Doanh thu ngành linh kiện điện tử đạt gần 38.900 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 6/2020, doanh thu ngành linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 38.890 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Jahwa Vina, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.



Dù trong quý I/2020, ngành đã có mức tăng trưởng cao gần 20% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 23.340 tỷ đồng, nhưng sang quý II/2020, do chịu tác động bởi dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu bị gián đoạn, nhiều nhà máy phải ngừng sản xuất, khiến doanh thu sụt giảm, chỉ đạt 15.560 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, tác động bởi dịch bệnh trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh nói chung và ngành sản xuất linh kiện điện tử nói riêng. Thời gian tới, để khắc phục khó khăn trong SXKD, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử mong muốn được Chi cục Hải Quan Vĩnh Phúc tạo điều kiện, giúp đẩy nhanh quá trình xuất, nhập khẩu, tạo đà phục hồi cho các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Tin, ảnh: Chu Kiều