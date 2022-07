Chưa giao xe, VinFast đã đồng loạt tăng giá ô tô điện VF 8 và VF 9

Những khách hàng đặt cọc xe điện VF8 và VF 9 trước ngày 4/7 sẽ được VinFast áp dụng mức giá cũ, còn về sau sẽ theo giá mới, với mức tăng 51,5-64,8 triệu đồng, tùy phiên bản.



VinFast vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với hai mẫu ô tô điện VF 8 và VF 9 dù cả hai sản phẩm còn chưa được giao đến tay khách hàng. Tuy nhiên, người đặt cọc xe trước đây vẫn được mua theo mức giá cũ. Chi tiết về giá xe VinFast VF 8 và VF 9 kể từ ngày 4/7 như bảng bên dưới.

Như vậy, giá xe VF 8 tăng 51,9 triệu đồng cho bản Eco và tăng 51,5 triệu đồng trên bản Plus. Tương tự, VF 9 bản Eco đắt thêm 64,8 triệu đồng và khách mua VF 9 Plus sẽ phải trả thêm 61,1 triệu đồng so với mức giá mà VinFast công bố trước đó.

Theo VinFast, mức giá mới với VF 8 và VF 9 chưa bao gồm gói tùy chọn dịch vụ VinFast Smart Driving (gồm các tính năng thuộc Hệ thống trợ lái nâng cao ADAS và Dịch vụ thông minh Smart Services) và tùy chọn Ghế cơ trưởng cho mẫu xe VF 9.

Nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá bán lần này được VinFast đưa ra là do "ảnh hưởng bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí nguyên vật liệu tăng cao".

VinFast VF 8 và VF 9 sẽ được áp dụng mức giá mới từ ngày 4/7 (Ảnh: Đình Nam)

Trên thực tế, đây là tình trạng chung của nhiều hãng xe trong giai đoạn hiện nay và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Khách mua ô tô đợt này thường không được giao xe ngay mà có thể phải chờ một vài tháng. Không riêng VinFast, trước đó Toyota, Kia, Mercedes hay Ford… cũng tăng giá một số dòng xe tại Việt Nam.

Trong đợt đầu mở bán xe VF 8 và VF 9, VinFast đã tung chương trình ưu đãi cho những khách hàng đặt mua sớm từ ngày 6/1 đến ngày 6/4. Cụ thể, người mua được tặng voucher giảm giá tương ứng 150 triệu đồng cho VF 8 và 250 triệu đồng cho VF 9, tặng gói tùy chọn dịch vụ VinFast Smart Driving trị giá 132 triệu đồng, gói nghỉ dưỡng và tặng kèm bộ sạc di động.

Ngoài ra, khách hàng mua xe trong năm 2022 và 2023 sẽ được hưởng chính sách cố định giá thuê pin đến hết vòng đời sản phẩm.

VF 8 và VF 9 là hai mẫu ô tô điện tiếp theo được VinFast tung ra, định vị trong phân khúc SUV hạng D và hạng E. Xe dự kiến bắt đầu giao tới tay khách hàng trong nước từ cuối năm nay và sau đó có thể cập bến một số thị trường quốc tế.

Trước đó, VinFast đã mở bán và giao xe VF e34 tới tay người dùng. Lũy kế từ tháng 12/2021 đến hết tháng 5/2022, đã có 1.444 chiếc VF e34 được bán ra. Con số này còn khoảng cách rất xa so với mức 25.000 đơn đặt trước. Tình trạng thiếu linh kiện ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ và hiệu suất giao xe của VinFast.

Phùng Hải (theo dantri.com.vn, ngày 6/7/2022)