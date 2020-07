Hình thành các vùng nông sản tập trung

Với những chính sách hỗ trợ đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao; đưa cơ giới hóa, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; khuyến khích tích tụ ruộng đất, dồn thửa đổi ruộng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp..., bước đầu trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng phát triển cây, con tập trung quy mô lớn, phương thức sản xuất hiện đại. Qua đó, tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp- nông thôn theo hướng bền vững.

Vùng chuyên canh rau su su an toàn ở xã Hồ Sơn (Tam Đảo).



Nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao, những năm gần đây, tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gắn với quy hoạch chung của tỉnh với việc phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành: Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn đến năm 2020 (3.127 ha), trong đó diện tích tập trung là 2.951 ha, diện tích phân tán là 176 ha; quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm của 7/9 huyện, thành phố gồm 34 xã chăn nuôi lợn, 38 xã chăn nuôi gia cầm, 21 xã chăn nuôi bò thịt và 22 xã chăn nuôi bò sữa.

Đồng thời, hỗ trợ đưa giống cây trồng, vật nuôi mới, có giá trị kinh tế, máy móc, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thu gom, tích tụ đất đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện dồn thửa đổi ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất rau, quả hàng hóa như: Dưa chuột 1 vùng 70 ha ở xã An Hòa (Tam Dương); su su: 3 vùng 110 ha (Tam Đảo, Tam Dương); cà chua 1 vùng 40 ha ở Yên Lạc; ớt quả 2 vùng 12 ha (Yên Lạc, Bình Xuyên); thanh long ruột đỏ 120 ha (Lập Thạch)...

Diện tích rau, quả an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP đạṭ trên 1.600 ha; trong đó có 987 ha rau an toàn được cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP và 695 ha rau sản xuất theo VietGAP; sản lượng rau an toàn và rau được cấp giấy chứng nhận ước đạt 40 nghìn tấn/năm… Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; nhiều giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất đã nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản xuất, tăng giá trị gia tăng.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng chăn nuôi tập trung lớn như: Chăn nuôi lợn tại các xã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Hợp Lý (Lập Thạch), Nguyệt Đức, Liên Châu (Yên Lạc); chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã: Thanh Vân, Hướng Đạo, Kim Long (Tam Dương) và Tam Quan, thị trấn Đại Đình (Tam Đảo); chăn nuôi bò sữa tại các xã vùng ven sông Hồng như: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, An Tường (Vĩnh Tường), vùng ven sông Phó Đáy như Thái Hòa (Lập Thạch), Bồ Lý (Tam Đảo)...

Từ các chính sách đầu tư, hỗ trợ của HĐND tỉnh, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có bước phát triển đáng kể; hình thành được một số vùng sản xuất trồng trọt hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất rau ăn lá tại các xã Vân Hội, Duy Phiên; vùng sản xuất dưa chuột tại các xã An Hòa, Hướng Đạo, thị trấn Hợp Hòa; vùng sản xuất bí đỏ tại các xã Hoàng Lâu, Thanh Vân và thị trấn Hợp Hòa...

Trong đó, nổi bật là vùng chuyên canh dưa chuột ở xã An Hòa. Theo ông Đỗ Văn Dũng, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp kinh doanh nông sản An Hòa, trước đây, người dân An Hòa vốn trồng dưa chuột nhưng xen lẫn với trồng cây lúa, cây ngô, tự phát, manh mún và chưa áp dụng theo một quy trình sản xuất nào cả.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt gấp nhiều lần các cây trồng truyền thống, được tỉnh hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất VietGAP, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu đầu ra, nhiều gia đình đã chuyển hẳn sang trồng dưa chuột quy mô lớn với quy trình sản xuất an toàn cho sức khỏe. Mỗi năm có thể trồng 3 - 4 vụ, cho thu nhập chục triệu đồng/vụ, hiệu quả kinh tế khá, đã giúp người dân nơi đây yên tâm "bám đồng, bám ruộng", từng bước xóa đói giảm nghèo mà không phải ly hương.

Có thể nói, việc hình thành các vùng trồng trọt, sản xuất tập trung đã góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, đảm bảo ATTP, nâng cao giá trị gia tăng; qua đó, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, thực tế, số vùng nông sản tập trung quy mô lớn trên địa bàn tỉnh chưa nhiều; hình thức tổ chức sản xuất vẫn chủ yếu là hộ gia đình, quy mô nhỏ, đất đai manh mún, nhỏ lẻ nên việc liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi sản phẩm còn hạn chế chất lượng sản phẩm chưa đồng đều nên năng lực cạnh tranh chưa cao...

Trong khi đó, ngành nông nghiệp vẫn đang phải chịu nhiều rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh, đầu ra và giá cả cho sản phẩm. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng quốc tế, việc đẩy mạnh, xây dựng nhiều vùng nông sản tập trung, chuyên canh, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về ATTP, đảm bảo an ninh lương thực, hướng đến xuất khẩu, nâng cao giá trị từ sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết.

Trong định hướng phát triển nông nghiệp thời gian tới, tỉnh ưu tiên tăng sản xuất rau an toàn, cây ăn quả, hoa cây cảnh, nhằm nâng cao hiệu quả canh tác; mở rộng các vùng chuyên canh, các vành đai xanh, các tuyến nông nghiệp sinh thái.

Đồng thời, xác định việc tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất thông qua việc thuê đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giải pháp quan trọng hàng đầu để hình thành các vùng tập trung, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô lớn và ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục hỗ trợ thực hiện dồn thửa đổi ruộng để khắc phục manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh cũng chú trọng chỉ đạo đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức SXKD trong nông nghiệp; kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, nhất là tại các vùng sản xuất tập trung, có quy mô lớn...

Để đạt được mục tiêu đó, cùng với sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các ngành chức năng, rất cần sự chủ động, từ các doanh nghiệp, cá nhân tâm huyết; sự chung tay, góp sức của bà con nông dân tại các địa phương, hình thành các vùng sản xuất nông sản tập trung, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững theo đúng mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Bài, ảnh: Lưu Nhung