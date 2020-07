Sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư FDI

Thành công của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng trong kiểm soát đại dịch Covid-19 và những chính sách tích cực nhằm khôi phục kinh tế đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Vượt qua những con số khiêm tốn thu hút đầu tư 4 tháng đầu năm 2020 do Covid-19, với nhiều chương trình xúc tiến và môi trường thông thoáng... Vĩnh Phúc đang sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư FDI.

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động KT- XH, bảo đảm đời sống nhân dân.

Thành công bước đầu trong phòng, chống Covid-19 của Vĩnh Phúc được Trung ương ghi nhận, nhân dân cả nước đánh giá cao. Cùng với các cơ chế, chính sách tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đây chính là cơ hội vàng để Vĩnh Phúc đón làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài vào các KCN.

Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh tổ chức hội nghị gồm toàn bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, thảo luận và đề xuất các giải pháp cấp bách thúc đẩy phát triển KT- XH năm 2020.

Theo đó, thống nhất mục tiêu nhất quán và kiên định là tiếp tục duy trì, bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19; ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra. Đặc biệt, huy động tối đa mọi nguồn lực tháo gỡ các điểm nghẽn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Nhận thức rõ vai trò của thu hút đầu tư, hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được chú trọng, ngay trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường các biện pháp tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư qua các hình thức mạng xã hội, zalo, điện thoại để duy trì công tác xúc tiến đầu tư.

Rút giảm thời gian thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư và triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng; công khai, minh bạch các cơ chế chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, từ việc thành lập doanh nghiệp đến các điều kiện kinh doanh, thông quan, nộp thuế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho SXKD, đẩy mạnh thu hút vốn FDI và đầu tư xã hội.

Theo số liệu thống kê của Sở KH&ĐT, kết quả thu hút vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp so cùng kỳ năm 2019. Trong đó vốn FDI ước đạt 135,6 triệu USD, chỉ bằng 32,1% so với cùng kỳ năm 2019 với 14 dự án cấp mới và 19 dự án tăng vốn; vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt 2,67 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2019 với 24 dự án cấp mới và 9 dự án tăng vốn.

Thực tế cho thấy, ngay trước khi dịch Covid-19 xảy ra, đã có xu hướng dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc do tác động của thương chiến Mỹ- Trung Quốc. Sau khi Covid-19 cơ bản được khống chế, kiểm soát tốt, làn sóng tìm kiếm cơ hội đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có Vĩnh Phúc càng trở nên sôi động với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tác động đến nhiều DN trong và ngoài nước, nhiều nhà đầu tư vẫn chọn Vĩnh Phúc là điểm đến tin cậy; đây là tín hiệu tích cực đối với Vĩnh Phúc.

Do vậy, để tiếp tục tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư, Vĩnh Phúc đặt trọng tâm về việc phát triển hạ tầng các KCN, giao mặt bằng sạch cho DN, tạo điều kiện cho DN trong quá trình đến đầu tư một cách thuận lợi nhất.

Cụ thể: Nhanh chóng tìm ra biện pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN, CCN, khu đô thị; đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất đấu giá, đất phát triển KT- XH; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai; đẩy mạnh thu ngân sách, giải quyết dứt điểm các khoản chi đã có trong kế hoạch, chi chuyển nguồn; tăng cường công tác thanh- kiểm tra công vụ, kiểm soát trách nhiệm thực thi… Tận dụng có hiệu quả mọi cơ hội để Vĩnh Phúc trở thành “bến đỗ” tin cậy của các nhà đầu tư.

Để đạt mục tiêu phấn đấu mỗi năm thu hút thêm khoảng 35 dự án mới, có thêm khoảng 35 dự án đi vào hoạt động SXKD, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động địa phương trong giai đoạn 2020- 2025, cùng với thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung ưu tiên các dự án công nghệ cao, chất lượng cao và uy tín, tỉnh tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư và xây dựng cơ chế tài chính minh bạch, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, công bằng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bởi thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chính là thực hiện tốt 1 trong 5 “mũi giáp công” để phục hồi nền kinh tế.

Anh Tú