cơ sở; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động theo nội quy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ; đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Hầu hết các doanh nghiệp đều cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho người lao động; kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn…

Là một trong những doanh nghiệp luôn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, ngoài việc thực hiện tốt các quy định trên, lãnh đạo Công ty cổ phần Prime Group, Khu công nghiệp Bình Xuyên - doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm gạch ốp lát cao cấp hàng đầu tại Việt Nam và xuất khẩu sang một số quốc gia thuộc khối ASEAN thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ATLĐ trong sản xuất; trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động cho người lao động.

Ban Phát triển bền vững của công ty tổ chức họp định kỳ để đánh giá công tác ATLĐ và đảm bảo môi trường làm việc của người lao động; từ đó, khắc phục kịp thời những bất cập. Tại mỗi vị trí việc làm đều có bảng mô tả công việc cụ thể từ khi bắt đầu tới khi kết thúc một ca làm việc.

Mỗi người lao động được công ty tuyển vào làm việc đều được đào tạo và nắm rõ nhiệm vụ cụ thể, từ đó mọi người luôn nêu cao ý thức trong công việc. Vì vậy, chất lượng sản phẩm gạch loại 1 của công ty luôn được nâng cao, chiếm từ 90 - 95% tổng sản lượng; tỷ lệ hao hụt sản phẩm luôn thấp hơn 0,05%.

Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự tích cực hưởng ứng của các doanh nghiệp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN đã trở thành nền nếp, đạt kết quả tích cực, góp phần giảm số vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, 6 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 51 vụ tai nạn lao động, làm 1 người chết và 11 người bị thương nặng, so cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn lao động, số người chết và số người bị thương giảm hơn 30%.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, một số chủ doanh nghiệp và cả người lao động chưa thực sự chú trọng đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.

Một số doanh nghiệp còn chưa quan tâm, chủ động tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ-PCCN, một số doanh nghiệp nhỏ còn triển khai mang tính hình thức, chưa có chiều sâu; không thực hiện báo cáo định kỳ về ATVSLĐ, không trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ, chưa huấn luyện ATVSLĐ….

Ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ - PCCN của người lao động còn hạn chế, được trang bị bảo hộ lao động nhưng vẫn không sử dụng vì cho rằng không cần thiết.

Để xây dựng một môi trường lao động chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, không chỉ cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cơ quan chức năng mà các doanh nghiệp cần chủ động rà soát, áp dụng các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động huấn luyện, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Giải pháp quan trọng nhất là doanh nghiệp cần tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATVSLĐ-PCCN trong mỗi khâu, công đoạn sản xuất, từ đó kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế...

Thúy Hường