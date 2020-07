Nhãn Phát Tài xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Mỹ

Tín hiệu phản hồi từ thị trường tiêu thụ trái cây xuất khẩu cho thấy giống nhãn Phát Tài của Việt Nam nhiều hứa hẹn, cần được bảo hộ để phát triển.



Anh Phạm Minh Nhựt, con trai chủ nhà vườn Út Hiện (Phạm Hữu Hiện, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) cho biết: Tháng 6/2020 vừa qua, lô hàng 4 tấn nhãn Phát Tài đầu tiên được Công ty Chánh Thu (Bến Tre) xuất sang thị trường Mỹ. Nhãn loại 1 có cỡ (size) đường kính 2,4 cm, hàm lượng độ ngọt (Brix) 20-23%, giá bán 70.000 đ/kg, cao hơn 40.000 đ/kg so với một vài giống nhãn ngon phổ biến đang được thị trường nội địa tiêu thụ. Ưu điểm của giống nhãn Phát Tài là trái to, vỏ dày, cơm dày, ráo nước, độ ngọt đạt chuẩn xuất khẩu và chưa nhiễm bệnh chổi rồng, năng suất cao hơn những giống nhãn khác. Mặt khác, thời hạn bảo ôn xuất khẩu khoảng 3 tháng.

Giống nhãn Phát Tài (Dimocarplus longan Lour.) là giống đột biến, phát hiện mới từ một giống nhãn tại vườn của ông Út Hiện cách đây 10 năm. Năm 2019 giống nhãn Phát Tài được Cục Trồng trọt cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới, thời hạn bảo hộ 25 năm.

Ở cù lao bên sông Tiền, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) ông Út Hiện đầu tư 4 ha trồng giống mới Phát Tài được 3 năm, với 1.670 gốc bắt đầu cho trái đợt đầu, thu khoảng 50 kg/cây. Ông Út Hiện cũng liên kết với Công ty Hoàn Thiện đầu tư hỗ trợ giống, kỹ thuật mở rộng vùng trồng nhãn Phát Tài 300 ha ở An Giang, giá nhãn bao tiêu 30.000 đ/kg trong 5 năm.

Đàm Thành (theo nongnghiep.vn)