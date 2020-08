Hướng tới nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí phụ trợ

Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos (KCN Khai Quang) khẳng định là một trong những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ uy tín của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, sản phẩm gia dụng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.



Công ty TNHH Công nghệ Cosmos (KCN Khai Quang ) đối tác tin cậy của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy tại Việt Nam. Ảnh: Chu Kiều





Được thành lập tháng 5/2005 chỉ với 60 nhân viên, sau 2 năm hoạt động, năm 2007, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành nhà cung cấp linh kiện của Honda Việt Nam và nhận giải thưởng chất lượng "Outstanding Quality Supplier Award" duy nhất của khách hàng Honda Việt Nam năm 2011.

Không ngừng mở rộng sản xuất và phát triển, năm 2011, công ty xây dựng nhà máy số 2 tại tỉnh Phú Thọ với diện tích 51.000 m2 bao gồm 4 khu nhà xưởng, 1 khu nhà văn phòng và tăng vốn điều lệ lên 15 triệu USD với tổng số 1.200 nhân viên.

Từ 2011 đến năm 2017, công ty liên tục nhận giải thưởng chất lượng của các khách hàng: Goshi Thăng Long, Honda Vietnam, Nissin Việt Nam. Và năm 2017, chính thức trở thành nhà cung cấp của Toyota Việt Nam.

Đặc biệt, tháng 2/2020, công ty được Tổ chức chứng nhận DQS có trụ sở chính tại nước Đức chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Điều này khẳng định sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) công ty đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về chất lượng của khách hàng.

Nắm bắt nhu cầu nội địa hóa phụ tùng của các doanh nghiệp FDI và hưởng ứng chủ trương khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Chính phủ, công ty đầu tư dây chuyền, máy móc công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, Đài Loan; đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ CBCNV; xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; tích cực học hỏi phương pháp quản lý của Nhật Bản vào công việc của doanh nghiệp.

Hiện, công ty có đội ngũ CBCNV có tay nghề cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy trong nước.

Đáp ứng những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm cũng như các đơn hàng có số lượng lớn, tất cả các sản phẩm của công ty đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên vật liệu, quá trình gia công và thành phẩm đến khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 và ISO1 4001:2015 được áp dụng chặt chẽ và cải tiến liên tục trong toàn nhà máy, tạo ra những sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường.

Hiện, công ty là đối tác tin cậy của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe máy tại Việt Nam như Honda Việt Nam, Goshi Thang Long Việt Nam, Nissin Brake Việt Nam, Panasonic Việt Nam.

Với cam kết xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tối đa năng lực, công ty bố trí không gian làm việc sạch, gọn gàng, an toàn; trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu công nghiệp cho người lao động; kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì chính sách lương, thưởng ở tốp cao so với khu vực và điều chỉnh tăng lương, tăng bậc hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động; có chính sách ưu đãi với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm; thực hiện đầy đủ quy định đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Ngoài ra, công ty còn mua bảo hiểm tai nạn cho 100% CBCNV để người lao động được hưởng các chế độ khi không may gặp rủi ro ngoài giờ làm việc. Hằng năm, công ty đánh giá, điều chỉnh các chính sách phúc lợi, tạo thêm nhiều đãi ngộ thiết thực cho toàn thể CBCNV; phối hợp với công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào các ngày lễ.

Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí thân thiện, điều kiện để công nhân và những người quản lý của Cosmos gắn kết với nhau hơn.

Không chỉ đẩy mạnh SXKD, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; thành lập Quỹ hỗ trợ cán bộ, nhân viên gặp khó khăn.

Năm 2019, công ty dành gần 300 triệu đồng cho hoạt động xã hội như: Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Tường nhân dịp tết vì người nghèo; hỗ trợ 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ xây nghĩa trang cho xã Đạo Đức (Bình Xuyên) và hỗ trợ tiền thuốc cho 01 thương binh tại huyện Lập Thạch.

Nhằm chia sẻ, chung sức cùng các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh phòng, chống Covid-19, tháng 3/2020 vừa qua, công ty đã hỗ trợ các thiết bị vật tư y tế gồm 1.000 bộ quần áo phòng dịch, 40 giường Inox với tổng giá trị 1,06 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos đã được các Bộ, ngành và tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu như: Cúp Bông hồng Vàng; doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Hướng tới mục tiêu “Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí phụ trợ”, thời gian tới, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos tiếp tục đầu tư dây chuyền trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng; đẩy mạnh tự động hóa, tin học hóa tại đơn vị sản xuất, khối văn phòng; chủ động tìm kiếm các đơn hàng mới; tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, cung cấp các linh kiện cơ khí có chất lượng, giá thành tốt nhất cho các công ty sản xuất ô tô, xe máy và điện tử; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội.

Mai Liên