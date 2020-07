Nhiều khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng khi sử dụng ứng dụng My Viettel

Với phương châm coi khách hàng là trung tâm, Viettel đã và đang nỗ lực trở thành nhà mạng tiên phong đưa ra các chính sách chăm sóc khách hàng mang tính “cá thể hóa” thông qua việc cung cấp những ứng dụng tiện ích. Một trong số những ứng dụng đó, phải kể đến My Viettel với nhiều tính năng hỗ trợ đắc lực cho các thuê bao sử dụng nhà mạng Viettel.

Hiện nay, các nhà mạng lớn tại Việt Nam như Viettel, Mobifone, Vinaphone... đều phát triển riêng một ứng dụng chăm sóc khách hàng để tra cứu các thông tin thuê bao cũng như thực hiện các thao tác như tra cứu tài khoản, nạp tiền, tìm hiểu thông tin và đăng ký/hủy các dịch vụ GTGT...

Chẳng hạn, ứng dụng My Mobifone, My VNPT của Vinaphone và đi đầu trong xu hướng này chính là nhà mạng Viettel với ứng dụng My Viettel. Sử dụng ứng dụng My Viettel, bên cạnh những tiện ích khi tra cứu toàn bộ thông tin về thuê bao của mình, khách hàng có thể nhận thông báo về các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao của mình; được hỗ trợ đăng ký hoặc hủy bỏ các chương trình khuyến mại, dịch vụ. My Viettel cho phép người sử dụng nhanh chóng đăng nhập khi sử dụng mạng 3G/4G.

Ứng dụng My Viettel không chỉ giúp quản lý thông tin hay đăng ký dịch vụ, mà còn giúp khách hàng có thể tham gia ngay vào chương trình chăm sóc khách hàng Viettel++. Đây là chương trình chăm sóc khách hàng có quy mô lớn, áp dụng cho tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động của Viettel.

Theo đó, mỗi tương tác của khách hàng dù lớn hay nhỏ, mọi thuê bao bất kể thời gian sử dụng dịch vụ đều được Viettel ghi nhận, lưu lại trên hệ thống tích điểm để đổi ra hàng nghìn ưu đãi và quà tặng tri ân.

Khi khách hàng sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, hệ thống sẽ tích điểm chung, giúp khách hàng có cơ hội nâng hạng hội viên và được hưởng các ưu đãi đặc quyền do Viettel dành tặng. Khi đã cài sẵn ứng dụng My Viettel trên nền tảng di động, khách hàng có thể truy cập vào chương trình Viettel++ nhanh chóng và vô cùng tiện lợi.

Với chương trình đổi điểm Viettel++, khách hàng có thể đổi điểm tích lũy để nhận được những ưu đãi viễn thông như tin nhắn SMS, phút gọi, lưu lượng data... hoặc đổi sang các voucher ưu đãi về ẩm thực, mua sắm, du lịch... được cung cấp bởi các đối tác liên kết của Viettel.

Hiện tại, chương trình Viettel++ đang liên kết với hàng trăm đối tác cung cấp các voucher ưu đãi hấp dẫn. Kho voucher giảm giá khá đa dạng với các lĩnh vực thời trang, mua sắm, ẩm thực, giải trí, giáo dục... liên tục được cập nhật tại Viettel++ với nhiều mức giảm giá từ 10%, 20%, 30%... để khách hàng dễ dàng đổi điểm lấy ưu đãi phù hợp.

Đặc biệt, trong thời điểm mùa hè nóng nực, các voucher về đồ uống siêu hấp dẫn, như trà sữa, trà chanh, cà phê... được áp dụng thường xuyên trên ứng dụng My Viettel chỉ với một thao tác click vào phần thông tin là khách hàng có thể nhận ngay những món đồ uống. Ngoài ra, khách hàng không nhất thiết phải cần dùng điểm Viettel++ vẫn có thể nhận được nhiều voucher miễn phí về ẩm thực, mua sắm, giải trí...

Khách hàng có nhiều cách để sử dụng các ưu đãi từ Viettel++ như thông qua cú pháp *098#, tổng đài 18008098 (dành cho mọi dòng điện thoại khách hàng đang sử dụng); qua ứng dụng MyViettel và website http://cong.viettel.vn (áp dụng với điện thoại smartphone).

Sử dụng dịch vụ của Viettel, khách hàng dễ dàng nhận các voucher hấp dẫn bằng nhiều cách thức khác nhau, như truy cập ứng dụng My Viettel, chọn mục Viettel++, vào các mục cụ thể để nhận những món quà phù hợp với từng lĩnh vực mà khách hàng yêu thích.

Khách hàng cũng có thể đăng nhập vào đường link “cong.viettel.vn”, chọn vào các mục ưu đãi để nhận quà. Đối với những khách hàng chưa tải ứng dụng, để sử dụng My Viettel có thể thực hiện theo các bước lần lượt: Mở trình duyệt trên smartphone, truy cập vào trang “https://viettel.vn/app” (điện thoại sẽ tự động chuyển đến ứng dụng My Viettel trong kho tải Apple Store hoặc CH Play) hoặc vào kho tải Appstore hoặc CH Play rồi bấm tải về ứng dụng My Viettel để sử dụng. Khách hàng cũng có thể thiết lập tài khoản My Viettel bằng số thuê bao của mình và đăng nhập vào ứng dụng để trải nghiệm các tính năng của ứng dụng.

Sau hơn 1 năm chính thức ra mắt, đến nay, chương trình chăm sóc khách hàng Viettel++ đã tạo nên nhiều dấu ấn cho ngành chăm sóc khách hàng nói chung và lĩnh vực viễn thông nói riêng, trở thành công cụ chăm sóc khách hàng đại diện cho toàn bộ các công ty thành viên của Viettel với các ngành nghề khác nhau. Với cơ chế tích điểm tự động “Dùng là cộng, cộng là dùng” cùng lượng đối tác liên kết đa dạng, Viettel++ đã thu hút được 15 triệu khách hàng tham gia.

Việt Sơn