Nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm nông nghiệp

“Dứa Hướng Đạo, gạo Long Trì” - Đó như lời khẳng định về vị thế của huyện Tam Dương là vùng đất có truyền thống làm nông nghiệp lâu đời, với những sản phẩm mang tính đặc trưng. Hiện nay, khi cả nước đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp Tam Dương có nhiều khởi sắc khi áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng và hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động hiệu quả.



Sử dụng máy tiêm vacxin tự động góp phần giảm khâu trung gian, hạ giá thành sản phẩm.





Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tam Dương Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "So với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chăn nuôi, trồng trọt là mũi nhọn.

Thời gian qua, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, UBND huyện chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị nhằm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm".

Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, giống gà của trang trại Hải Thêu, thôn Đồng Tâm, xã Kim Long phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.





Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất dưa chuột 400 ha (các xã, thị trấn An Hòa, Hợp Hòa, Hướng Đạo, Duy Phiên), bí đỏ 200 ha (các xã, thị trấn Hợp Hòa, Hoàng Lâu, Thanh Vân, Đạo Tú); su su, mướp 30 ha; rau an toàn VietGAP (các xã Vân Hội, Kim Long, An Hòa)...

Toàn huyện có 1.181 ha rau quả xanh các loại; tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp trong khâu làm đất và thu hoạch đạt hơn 90%. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện theo hướng liên kết 4 nhà, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả, thu nhập cho nông dân.

Trong lĩnh vực chăn nuôi (chủ yếu là lợn, gia cầm), toàn huyện có gần 2.100 trang trại, gia trại, 6 HTX, 10 cơ sở chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp. Xã Kim Long từ lâu được biết đến là địa phương có nhiều mô hình, trang trại chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao; trong đó, phải kể đến trang trại chăn nuôi Hải Thêu, thôn Đồng Tâm - một trang trại gà có tiếng ở miền Bắc.

Nằm trên quả đồi rộng vài chục ha, trang trại không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ vì quy mô bề thế, rộng lớn mà còn vì doanh thu hàng năm lên tới gần trăm tỷ đồng. Chia sẻ với chúng tôi, chủ trang trại ông Đào Xuân Hải cho biết, ông vốn là người con của quê hương Vĩnh Phúc, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Để có quy mô rộng gần 10 ha như hiện nay, gia đình ông mất hơn 20 năm dày công xây dựng.

Với 150.000 con gà bố mẹ được nhập từ Mỹ, Pháp, hiện mỗi tháng, trang trại cung ứng ra thị trường 600.000 gà giống. Toàn bộ hệ thống chuồng trại được xây dựng khép kín, gà được nuôi trên sàn nhựa cùng hệ thống quạt gió làm mát hoạt động 24/24h để tạo môi trường thông thoáng, sạch sẽ.

Tại trang trại áp dụng mô hình khép kín, tự sản xuất con giống, thức ăn, trang bị máy tiêm vacxin tự động… góp phần làm giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm... Chính việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giống gà của trang trại xuất ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng khỏe mạnh, được nhiều thương lái tin tưởng, đặt hàng với số lượng lớn.

Không chỉ trong chăn nuôi, trong lĩnh vực trồng trọt, hiện nay, Tam Dương đã và đang tạo được dấu ấn nhất định, hình thành các HTX rau, củ, quả sản xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGAP với các thương hiệu rau an toàn Vân Hội, dưa chuột An Hòa…

Không dừng lại ở đó, năm 2018 thực hiện Nghị quyết số 202 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, huyện còn xây dựng được một mô hình sản xuất hoa và rau quả ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên, thị trấn Hợp Hòa với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

Trên diện tích 11.000 m2, mô hình được xây dựng bằng nhà kính, sử dụng hệ thống làm mát, hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương, giảm thiểu được những tác động tiêu cực của thời tiết; kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng phù hợp với điều kiện sinh trưởng của cây trồng và hạn chế tối đa các loại sâu bệnh hại.

Năm 2018, khi mới bắt đầu vận hành, công ty trồng thử nghiệm hơn 1.500 m2 ớt chuông theo tiêu chuẩn VietGAP, sau đó, mở rộng với 8.000 m2 trồng hoa đồng tiền trong nhà kính; 2.000 m2 trồng dưa lưới thử nghiệm. Nhờ khâu chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, điều chỉnh môi trường nhà kính hợp lý, công ty thu được lợi nhuận khá cao.

Anh Đỗ Trung Kiên, Giám đốc công ty chia sẻ với chúng tôi: "Thành công như hôm nay, ngoài sự cố gắng, nỗ lực, ý chí của bản thân, còn nhờ nguồn lực hỗ trợ rất lớn của tỉnh. Nghị quyết 202 thực sự là “bà đỡ”, tạo đà cho những người trẻ tuổi như chúng tôi bước chân khởi nghiệp. Công ty đáp ứng tối đa yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng như hàm lượng chất dinh dưỡng. Đến tay khách hàng luôn là những sản phẩm tươi ngon, bảo đảm sức khỏe, khẳng định thương hiệu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao điển hình của tỉnh".

Từ hiệu quả các mô hình mang lại, có thể thấy, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp cao đã, đang và sẽ là hướng đi phù hợp cho huyện Tam Dương nói riêng và cả tỉnh nói chung, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

Bài, ảnh: Lê Minh