TMS GRAND CITY PHÚC YÊN – “DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG NĂM 2020”

Ngày 09/7/2020, Tập đoàn TMS đã vinh dự được ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020”cho Khu đô thị TMS Grand City PhúcYên.



“Dự án đáng sống 2020” là chương trình được tổ chức bởi Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự cố vấn và thẩm định của các chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất độngsản.

Vượt qua 245 hồ sơ, đáp ứng hoàn hảo 09 bước thẩm định khắt khe của Ban tổ chức cùng Hội đồng thẩm định, Khu đô thị TMS Grand City PhúcYên đã lọt vào top 23 dự án đạt quy chuẩn của“Dự án đáng sống năm 2020”.

Dự án TMS Grand City PhúcYên – Dự án đáng sống năm 2020





Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, con người có nhu cầu một không gian để ở đáng sống, gồm ba yếu tố: An toàn, Thông minh và Thân thiện. Theo đó, các dự án sẽ tập trung xanh hóa qua các khu vui chơi, tiện ích nhằm mang tới một không gian sống trong lành và sạch sẽ; Đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ qua các chức năng hiện đại theo tiêu chí nhà ở 4.0; Và thân thiện hóa các dự án thông qua việc nâng cao các dịch vụ cung ứng thiết yếu tại chỗ, đáp ứng việc mua sắm tiện lợi cho người dân.

Ông Đỗ Mạnh Dũng – Chánh Văn phòng TMS Group nhận Chứng nhận





Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên có quy mô 18,57 ha, tọa lạc tại phường Hùng Vương – thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. TMS Grand City Phúc Yên là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và đáng sống tại thành phố này. Được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản với ba loại hình sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại, nhà liền kề, TMS Grand City PhúcYên đã được TMS Group chú trọng đầu tư với tiêu chí mang lại cho cư dân một phong cách sống chuẩn Nhật Bản - chất lượng và bền vững, giao hòa với thiên nhiên và tận hưởng các tiện ích đẳng cấp. Chỉ với hơn 2 năm khởi công xây dựng, khu đô thị đã ngay lập tức trở thành khu đô thị sầm uất với những sự kiện văn hóa giải trí hoành tráng, mang lại một nhịp sống mới, ăn minh và thân thiện cho cộng đồng cư dân nói riêng và thành phố Phúc Yên nói chung.

Các đơn vị nhận Chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020”





Theo Đại diện TMS Group: “TMS Grand City Phúc Yên được chứng nhận“Dự án đáng sống năm 2020” là một sự công nhận quý giá đối với chúng tôi, vì chương trình được tổ chức thông qua các cuộc bình chọn công khai, minh bạch và khắt khe. Điều đó chứng tỏ Dự án của chúng tôi đạt chuẩn từ hồ sơ pháp lý cho tới những giá trị đầu tư mà chúng tôi mang lại cho cộng đồng cư dân và địa phương. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đầu tư xây dựng những dự án với cơ sở hạ tầng tốt nhất, hòa quyện giữa không gian sống xanh và giá trị sinh thái bền vững.”

Nối tiếp thành công, ngày 02/7 vừa qua, TMS Group đã chính thức khởi công dự án đại đô thị TMS Homes Wonder World có quy mô 154ha tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được hợp tác với đơn vị thiết kế AEDAS - Top 5 đơn vị thiết kế và quy hoạch kiến trúc tốt nhất trên thế giới. Với những tiện ích đẳng cấp 5 sao như kiến trúc cầu kính trên mặt nước đầu tiên tại miền Bắc, biển hồ nước ngọt quy mô lớn với bãi biển nhân tạo mang phong cách Hawaii, bến du thuyền, bể bơi vô cực bốn mùa, đại siêu thị mega mall, khu vườn Sakura, sân tập golf, khách sạn 5 sao, trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện quốc tế… cùng hệ thống an ninh tuyệt đối nhờ hệ thống camera và bảo vệ đa lớp, khuôn viên dự án còn bao bọc bởi hồ điều hòa rộng 38ha sẽ mang đến một không gian sống lý tưởng và an toàn cho cư dân.

TMS Homes Wonder World là dự án trọng điểm của TMS Group trong năm 2020. Một không gian sống xanh, giá trị sinh thái bền vững và những giá trị tiện ích đặc sắc dành riêng cho cư dân,

TMS Homes Wonder World sẽ tiếp tục trở thành “Dự án đáng sống", là công trình biểu tượng điểm sáng bậc nhất của tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực phía Bắc Hà Nội, góp phần vào công cuộc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa của Tỉnh và khu vực.