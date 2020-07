Tái đàn lợn theo quy trình an toàn sinh học đi đôi kiên quyết phòng dịch

Thời gian qua, do nguồn cung khan hiếm, giá lợn hơi được đẩy lên cao đột biến, có thời điểm vượt ngưỡng 100 nghìn đồng/kg. Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, góp phần bình ổn giá lợn, ngay sau khi dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đi qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn tái đàn. Tuy nhiên, thông tin DTLCP xuất hiện trở lại ở một số tỉnh thành trên cả nước thời gian gần đây, khiến bà con nông dân không khỏi lo lắng, công tác phòng dịch được chú trọng hơn bao giờ hết.



Giá lợn giống tăng cao người chăn nuôi gặp khó khi tái đàn. Ảnh Thế Hùng





Năm 2019 có thể nói là một năm khủng hoảng với người chăn nuôi lợn trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Tại tỉnh, DTLCP bùng phát đã khiến hàng trăm nghìn con lợn buộc phải tiêu hủy, hơn 7.000 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, không ít gia đình ở trong cảnh nợ nần chồng chất vì lợn.

Thế nhưng, khi "cơn ác mộng" ấy chưa kịp qua đi, nguy cơ DTLCP đã quay trở lại, khiến người chăn nuôi lo lắng. Cụ thể, theo thông báo từ Bộ NN& PTNT, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2020, trên địa bàn cả nước, bệnh DTLCP đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố làm ốm chết và tiêu hủy hơn 4000 con lợn. Trong đó có một số tỉnh, thành phố giáp với Vĩnh Phúc như Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ.

Gia đình anh Vũ Văn Tuấn, Chấn Hưng (Vĩnh Tường) là một trong những hộ từng chịu ảnh hưởng nặng nề của DTLCP năm 2019, khi mà cả đàn lợn 50 nái và gần 300 con lợn thịt gần như bị xóa sổ toàn bộ, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do xác định chăn nuôi lợn là hướng làm kinh tế chính của gia đình, lại không muốn bỏ không hệ thống chuồng trại được đầu tư khá bài bản trước đó, nên ngay khi dịch bệnh lắng xuống, tháng 3 vừa qua, vợ chồng anh Tuấn một lần nữa gắng gượng vay mượn, tái đàn lợn.

“Lúc đầu cũng chỉ dám nuôi chừng vài chục con, sau thấy ổn ổn, tôi mới tăng đàn, hiện nay trong trại cũng có chừng 280 lợn thịt. Với giá lợn cao như hiện nay, hai vợ chồng hi vọng sau lứa này sẽ phần nào vớt vát lại được số thua lỗ trong năm 2019”.

Thế nhưng, lợn chưa đến ngày xuất bán, tin vui thắng lợi chưa thấy đâu, thì những ngày này, gia đình anh lại trở lại phải trở lại trạng thái “căng như dây đàn” khi thông tin DTLCP bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trong cả nước.

Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Lần tái đàn này, gia đình tôi chú trọng áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Con giống được lựa chọn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo về chất lượng. Ngoài việc tiêm phòng cần thiết, tại khu vực chuồng trại cũng thường xuyên phun khử trùng tiêu độc; kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào chuồng nuôi.

Đặc biệt, trong thời điểm nắng nóng như hiện nay, ngoài việc đảm bảo hệ thống chuồng sạch sẽ, thoáng mát, chúng tôi cũng thường xuyên bổ sung điện giải tăng sức đề kháng cho lợn”.

Rời Chấn Hưng, chúng tôi có mặt tại gia đình ông Bùi Văn Hà, một trong số ít hộ của xã Tân Tiến (Vĩnh Tường) mạnh dạn tái đàn lợn sau DTLCP.

Khác với gia đình anh Tuấn, thiệt hại mà gia đình ông Hà phải gánh chịu sau cơn bão dịch năm 2019 không quá lớn. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp phòng dịch và kịp thời bán chạy lợn trước khi có dịch nên gia đình ông chỉ phải tiêu hủy hơn 4 tấn lợn, thiệt hại 200 triệu đồng.

Có lẽ cũng bởi vậy mà ngay khi xã Tân Tiến vừa công bố hết dịch, trong khi các hộ khác còn dè chừng với việc tái đàn, ông Hà đã mạnh dạn tái đàn với quy mô 100 con lợn thương phẩm (gồm 50 lợn rừng và 50 lợn trắng).

Tuy nhiên, thời gian trước, do nghe được thông tin DTLCP xuất hiện trở lại một số tỉnh thành, ông quyết định bán chạy toàn bộ số lợn này, hiện chỉ giữ lại 10 con lợn nái. Ông Hà chia sẻ: “Hiện nay, DTLCP vẫn chưa có thuốc trị, do đó, gia đình tôi không dám mạo hiểm. Vừa rồi, 10 con lợn nái của gia đình cũng đẻ ra được ít lợn con, song thay vì giữ lại nuôi như trước, tôi cũng bán toàn bộ”.

Theo anh Chu Tiến Dũng, cán bộ thú y xã Tân Tiến, sau khi xã công bố hết bệnh DTLCP đến nay, cả xã mới chỉ có 9 hộ tái đàn với tổng số hơn 100 con lợn. Nguyên nhân chính là do giá lợn giống tăng cao, có thời điểm lên tới 3,2 - 3,5 triệu đồng/con, khiến chi phí đầu tư đội lên nhiều. Đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi mà DTLCP còn chưa thực sự qua đi, các hộ lại càng không dám mạo hiểm.

Trước tình hình DTLCP xuất hiện trở lại ở một số tỉnh, thành trong cả nước, ngày 16/7 vừa qua, UBND tỉnh đã ra văn bản về việc tập trung phòng, chống DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo phòng, ban liên quan và UBND xác xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc nuôi tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó.

Sở NN& PTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng, ngân hàng có chính sách ưu tiên tín dụng, ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại do DTLCP được vay vốn khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn lợn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Nguyễn Hường