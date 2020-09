Yên Nghĩa có 6 sản phẩm rau an toàn đạt 3 sao OCOP

Bắp cải, cà chua, cải mơ, đậu trạch, mùng tơi, su hào là 6 sản phẩm của HTX Dịch vụ Tổng hợp Hòa Bình được TP. Hà Nội chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Bà Nguyễn Kiều Hạnh, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và BVTV Hà Đông (Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội) cho biết, Yên Nghĩa là vùng rau truyền thống lâu đời của quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Với sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp, năm 2019, các thành viên HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoà Bình, thuộc phường Yên Nghĩa đã phấn đấu có được 6 sản phẩm được UBND. TP Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chí 3 sao theo chương trình OCOP.

Đây là nền tảng động lực rất lớn để bà con ở HTX Hòa Bình nói riêng và phường Yên Nghĩa nói chung quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cũng như hướng tới tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao trong tương lai.

Ông Nguyễn Hữu Trung, tổ dân phố 16, phường Yên Nghĩa cho biết, gia đình ông trồng rau từ năm 2008 đến nay. Với diện tích 4 sào ruộng, ông Trung canh tác theo quy trình VietGAP khoảng 1 sào, còn lại là rau an toàn. Cũng như nhiều hộ dân khác gia đình ông Trung chủ yếu canh tác các loại rau ăn lá là cải mơ, cải ngồng, cải ngọt, rau lang, rau ngót, mồng tơi.

Ông Trung phấn khởi cho biết, chỉ giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ rau chậm, còn đa phần đầu ra của bà con đều khá thuận lợi. HTX Hòa Bình đang thu mua tiêu thụ khoảng 20% sản lượng rau của gia đình, trong đó rau VietGAP luôn bán được cao hơn RAT trung bình khoảng 1.000 đồng/kg. Bình quân, mỗi ngày gia đình ông thu hoạch 1 tạ rau, thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng, nếu giá cả thuận lợi có thể thu lãi lên tới hơn chục triệu đồng.

Còn theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, trước đây, thế hệ cha ông của bà vẫn canh tác rau theo lối truyền thống, bón phân chuồng ủ hoai mục, tưới nước sông Đáy.

Tuy nhiên, do nước sông Đáy ngày càng ô nhiễm nặng nên không dùng để tưới rau được nữa nên năm 2008, để cứu vùng rau truyền thống, quận Hà Đông đã đầu tư hệ thống nước sạch để sản xuất rau an toàn. Nhờ vậy mà bà con đã chuyên tâm sản xuất rau sạch.

Với 7 sào rau ở bãi sông Đáy, gia đình bà Bình chuyên trồng các loại rau, củ, quả là mướp đắng, mướp hương, rau ngót, rau dền, mồng tơi, đậu trạch. Trong đó, HTX Hòa Bình thu mua khoảng 60 - 70%, còn lại bà Bình bán ở chợ, hoặc cho khách quen đặt hàng thường xuyên.

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoà Bình Trịnh Văn Vĩnh cho biết, HTX Hòa Bình hiện có 500 thành viên, chuyển sang hoạt động theo Luật mới năm 2018, với tổng diện tích 53,8ha, riêng rau vụ xuân 22ha, trong đó có 11,7ha đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Vĩnh khẳng định, kiểm tra, theo dõi các hộ có rau VietGAP trong thời gian qua đều nhận thấy bà con thực hiện đúng quy trình sản xuất rau an toàn, phun thuốc BVTV đảm bảo thời gian cách ly, có ghi chép đầy đủ. HTX hiện đang thu mua tại chỗ với bà con giá cao hơn rau thường khoảng 1.000 đồng/kg nên bà con không phải ra chợ bán.

Sau khi thành công với sản phẩm rau an toàn và rau VietGAP, ông Vĩnh cho biết HTX Hoà Bình đang từng bước chuyển một phần diện tích sang sản xuất rau theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và một bộ phận người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của lãnh đạo phường Yên Nghĩa, với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo phường Yên Nghĩa, của Sở NN-PTNT Hà Nội, sản phẩm của HTX đã từng bước tạo được niềm tin cho người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và thành quả là có 6 sản phẩm rau được UBND. TP Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trong đợt 3 năm 2020 vừa rồi.

Đặc biệt, năm 2017 quận Hà Đông đã giao cho HTX Hòa Bình tổ chức mô hình chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đầu tiên tại chợ Hà Đông. Đồng thời, giúp HTX giới thiệu và đưa rau an toàn vào hệ thống trường học trên địa bàn quận. Hiện, HTX Hoà Bình đang là đối tác uy tín, tin cậy của 30 trường học mầm non trên địa bàn quận Hà Đông.

HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình cũng tích cực cải tạo cảnh quan, và các quy trình hướng dẫn trải nghiệm giáo dục nông nghiệp, dành cho học sinh khối các trường tiểu học, trên địa bàn quận Hà Đông từ năm 2019 đến nay.

Đàm Thành (theo nongnghiep.vn)