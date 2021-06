Giá xe ô tô tuần qua: Thêm mẫu xe giảm sốc gần 200 triệu đồng

Trong bối cảnh chung của thị trường chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuần qua, thêm nhiều mẫu xe đồng loạt giảm giá, có mẫu ưu đãi mạnh nhất lên đến gần 200 triệu đồng.



Xe hot Trung Quốc hạ giá lần 4, giảm gần 200 triệu

Đây là tổng mức giảm sâu nhất trên thị trường ô tô tại Việt Nam hiện nay. Mẫu MG HS kể từ khi ra mắt tháng 7 năm ngoái đã liên tục trải qua các kỳ hạ giá.

Mới ra mắt, xe Trung Quốc MG HS hạ giá sâu gần 200 triệu đồng

Trong đó, hai lần hạ giá diễn ra cuối năm 2020. Bước sang năm 2021, lần hạ giá thứ ba áp dụng vào tháng 3 với mức giảm nhẹ là 50 triệu đồng.

Theo thông tin từ đại lý, bắt đầu từ ngày 10/6, giá MG HS giảm lần thứ tư, ở mức kỷ lục là 130 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu này còn được giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương 50 triệu đồng. Cộng thêm ưu đãi khác, tổng giá trị giảm cho khách mua lên tới 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, khác với lần giảm giá đồng loạt hồi tháng 3, lần này, chỉ có phiên bản MG HS 2.0T AWD Trophy cao cấp nhất được áp dụng ưu đãi.

Như vậy, giá bán lẻ MG HS 2.0T AWD Trophy hiện chỉ còn 869 triệu đồng. Các phiên bản còn lại là HS 1.5T 2WD Sport và HS 1.5T 2WD Trophy hiện có giá lần lượt là 719 triệu và 829 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, MG HS 2.0 Trophy cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson 1.6 Turbo, Honda CR-V hay Mazda CX-5 2.5 lít.

Nhưng với sự "mất giá" như trên, giá MG HS chỉ ngang ngửa mẫu xe hạng B Honda HR-V và chỉ nhỉnh hơn 30 triệu đồng so với giá Mazda CX-30 bản tiêu chuẩn.

So với các đối thủ trong cùng phân khúc, MG HS có ưu điểm là thiết kế đẹp, nhiều trang bị an toàn, nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, thương hiệu xuất xứ Trung Quốc vẫn là rào cản lớn khiến người dùng Việt Nam e ngại. Đây có thể là lý do chính khiến MG trở nên ế ẩm.

MG HS đang được nhập khẩu từ Trung Quốc, còn ZS đã được chuyển sang nhập từ Thái Lan. Trong thời gian tới, cả 2 mẫu SUV này có thể được lắp ráp ngay tại Việt Nam.

Kia Cerato đại hạ giá gần 70 triệu đồng

Từ ngày 11/6, các đại lý xe KIA cũng tăng mức ưu đãi cho mẫu sedan cỡ C Kia Cerato từ 20-30 triệu đồng ở tuần đầu tiên của tháng 6 lên 45-70 triệu đồng trong tuần vừa qua.

Kia Cerato đại hạ giá gần 70 triệu đồng

Cụ thể, bản tiêu chuẩn 1.6 MT giảm 45 triệu kéo giá xe xuống còn 499 triệu đồng. Đây được xem là mức giá thấp nhất phân khúc sedan hạng C hiện nay. Riêng bản cao cấp nhất 2.0 Premium giảm nhiều nhất 65 triệu, kéo giá xe xuống còn 620 triệu đồng.

Được biết đây là ưu đãi tại đại lý, không phải chính sách giảm giá của THACO.

Kia Cerato thế hệ hiện tại lần đầu ra mắt vào tháng 12/2018 và cho đến nay chưa có nâng cấp lớn. Tại thị trường nước ngoài, mẫu xe này mới có bản nâng cấp facelift vào tháng 4/2021 với khá nhiều thay đổi trong thiết kế ngoại thất.

Honda Civic giảm 40-60 triệu đồng

Trước sức ép giảm giá bán của các đối thủ như Kia Cerato, Hyundai Elantra, các đại lý phân phối xe Honda Civic tuần qua cũng tung ưu đãi từ 40 - 70 triệu đồng cho mẫu xe này.

Honda Civic giảm 40-60 triệu đồng

Honda Civic được phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản bao gồm 1.8E giá 729 triệu đồng , 1.8G giá 789 triệu đồng và 1.5 RS giá 929 triệu đồng.

So với giá mặt bằng chung trong sedan cỡ C thì giá xe Honda Civic cao hơn đáng kể. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mẫu xe này bán chậm hơn các mẫu xe cùng phân khúc.

Kia Sedona giả 40-60 triệu đồng

Trong đó, giảm sâu nhất gần 60 triệu đồng là Kia Sedona bản xăng đặc biệt, kéo giá xe từ 1,359 xuống còn còn 1,301 tỷ đồng, các phiên bản khác có mức giảm thấp hơn, 10-40 triệu đồng và kèm khuyến mại khác.

Kia Sedona giả 40-60 triệu đồng

Nhiều thông tin từ các đại lý cho biết, bản mới sắp ra mắt là nguyên nhân khiến Kia Sedona giảm giá mạnh thời điểm này.

Trong phân khúc MPV, Sedona thường xuyên bán chậm hơn so với các đối thủ. Nguyên nhân một phần do mẫu xe nàycó giá khá cao.

Kia Sedona hiện đang được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản có giá bán dao động từ 1,039 tỷ đồng đến 1.379 tỷ đồng.

Như vậy, theo khảo sát hiện nay hầu hết các hãng và đại lý đều tung ra các gói ưu đãi ở nhiều dòng xe để thúc đẩy tiêu dùng.

Toyota giảm 20-50 triệu đồng cho Vios; Toyota Altis giảm nhiều nhất lên đến 40 triệu đồng; các mẫu Camry, Fortuner hay Innova mức giảm ở khoảng 15-25 triệu đồng... Kia đưa ra mức giảm bình quân 10-25 triệu đồng cho đồng loạt các mẫu xe đang bán.

Hầu hết các sản phẩm của Mazda hiện cũng giảm giao động từ 10-100 triệu đồng. Mitsusbishi giữ nguyên mức ưu đãi như tháng 5. Đa số các dòng sản phẩm của Hyundai đều có mức giảm nhẹ 5-10 triệu đồng. Riêng Santa Fe mới ra mắt giữ nguyên giá bán 1,03-1,34 tỷ đồng. Đối với Tucson, Kona và Elantra, mức giảm lớn hơn, 15-40 triệu đồng tùy phiên bản.

Các đại lý Honda hiện áp mức giảm 15-25 triệu đồng cho City. Các dòng HR-V, CR-V đều được giảm 40-65 triệu đồng tiền mặt và 50-80 triệu phụ kiện. Giá xe Subaru tại đại lý chỉ có Forester biến động giảm gần 160 triệu đồng. Hãng xe Ford cũng không đứng ngoài cuộc đua này khi điều chỉnh giảm 20-100 triệu đồng cho các mẫu xe.

Theo báo cáo bán hàng từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), tháng 5, doanh số ô tô trên toàn thị trường đạt 25.585 xe, giảm 15% so với tháng 4 nhưng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tình hình chung, giá xe ô tô tháng 6 đang có chiều hướng giảm sâu trên diện rộng như hiện nay, hy vọng doanh số thị trường ô tô trong thời gian tới sẽ có sự tăng trưởng trở lại.

Phùng Hải (theo vietnamnet.vn)