Agribank Vĩnh Tường: Dư nợ đạt hơn 1.550 tỷ đồng

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù phải kinh doanh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, song, Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Vĩnh Tường vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định.



Dư nợ của Agribank Vĩnh Tường đạt hơn 1.550 tỷ đồng.





Tính đến cuối tháng 7/2020, dư nợ của Agribank Vĩnh Tường đạt hơn 1.550 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với cuối năm 2019; nguồn vốn huy động đạt 1.850 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ so với cuối năm 2019; tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức an toàn…

Có được kết quả trên, ngoài việc làm tốt công tác huy động, đảm bảo nguồn phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng, Agribank Vĩnh Tường đã tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng để nguồn vốn được bảo toàn và phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định SXKD do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Agribank Vĩnh Tường đã áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Agribank Việt Nam như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí…

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận vốn vay.

Tin, ảnh: Trần Tỉnh