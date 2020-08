Cao trình nhiều hồ chứa lớn ở huyện Tam Đảo vẫn thấp hơn so với mực nước dâng bình thường

Tình trạng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến các hồ chứa lớn ở khu vực đồng bằng, vùng xuôi “no nước”, gây ngập úng cho nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, tại huyện Tam Đảo, cao trình nhiều hồ chứa lớn vẫn thấp hơn so với mực nước dâng bình thường do tình trạng khô hạn xảy ra trong nhiều tháng qua.

Ngày 5/8, cao trình ở hồ Làng Hà đạt +62,79 m, thấp hơn 2,21 m so với mực nước dâng bình thường



Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi huyện Tam Đảo, những ngày qua, lượng mưa cao nhất ở địa phương đo được là 80 mm. Nhưng do tình hình khô hạn kéo dài khiến lượng nước mưa thẩm thấu vào đất, làm nước ở 6/7 hồ chứa lớn đều thấp hơn so với mực nước dâng bình thường.

Cụ thể, ngày 5/8, nước ở hồ Xạ Hương còn 5,3 m mới lên đến ngưỡng tràn, thấp hơn 9 m so với mực nước dâng bình thường; hồ Làng Hà đạt cao trình 62,79 m, thấp hơn 2,21 m so với mực nước dâng bình thường (+65m)... Duy nhất có hồ Vĩnh Thành đạt ngưỡng tràn là 82/82 m.

Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Làng Hà (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo) Nguyễn Đình Sáng cho biết: "Mặc dù thấp hơn 2 m so với mực nước dâng bình thường (+62/+65), nhưng thực tế, dung tích nước ở hồ Làng Hà mới đạt khoảng 50% so với mức thiết kế. Nguyên nhân là phần lớn các hồ đều được thiết kế dạng lòng chảo; mặt hồ càng lên cao càng rộng. Do đó, dù chỉ với hơn 2 m nước, nhưng phần trên mặt hồ có thể chiếm 40 - 50% dung tích nước thiết kế".

Cũng theo ông Sáng, thời gian qua, do địa phương thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nên hồ Làng Hà phải tổ chức tháo nước nhiều lần, có đợt kéo dài 20 ngày nên lượng nước còn lại trong hồ rất ít. Nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn huyện Tam Đảo đều nằm trong tình trạng trên. Do đó, dù thời tiết có mưa nhiều và kéo dài ngày nhưng vẫn chưa đủ để huyện Tam Đảo "giải cơn khát" thiếu nước cho các hồ chứa lớn.

Qua kiểm tra các cánh đồng trong diện quản lý, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi huyện Tam Đảo cho biết, có một số ít ha lúa, rau màu bị ngập úng, còn lại đều không bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn gây ra.

Tin, ảnh: Hà Trần