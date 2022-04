"Toyota cùng em học An toàn giao thông" năm học 2021-2022 triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn

Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" được Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban an toàn Giao thông Quốc gia tổ chức. Đây là năm thứ 17 Toyota triển khai chương trình này.



"Toyota cùng em học an toàn giao thông" dành cho học sinh cấp tiểu học với mong muốn trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông.

Thời gian qua, Toyota luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa

Năm nay, chương trình triển khai 2 hoạt động chính: Hội thảo toàn quốc về giáo dục an toàn giao thông và Trao tặng mô hình thiết bị dạy học an toàn giao thông cho 8 tỉnh thành, bao gồm: Điện Biên, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Thuận, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang.

Tại Đà Nẵng, Hội thảo toàn quốc về giáo dục an toàn giao thông đã được tổ chức vào ngày 26/3 vừa qua. Chương trình tập trung vào các nội dung chính như sau: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện về việc đưa nội dung giáo dục ATGT vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học; Báo cáo tham luận việc tổ chức thực hiện giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học; Chia sẻ thực hành tổ chức các hoạt động dạy học ATGT ở trường tiểu học.

Tiếp theo chương trình Hội thảo toàn quốc về giáo dục An toàn giao thông, Lễ trao tặng mô hình thiết bị dạy học ATGT và tập huấn nâng cao năng lực sử dụng thiết bị dạy học ATGT cho giáo viên được tổ chức tại 8 tỉnh thành trên cả nước.

Tính đến nay, chương trình đã trao tặng gần 100 mô hình đảo giao thông dành cho giáo viên nhằm giúp tăng cường đổi mới sử dụng thiết bị dạy học, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục ATGT trong trường tiểu học.

Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" với nhiều hoạt động ý nghĩa

Trải qua chặng đường 16 năm, chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học" cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực triển khai và thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, An toàn giao thông, Văn hóa xã hội và Bảo vệ môi trường.

Trong đó An toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu của Toyota. Thông qua chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông", Toyota mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Phùng Hải (theo dantri.com.vn)