Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ vượt qua khó khăn

Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, nhất là DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiết thực đồng hành, sẻ chia trách nhiệm với DN, ngành Thuế tỉnh kịp thời triển khai gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, miễn tiền chậm nộp, giúp DN hoạt động trong lĩnh vực này từng bước vượt qua khó khăn.

Westlake Hotel&Resort Vĩnh Phúc luôn hướng đến sự hài lòng và cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, tốt nhất cho khách hàng. Ảnh: Thế Hùng

Vừa khởi động trở lại vào tháng 5 sau một thời gian dài gần như ngừng hoạt động, các điểm du lịch ở Vĩnh Phúc đã lại tạm đóng cửa do Covid-19 tái bùng phát.

Chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đứng trước nguy cơ bị đứt gãy khiến nhiều DN du lịch tiếp tục lâm vào tình trạng khó khăn; nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú thậm chí phải bù lỗ để duy trì hoạt động.

Theo số liệu thống kê, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những tháng đầu năm, lượng du khách đến Vĩnh Phúc sụt giảm nghiêm trọng so với năm 2019.

Tính riêng trong tháng 8/2020, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt trên 30 tỷ đồng, giảm 2,71% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 6,25% so với cùng kỳ. 8 tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.132 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ.

Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế Vĩnh Phúc tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền nội dung của Nghị định thông qua các hội nghị tập huấn cũng như trên hệ thống website của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, giúp NNT tiếp cận nhanh chóng và nắm rõ các thủ tục.

Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục Thuế khẩn trương hoàn thiện công tác rà soát, tổng hợp, lập danh sách, phân loại từng đối tượng NNT, lĩnh vực, ngành nghề SXKD được gia hạn thời hạn nộp các sắc thuế, tiền thuê đất.

Gửi thông báo tới NNT trên địa bàn toàn tỉnh về nội dung Nghị định và Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo mẫu, tiếp nhận theo hình thức gửi qua đường bưu điện hoặc bằng phương thức điện tử thông qua phần mềm eTax (phần mềm hỗ trợ DN kê khai và nộp thuế điện tử) để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người và tiết kiệm chi phí cho NNT.

Hiện, Cục Thuế đã nhận được gần 950 hồ sơ của các DN, gia đình, cá nhân kinh doanh xin gia hạn nộp Thuế GTGT, Thuế Thu nhập DN và tiền thuê đất. Tổng số tiền thuế đã gia hạn cho DN trên 1.250 tỷ đồng; hộ gia đình, cá nhân gần 2,2 tỷ đồng.

Trong đó: Thuế GTGT gia hạn cho DN, tổ chức hơn 952 tỷ đồng; thuế Thu nhập DN trên 265 tỷ đồng; tiền thuê đất của DN, tổ chức trên 33,2 tỷ đồng; tiền thuê đất của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hơn 104 triệu đồng.

Với hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp, phù hợp cho khách du lịch và khách thương mại, Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc hiện đang là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên và được mệnh danh là “lá phổi xanh trong lòng thành phố”.

Trong bối cảnh Covid-19, cũng như các DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc không tránh khỏi tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Bà Trần Thị Huyền Anh, Tổng Quản lý Khối dịch vụ của Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc chia sẻ: Với khoảng 250 phòng nghỉ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, hiện nay, dịch vụ lưu trú của DN đang gặp rất nhiều khó khăn.

Doanh thu tính đến hết tháng 8/2020 bị giảm tới 90% do công suất phòng chỉ đạt khoảng 6 - 7%. Kèm theo đó là những dịch vụ bổ trợ cho dịch vụ lưu trú cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

DN buộc phải tìm cho mình hướng đi mới để duy trì hoạt động bằng việc phát triển một số dịch vụ mới như: Café, ăn sáng, chăm sóc sức khỏe...

Việc cơ cấu lại thời hạn nộp các sắc thuế, tiền thuê đất sẽ góp phần tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời, giúp DN chủ động bố trí nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

Cùng chung quan điểm, ông Vũ Duy Thành, Tổng Giám đốc Sân Golf Đầm Vạc (sân golf Heron Lake) cho rằng: Dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh của sân golf Đầm Vạc bị mất đi 50% lượng khách hàng.

Trong khi DN phải dành nguồn kinh phí để trang trải những khoản chi phí phát sinh như: Chi phí mua sắm các trang, thiết bị, dụng cụ y tế cho cán bộ, nhân viên; chi phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh...

Tuy nhiên, với sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc Sân golf Đầm Vạc, đến thời điểm này, chưa có nhân viên, người lao động của DN phải nghỉ việc vì lý do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cũng theo ông Thành, chủ trương gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất sẽ giúp nhiều DN có thêm động lực, ổn định SXKD, có điều kiện chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động và vượt qua khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Do ảnh hưởng của Covid-19, dự báo tình hình thu ngân sách của tỉnh năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, theo dõi, bám sát diễn biến tình hình SXKD của NNT.

Kịp thời đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng đối tượng nộp thuế trên địa bàn.

Từ đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2020 được giao.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN gặp khó khăn do Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của tỉnh.

Việt Sơn