Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Toyota Wigo 2020

Ngày 16/7, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức giới thiệu Toyota Wigo 2020 với những cải tiến vượt trội về mặt thiết kế và tiện nghi với giá bán vô cùng hấp dẫn, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe hơi của người dân Việt Nam. Toyota Wigo mới 2020 sẽ chính thức có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 16/7.



Toyota Wigo 2020





Năm 2018, Toyota chính thức giới thiệu Toyota Wigo tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản, mang thêm sự lựa chọn đến cho khách hàng trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ.

Để đáp ứng nhu cầu và tiện ích ngày càng cao của khách hàng, Toyota không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm và tiếp tục giới thiệu Wigo phiên bản mới 2020 với những điểm thay đổi nổi trội như: Thiết kế ngoại thất năng động và thể thao hơn; nội thất rộng rãi, tinh tế với bảng táp lô hiện đại; cùng hàng loạt các tính năng tiện ích như khởi động nút bấm, DVD kết nối smart link, bảng điều khiển điều hòa điện tử và camera lùi; nâng cấp an toàn và tính năng hỗ trợ người lái.

Bên cạnh đó, Wigo có thiết kế năng động và thể thao, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trên đường phố, không gian rộng rãi mang lại sự thoải mái cho người lái và hành khách.

Thừa hưởng những giá trị cốt lõi của Toyota như “Chất lượng - Độ bền bỉ - Độ tin cậy”, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phụ tùng sẵn có dễ thay thế, dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp tại các hệ thống đại lý/chi nhánh trải dài khắp cả nước, Wigo đã và đang là người bạn đồng hành tuyệt vời và là sự lựa chọn an tâm của những khách hàng Việt lần đầu sở hữu xe hơi, đặc biệt là khách hàng nữ và các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó Wigo đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN NCAP với trang bị những tính năng an toàn bị động và chủ động như 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, mang lại sự an tâm cho người lái và hành khách.

Chi tiết mức giá bán lẻ Wigo 2020 như sau:

STT Mẫu xe Thông số kỹ thuật Giá bán lẻ (Đơn vị: Đồng – Đã bao gồm VAT) (+/-) so với phiên bản hiện tại 1 Wigo 5MT 5 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp, động cơ 1.2L 352.000.000 Tăng 7 triệu Đồng 2 Wigo 4AT 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ 1.2L 384.000.000 Giảm 21 triệu Đồng

Ngọc Thắng